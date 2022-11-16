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رئيس الحكومة اللبنانية يبحث دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم لبنان
رئيس الحكومة اللبنانية يبحث دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم لبنان
استقبل نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية كلا من خالدة بوزار، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، وميلاني هونشتاين، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
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وجرى الاجتماع، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، مشيرة إلى أن بوزار تتولى منصب المديرة الإقليمية لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وأوضحت بوزار أن زيارتها إلى لبنان لها عدة أهداف تشمل إطلاق تقرير التنمية البشرية العربية لأول مرة في المنطقة العربية وإجراء مباحثات مع الحكومة اللبنانية للتعرف على موقف الدعم الذي يتم تقديمه لها.ولفتت إلى أنه تم مناقشة الاستراتيجية الجديدة (2023 - 2025) الخاصة بدعم الإصلاحات ومشروعات الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية سيتم تقديمها إلى المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في يناير/ كانون الثاني المقبل.ونوهت خالدة بوزار إلى أن الميزانية السنوية لهذه الاستراتيجية تبلغ نحو 80 مليون دولار أمريكي.وذكرت أنه تم بحث سبل دعم لبنان في الإصلاحات التي يقوم بها مع صندوق النقد الدولي لتوفير فرص عمل للشباب والحد من أزمة الهجرة غير الشرعية.
https://sputnikarabic.ae/20220608/لبنان-ننتظر-موافقة-واشنطن-وتمويل-البنك-الدولي-لتنفيذ-اتفاقيات-تزويدنا-بالكهرباء-عبر-سوريا-1063290486.html
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العالم العربي, لبنان
العالم العربي, لبنان

رئيس الحكومة اللبنانية يبحث دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم لبنان

10:52 GMT 16.11.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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استقبل نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية كلا من خالدة بوزار، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، وميلاني هونشتاين، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان.
وجرى الاجتماع، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، مشيرة إلى أن بوزار تتولى منصب المديرة الإقليمية لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
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وأوضحت بوزار أن زيارتها إلى لبنان لها عدة أهداف تشمل إطلاق تقرير التنمية البشرية العربية لأول مرة في المنطقة العربية وإجراء مباحثات مع الحكومة اللبنانية للتعرف على موقف الدعم الذي يتم تقديمه لها.
ولفتت إلى أنه تم مناقشة الاستراتيجية الجديدة (2023 - 2025) الخاصة بدعم الإصلاحات ومشروعات الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية سيتم تقديمها إلى المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في يناير/ كانون الثاني المقبل.
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ونوهت خالدة بوزار إلى أن الميزانية السنوية لهذه الاستراتيجية تبلغ نحو 80 مليون دولار أمريكي.
وذكرت أنه تم بحث سبل دعم لبنان في الإصلاحات التي يقوم بها مع صندوق النقد الدولي لتوفير فرص عمل للشباب والحد من أزمة الهجرة غير الشرعية.
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