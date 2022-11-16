https://sputnikarabic.ae/20221116/الناتو-يرفض-دعوات-إغلاق-المجال-الجوي-الأوكراني-خوفا-من-الصدام-مع-روسيا-1070240589.html
الناتو يرفض دعوات إغلاق المجال الجوي الأوكراني خوفا من الصدام مع روسيا
الناتو يرفض دعوات إغلاق المجال الجوي الأوكراني خوفا من الصدام مع روسيا
كشف المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا وشركاء حلف شمال الأطلسي لا يفكرون في فرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا بسبب خطر... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T11:37+0000
2022-11-16T11:37+0000
2022-11-16T11:37+0000
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وقال بوشنر: "إن فرض منطقة حظر طيران أمر خطير لأنه سيؤدي إلى صراع مباشر بين الناتو وروسيا، ومع جميع شركائنا في الحلف، نجمع في رأينا على أننا نريد تجنب مزيد من التصعيد للحرب في أوكرانيا".ودعا ميخائيل بودولاك، مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، أوروبا إلى إغلاق المجال الجوي فوق أوكرانيا.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، أنه "تم تنفيذ ضربات عالية الدقة فقط على أراضي أوكرانيا وعلى مسافة لا تقل عن 35 كم من الحدود الأوكرانية البولندية".وقالت الوزارة في بيان: "تصريحات مصادر أوكرانية ومسؤولين أجانب بشأن ما يزعم من سقوط صواريخ روسية في قرية بشيفودوفيه البولندية استفزاز متعمد يهدف إلى تصعيد الموقف".وأضاف البيان: "إن الخبراء حددوا شظايا الصواريخ في الصور من موقع الانفجار في بولندا على أنها أجزاء من صواريخ "إس 300" الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20221116/بيسكوف-يستغرب-عدم-إبلاغ-بولندا-عن-حطام-إس-300-ويصف-ردة-فعلها-بالهيستيرية-1070238417.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, الناتو, روسيا, رصد عسكري
أخبار ألمانيا, الناتو, روسيا, رصد عسكري
الناتو يرفض دعوات إغلاق المجال الجوي الأوكراني خوفا من الصدام مع روسيا
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كشف المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا وشركاء حلف شمال الأطلسي لا يفكرون في فرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا بسبب خطر تصعيد الصراع.
وقال بوشنر: "إن فرض منطقة حظر طيران أمر خطير لأنه سيؤدي إلى صراع مباشر بين الناتو وروسيا، ومع جميع شركائنا في الحلف، نجمع في رأينا على أننا نريد تجنب مزيد من التصعيد للحرب في أوكرانيا".
ودعا ميخائيل بودولاك، مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، أوروبا إلى إغلاق المجال الجوي فوق أوكرانيا.
لا داعي للبحث عن أعذار وتأجيل قرارات مهمة، حان الوقت لكي تغلق أوروبا السماء فوق أوكرانيا من أجل أمنها.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، أنه "تم تنفيذ ضربات عالية الدقة فقط على أراضي أوكرانيا وعلى مسافة لا تقل عن 35 كم من الحدود الأوكرانية البولندية".
وقالت الوزارة في بيان: "تصريحات مصادر أوكرانية ومسؤولين أجانب بشأن ما يزعم من سقوط صواريخ روسية في قرية بشيفودوفيه البولندية استفزاز متعمد يهدف إلى تصعيد الموقف".
وأضاف البيان
: "إن الخبراء حددوا شظايا الصواريخ في الصور من موقع الانفجار في بولندا على أنها أجزاء من صواريخ "إس 300" الأوكرانية".