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https://sputnikarabic.ae/20221116/ماكرون-عمليات-تصدير-الأسمدة-الروسية-إلى-أفريقيا-ستبدأ-خلال-أسابيع-عبر-أوروبا-1070240035.html
ماكرون: عمليات تصدير الأسمدة الروسية إلى أفريقيا ستبدأ خلال أسابيع عبر أوروبا
ماكرون: عمليات تصدير الأسمدة الروسية إلى أفريقيا ستبدأ خلال أسابيع عبر أوروبا
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن ممر تصدير الأسمدة الروسية إلى أفريقيا عبر أوروبا تم تجهيزه وسيبدأ العمل به في غضون الأسابيع المقبلة. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T11:27+0000
2022-11-16T11:29+0000
إيمانويل ماكرون
روسيا
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باريس - سبوتنيك. وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي على هامش قمة "مجموعة العشرين": "فيما يتعلق بالأسمدة، تم إنشاء ممر جديد لتصدير الأسمدة الروسية إلى أفريقيا عبر أوروبا، وأولى عمليات التسليم ستتم في غضون الأسابيع المقبلة".وأشار ماكرون خلال حديثه إلى أن الصين يمكنها أن تؤدي دور الوساطة في الأزمة الأوكرانية أفضل من الغرب، مضيفا "الصين يمكنها القيام بدور الوسيط في الأزمة الأوكرانية أفضل منا".وتابع بقوله: "تمكنت من بحث هذا الموضوع مع الرئيس الصيني (شي جين بينغ) وسأزور بكين في أوائل العام المقبل".وفي 22 تموز/ يوليو الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، وأن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية، لكن الجزء المتعلق بتصدير المنتجات الروسية ما زال عالقا حتى اللحظة.وتستضيف جزيرة بالي الإندونيسية منذ أمس، أعمال قمة مجموعة العشرين، ومن المقرر أن يصدر بيان عن هذه القمة اليوم في ختام أعمالها.
https://sputnikarabic.ae/20221112/الخارجية-الروسية-حوالي-280-ألف-طن-من-الأسمدة--مصادرة-في-الموانئ-الأوروبية-1070090017.html
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إيمانويل ماكرون, روسيا
إيمانويل ماكرون, روسيا

ماكرون: عمليات تصدير الأسمدة الروسية إلى أفريقيا ستبدأ خلال أسابيع عبر أوروبا

11:27 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 11:29 GMT 16.11.2022)
© LUDOVIC MARINماكرون رئيس فرنسا
ماكرون رئيس فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© LUDOVIC MARIN
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أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن ممر تصدير الأسمدة الروسية إلى أفريقيا عبر أوروبا تم تجهيزه وسيبدأ العمل به في غضون الأسابيع المقبلة.
باريس - سبوتنيك. وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي على هامش قمة "مجموعة العشرين": "فيما يتعلق بالأسمدة، تم إنشاء ممر جديد لتصدير الأسمدة الروسية إلى أفريقيا عبر أوروبا، وأولى عمليات التسليم ستتم في غضون الأسابيع المقبلة".
وأشار ماكرون خلال حديثه إلى أن الصين يمكنها أن تؤدي دور الوساطة في الأزمة الأوكرانية أفضل من الغرب، مضيفا "الصين يمكنها القيام بدور الوسيط في الأزمة الأوكرانية أفضل منا".
وتابع بقوله: "تمكنت من بحث هذا الموضوع مع الرئيس الصيني (شي جين بينغ) وسأزور بكين في أوائل العام المقبل".
وفي 22 تموز/ يوليو الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.
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وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، وأن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية، لكن الجزء المتعلق بتصدير المنتجات الروسية ما زال عالقا حتى اللحظة.
وتستضيف جزيرة بالي الإندونيسية منذ أمس، أعمال قمة مجموعة العشرين، ومن المقرر أن يصدر بيان عن هذه القمة اليوم في ختام أعمالها.
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