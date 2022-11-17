https://sputnikarabic.ae/20221117/الطيران-المدني-العراقي-يعلن-عدم-تأثر-رحلات-مطار-بغداد-إثر-حريق-صالة-نينوى-1070264083.html
الطيران المدني العراقي يعلن عدم تأثر رحلات مطار بغداد إثر حريق صالة نينوى
الطيران المدني العراقي يعلن عدم تأثر رحلات مطار بغداد إثر حريق صالة نينوى
أكدت سلطة الطيران المدني، في العراق، عدم تأثر جدول الرحلات في مطار بغداد الدولي إثر حريق اندلع في صالة نينوى، فجر اليوم الخميس. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T07:33+0000
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وأوضح الطيران المدني، في بيان له اليوم، بأن "الحريق الذي اندلع في صالة نينوى بالمطار تم السيطرة عليه ولا توجد خسائر بشرية إلا بعض الخسائر المادية الطفيفة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وأضاف: "جدول الرحلات الجوية مستمر بصورة منتظمة ومغادرة الرحلات المجدولة لاسيما إسطنبول، المدينة المنورة، أربيل، البصرة، مطار صبيحة".وسيطرت قوات الدفاع المدني، فجر اليوم الخميس، على حريق نشب في صالة نينوى في مطار بغداد الدولي والمكونة من طابقين، ولم يؤد الحادث إلى ضحايا بشرية وتسبب في بعض التلفيات المادية.ومن جانبه قال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني، في العراق، جهاد الديوان، إن "حريق اليوم اندلع فجراً؛ ما استدعى الأمر وجود مدير سلطة الطيران المدني ومدير مطار بغداد ومديري الأقسام، حيث تمت السيطرة على الحريق من قبل فرق الدفاع المدني الموجودة في المطار ولا توجد أي خسائر بشرية وإنما أضرار مادية فقط".وأكد أن "إجراءات السلامة في مطار بغداد موجودة على مستوى عالٍ"، ورفض اتهام أي جهة بالتسبب أو المسؤولية عن الحريق، مشيرا إلى أن التحقيقات ما زالت جارية والأدلة الجنائية متواجدة لأخذ البصمات وننتظر نتائج التحقيق.وأشار إلى أنه "تم تشكيل لجنة تحقيقية من وزارة الداخلية وسلطة الطيران المدني للوقوف على أسباب الحريق".
https://sputnikarabic.ae/20221117/اندلاع-حريق-في-إحدى-الصالات-بمطار-بغداد-الدولي-1070261403.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الطيران المدني العراقي يعلن عدم تأثر رحلات مطار بغداد إثر حريق صالة نينوى
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أكدت سلطة الطيران المدني، في العراق، عدم تأثر جدول الرحلات في مطار بغداد الدولي إثر حريق اندلع في صالة نينوى، فجر اليوم الخميس.
وأوضح الطيران المدني، في بيان له اليوم، بأن "الحريق الذي اندلع في صالة نينوى بالمطار تم السيطرة عليه ولا توجد خسائر بشرية إلا بعض الخسائر المادية الطفيفة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأضاف: "جدول الرحلات الجوية مستمر بصورة منتظمة ومغادرة الرحلات المجدولة لاسيما إسطنبول، المدينة المنورة، أربيل، البصرة، مطار صبيحة".
وسيطرت قوات الدفاع المدني، فجر اليوم الخميس، على حريق نشب في صالة نينوى في مطار بغداد الدولي والمكونة من طابقين، ولم يؤد الحادث إلى ضحايا بشرية وتسبب في بعض التلفيات المادية
.
ومن جانبه قال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني، في العراق، جهاد الديوان، إن "حريق اليوم اندلع فجراً؛ ما استدعى الأمر وجود مدير سلطة الطيران المدني ومدير مطار بغداد ومديري الأقسام، حيث تمت السيطرة على الحريق من قبل فرق الدفاع المدني الموجودة في المطار ولا توجد أي خسائر بشرية وإنما أضرار مادية فقط".
وأكد أن "إجراءات السلامة في مطار بغداد موجودة على مستوى عالٍ"، ورفض اتهام أي جهة بالتسبب أو المسؤولية عن الحريق، مشيرا إلى أن التحقيقات ما زالت جارية والأدلة الجنائية متواجدة لأخذ البصمات وننتظر نتائج التحقيق.
وأشار إلى أنه "تم تشكيل لجنة تحقيقية من وزارة الداخلية وسلطة الطيران المدني للوقوف على أسباب الحريق".