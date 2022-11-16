https://sputnikarabic.ae/20221116/الرئيس-الفرنسي-يدعو-لإجراء-محادثات-بين-روسيا-وأوكرانيا-ويشيد-بدور-تركيا-1070246587.html

الرئيس الفرنسي يدعو لإجراء محادثات بين روسيا وأوكرانيا ويشيد بدور تركيا

الرئيس الفرنسي يدعو لإجراء محادثات بين روسيا وأوكرانيا ويشيد بدور تركيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلعب "دورا مفيدا" فيما يتعلق بجهود استئناف المفاوضات بين موسكو وكييف. 16.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-16T14:12+0000

2022-11-16T14:12+0000

2022-11-16T14:12+0000

إيمانويل ماكرون

روسيا

أخبار أوكرانيا

رجب طيب أردوغان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1069447962_0:61:1845:1098_1920x0_80_0_0_e4e83994bc8bcf6d1f8ee91d83633b60.jpg

أعرب رئيس فرنسا عن تضامنه مع أوكرانيا لكنه قال إن هناك حاجة "لإعادة فتح المفاوضات" نحو سلام دائم، بينما أشاد بدور تركيا في حث الجانبين على إجراء محادثات.جاء ذلك في حديث لماكرون خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء في ختام قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، وفق ما نقلته قناة "تي آرتي وورلد" التركية.قال ماكرون إنه ناقش مسألة عودة أوكرانيا وروسيا إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكذلك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش الاجتماعات في قمة بالي.وأضاف "الرئيس أردوغان يلعب دورا مفيدا في هذا الصدد".ودعا الرئيس الفرنسي إلى ضرورة تمديد سريان اتفاق شحن الحبوب الذي ينتهي يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.يشار إلى أن اتفاقية الحبوب، الموقعة في 22 يوليو/ تموز بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية وأممية، تتضمن تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا وتذليل جميع العقبات أمام ذلك.وشكت موسكو من عدم احترام الاتفاق بشأن إعفاء الأسمدة الروسية من العقوبات، وعلقت لفترة وجيزة مشاركتها في الاتفاق قبل أن تعود إليه بعد حصولها على ضمانات أوكرانية مكتوبة بعدم استخدام الممرات الآمنة لأغراض عسكرية.

https://sputnikarabic.ae/20221116/أردوغان-يعتزم-مناقشة-صفقة-الحبوب-مع-بوتين-لدى-عودته-من-بالي-1070228251.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيمانويل ماكرون, روسيا, أخبار أوكرانيا, رجب طيب أردوغان