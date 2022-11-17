https://sputnikarabic.ae/20221117/اليونان-تتهم-حكومة-الوحدة-الليبية-بخرق-الترتيبات-المتفق-عليها-خلال-زيارة-وزير-خارجيتها-إلى-ليبيا-1070269914.html

اليونان تتهم حكومة الوحدة الليبية بخرق الترتيبات المتفق عليها خلال زيارة وزير خارجيتها إلى ليبيا

اليونان تتهم حكومة الوحدة الليبية بخرق الترتيبات المتفق عليها خلال زيارة وزير خارجيتها إلى ليبيا

اتهمت اليونان، اليوم الخميس، حكومة الوحدة الوطنية الليبية بخرق الترتيبات المتفق عليها خلال زيارة وزير خارجيتها إلى ليبيا. 17.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-17T10:08+0000

2022-11-17T10:08+0000

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القاهرة - سبوتنيك. صرحت الخارجية اليونانية، في بيان لها، أن "زيارة وزير الخارجية، نيكوس ديندياس، إلى طرابلس ألغيت، حيث كان من المقرر أن يلتقي برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي".وأضاف البيان أن "وزارة الخارجية الليبية خرقت الاتفاق القائم بشأن عدم الاجتماع بوزارة الخارجية الليبية"، متابعة: "تستمر مرحلة الزيارة إلى شرق ليبيا كالمعتاد".واستهجنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، في وقت سابق اليوم، تصرف وزير خارجية اليونان بعد رفضه النزول من طائرته في مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس.وأشارت الخارجية الليبية، في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إلى "السياسات والمواقف الفجة التي انتهجها وزير خارجية اليونان خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية والتي عكستها تصريحاته غير المتزنة فيما يتعلق بسيادة ليبيا وحقها في العلاقات التي تحقق تطلعات شعبها".وأضاف البيان أنه "بناء على طلب من اليونان، منحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وزير الخارجية اليوناني موافقتها لزيارة طرابلس اليوم، وكانت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في انتظار استقباله وفق الأعراف الدبلوماسية".وتابعت الخارجية الليبية: "إلا أنه وفي موقف مفاجئ يدعو للاستياء رفض الوزير اليوناني النزول من طائرته وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات"، مؤكدة "استهجانها لهذا التصرف وأنها سوف تتخذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها".

https://sputnikarabic.ae/20221117/وزير-خارجية-اليونان-يرفض-النزول-من-طائرته-في-طرابلس-ويعود-إلى-بلاده-والخارجية-الليبية-تعلق-1070268269.html

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