https://sputnikarabic.ae/20221116/موسكو-رد-فعل-الناتو-على-حادث-الصاروخ-في-بولندا-لا-يشير-إلى-أي-دفء-في-العلاقات-1070244475.html

موسكو: رد فعل الناتو على "حادث الصاروخ" في بولندا لا يشير إلى أي دفء في العلاقات

موسكو: رد فعل الناتو على "حادث الصاروخ" في بولندا لا يشير إلى أي دفء في العلاقات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن رد فعل حلف شمال الأطلسي على "حادثة الصاروخ" في بولندا لا يشير إلى أي دفء في العلاقات بين الحلف وموسكو، مضيفة أن الناتو يشن حربا... 16.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-16T13:25+0000

2022-11-16T13:25+0000

2022-11-16T13:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الناتو

العلاقات

بولندا

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وقال نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر غروشكو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، "الناتو في حرب بالوكالة ضد روسيا، لذا لا يمكن الحديث عن أي دفء".صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ ، اليوم الأربعاء، أن التقييم الأولي لحلف شمال الأطلسي أظهر أن صاروخ دفاع جوي أوكراني سقط في بولندا، لكن هذا ليس خطأ كييف.وقال عقب اجتماع طارئ لمجلس الناتو على مستوى السفراء بشأن حادث سقوط صاروخ دفاع جوي في بولندا: "تحليلنا الأولي يشير إلى أن الانفجار وقع بسبب عمل الدفاع الجوي الأوكراني، الذي حمى الأراضي الأوكرانية. ولكن لنكن واضحين: هذا ليس خطأ أوكرانيا".وبحسب ستولتنبرغ، ستبقى دول الناتو هادئة وستبقي على الاتصالات بشأن الحادث في بولندا. كما أشار الأمين العام إلى أن التحالف يعرب عن تعازيه لوارسو.وأشار إلى أن الناتو يحافظ على خطوط اتصال مع روسيا، لكنه لن يكشف عن التفاصيل وسط الحادث الذي وقع في بولندا.وأكد الأمين العام أن دول الناتو لا تنوي استخدام المادة 4 من حلف شمال الأطلسي لبدء المشاورات بسبب الحادث الذي وقع في بولندا.كما شدد الأمين العام أن تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي يمثل أولوية بالنسبة للحلف. وقال: "الناتو ليس جزءًا من الصراع في أوكرانيا. يدعم الناتو وحلفاؤه أوكرانيا حتى تتمكن من ممارسة حقها في الدفاع عن النفس .. أولويتنا الرئيسية في الوقت الحالي هي تزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي".

https://sputnikarabic.ae/20221116/ستولتنبرغ-لا-دلائل-تشير-إلى-عزم-موسكو-الهجوم-على-وارسو-1070241235.html

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