https://sputnikarabic.ae/20221116/رئيس-الحكومة-اللبنانية-يبحث-دور-برنامج-الأمم-المتحدة-الإنمائي-في-دعم-لبنان-1070239043.html
رئيس الحكومة اللبنانية يبحث دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم لبنان
رئيس الحكومة اللبنانية يبحث دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم لبنان
استقبل نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية كلا من خالدة بوزار، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، وميلاني هونشتاين، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T10:52+0000
2022-11-16T10:52+0000
2022-11-16T10:52+0000
العالم العربي
لبنان
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وجرى الاجتماع، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، مشيرة إلى أن بوزار تتولى منصب المديرة الإقليمية لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وأوضحت بوزار أن زيارتها إلى لبنان لها عدة أهداف تشمل إطلاق تقرير التنمية البشرية العربية لأول مرة في المنطقة العربية وإجراء مباحثات مع الحكومة اللبنانية للتعرف على موقف الدعم الذي يتم تقديمه لها.ولفتت إلى أنه تم مناقشة الاستراتيجية الجديدة (2023 - 2025) الخاصة بدعم الإصلاحات ومشروعات الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية سيتم تقديمها إلى المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في يناير/ كانون الثاني المقبل.ونوهت خالدة بوزار إلى أن الميزانية السنوية لهذه الاستراتيجية تبلغ نحو 80 مليون دولار أمريكي.وذكرت أنه تم بحث سبل دعم لبنان في الإصلاحات التي يقوم بها مع صندوق النقد الدولي لتوفير فرص عمل للشباب والحد من أزمة الهجرة غير الشرعية.
https://sputnikarabic.ae/20220608/لبنان-ننتظر-موافقة-واشنطن-وتمويل-البنك-الدولي-لتنفيذ-اتفاقيات-تزويدنا-بالكهرباء-عبر-سوريا-1063290486.html
https://sputnikarabic.ae/20220113/الأمم-المتحدة-تخصص-150-مليون-دولار-من-صندوق-الطوارئ-لـ13-دولة-بينها-سوريا-ولبنان-1056092783.html
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العالم العربي, لبنان
رئيس الحكومة اللبنانية يبحث دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم لبنان
تابعنا عبر
استقبل نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية كلا من خالدة بوزار، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، وميلاني هونشتاين، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان.
وجرى الاجتماع، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت
الوكالة الوطنية للإعلام، مشيرة إلى أن بوزار تتولى منصب المديرة الإقليمية لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأوضحت بوزار أن زيارتها إلى لبنان لها عدة أهداف تشمل إطلاق تقرير التنمية البشرية العربية لأول مرة في المنطقة العربية وإجراء مباحثات مع الحكومة اللبنانية للتعرف على موقف الدعم الذي يتم تقديمه لها.
ولفتت إلى أنه تم مناقشة الاستراتيجية الجديدة (2023 - 2025) الخاصة بدعم الإصلاحات
ومشروعات الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية سيتم تقديمها إلى المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في يناير/ كانون الثاني المقبل.
ونوهت خالدة بوزار إلى أن الميزانية السنوية لهذه الاستراتيجية تبلغ نحو 80 مليون دولار أمريكي.
وذكرت أنه تم بحث سبل دعم لبنان
في الإصلاحات التي يقوم بها مع صندوق النقد الدولي لتوفير فرص عمل للشباب والحد من أزمة الهجرة غير الشرعية.