https://sputnikarabic.ae/20221116/الرئيس-الفرنسي-يدعو-لإجراء-محادثات-بين-روسيا-وأوكرانيا-ويشيد-بدور-تركيا-1070246587.html
الرئيس الفرنسي يدعو لإجراء محادثات بين روسيا وأوكرانيا ويشيد بدور تركيا
الرئيس الفرنسي يدعو لإجراء محادثات بين روسيا وأوكرانيا ويشيد بدور تركيا
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلعب "دورا مفيدا" فيما يتعلق بجهود استئناف المفاوضات بين موسكو وكييف. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T14:12+0000
2022-11-16T14:12+0000
2022-11-16T14:12+0000
إيمانويل ماكرون
روسيا
أخبار أوكرانيا
رجب طيب أردوغان
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أعرب رئيس فرنسا عن تضامنه مع أوكرانيا لكنه قال إن هناك حاجة "لإعادة فتح المفاوضات" نحو سلام دائم، بينما أشاد بدور تركيا في حث الجانبين على إجراء محادثات.جاء ذلك في حديث لماكرون خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء في ختام قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، وفق ما نقلته قناة "تي آرتي وورلد" التركية.قال ماكرون إنه ناقش مسألة عودة أوكرانيا وروسيا إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكذلك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش الاجتماعات في قمة بالي.وأضاف "الرئيس أردوغان يلعب دورا مفيدا في هذا الصدد".ودعا الرئيس الفرنسي إلى ضرورة تمديد سريان اتفاق شحن الحبوب الذي ينتهي يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.يشار إلى أن اتفاقية الحبوب، الموقعة في 22 يوليو/ تموز بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية وأممية، تتضمن تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا وتذليل جميع العقبات أمام ذلك.وشكت موسكو من عدم احترام الاتفاق بشأن إعفاء الأسمدة الروسية من العقوبات، وعلقت لفترة وجيزة مشاركتها في الاتفاق قبل أن تعود إليه بعد حصولها على ضمانات أوكرانية مكتوبة بعدم استخدام الممرات الآمنة لأغراض عسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20221116/أردوغان-يعتزم-مناقشة-صفقة-الحبوب-مع-بوتين-لدى-عودته-من-بالي-1070228251.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيمانويل ماكرون, روسيا, أخبار أوكرانيا, رجب طيب أردوغان
إيمانويل ماكرون, روسيا, أخبار أوكرانيا, رجب طيب أردوغان
الرئيس الفرنسي يدعو لإجراء محادثات بين روسيا وأوكرانيا ويشيد بدور تركيا
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلعب "دورا مفيدا" فيما يتعلق بجهود استئناف المفاوضات بين موسكو وكييف.
أعرب رئيس فرنسا عن تضامنه مع أوكرانيا لكنه قال إن هناك حاجة "لإعادة فتح المفاوضات" نحو سلام دائم، بينما أشاد بدور تركيا في حث الجانبين على إجراء محادثات.
جاء ذلك في حديث لماكرون خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء في ختام قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، وفق ما نقلته قناة
"تي آرتي وورلد" التركية.
وأضاف "نحتاج أيضًا إلى العمل لصالح المفاوضات. أعتقد أننا سنحقق على الأرجح تقدمًا وسيكون هناك إجماع أكبر".
قال ماكرون إنه ناقش مسألة عودة أوكرانيا وروسيا إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكذلك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش الاجتماعات في قمة بالي.
وأضاف "الرئيس أردوغان
يلعب دورا مفيدا في هذا الصدد".
ودعا الرئيس الفرنسي إلى ضرورة تمديد سريان اتفاق شحن الحبوب الذي ينتهي يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
يشار إلى أن اتفاقية الحبوب، الموقعة في 22 يوليو/ تموز بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية وأممية، تتضمن تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا وتذليل جميع العقبات أمام ذلك.
وشكت موسكو من عدم احترام الاتفاق بشأن إعفاء الأسمدة الروسية من العقوبات، وعلقت لفترة وجيزة مشاركتها في الاتفاق قبل أن تعود إليه بعد حصولها على ضمانات أوكرانية مكتوبة بعدم استخدام الممرات الآمنة لأغراض عسكرية.