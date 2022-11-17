https://sputnikarabic.ae/20221117/بعد-تكرار-الحرائق-السوداني-يتفقد-مطار-بغداد-الدولي-1070269730.html
بعد تكرار الحرائق... السوداني يتفقد مطار بغداد الدولي
بعد تكرار الحرائق... السوداني يتفقد مطار بغداد الدولي
تفقد رئيس مجلس الوزراء في العراق، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مطار بغداد الدولي للوقوف على أسباب الحرائق التي تكررت في المطار خلال اليومين الماضيين. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T09:43+0000
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وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، أجرى السوداني زيارة مفاجئة إلى مطار بغداد الدولي اليوم للوقوف على أسباب الحرائق في صالات المسافرين.أكدت سلطة الطيران المدني في العراق، عدم تأثر جدول الرحلات في مطار بغداد الدولي إثر حريق اندلع في صالة نينوى، فجر اليوم الخميس.وأوضح الطيران المدني، في بيان له اليوم، بأن "الحريق الذي اندلع في صالة نينوى بالمطار تم السيطرة عليه ولا توجد خسائر بشرية إلا بعض الخسائر المادية الطفيفة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وأضاف: "جدول الرحلات الجوية مستمر بصورة منتظمة ومغادرة الرحلات المجدولة لاسيما إسطنبول، المدينة المنورة، أربيل، البصرة، مطار صبيحة".وسيطرت قوات الدفاع المدني، فجر اليوم الخميس، على حريق نشب في صالة نينوى في مطار بغداد الدولي والمكونة من طابقين، ولم يؤد الحادث إلى ضحايا بشرية وتسبب في بعض التلفيات المادية.وهذا الحريق هو الثاني الذي يشهده مطار بغداد الدولي خلال 48 ساعة، وتمكنت فرق الدفاع المدني، أمس الأول، من إخماد حريق اندلع داخل كافتيريا في صالة المغادرة في المطار.ومن جانبه قال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني، في العراق، جهاد الديوان، إن "حريق اليوم اندلع فجراً؛ ما استدعى الأمر وجود مدير سلطة الطيران المدني ومدير مطار بغداد ومديري الأقسام، حيث تمت السيطرة على الحريق من قبل فرق الدفاع المدني الموجودة في المطار ولا توجد أي خسائر بشرية وإنما أضرار مادية فقط".وأكد أن "إجراءات السلامة في مطار بغداد موجودة على مستوى عالٍ"، ورفض اتهام أي جهة بالتسبب أو المسؤولية عن الحريق، مشيرا إلى أن التحقيقات ما زالت جارية والأدلة الجنائية متواجدة لأخذ البصمات وننتظر نتائج التحقيق.وأشار إلى أنه "تم تشكيل لجنة تحقيقية من وزارة الداخلية وسلطة الطيران المدني للوقوف على أسباب الحريق".
https://sputnikarabic.ae/20221117/الطيران-المدني-العراقي-يعلن-عدم-تأثر-رحلات-مطار-بغداد-إثر-حريق-صالة-نينوى-1070264083.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
بعد تكرار الحرائق... السوداني يتفقد مطار بغداد الدولي
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تفقد رئيس مجلس الوزراء في العراق، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مطار بغداد الدولي للوقوف على أسباب الحرائق التي تكررت في المطار خلال اليومين الماضيين.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"
، أجرى السوداني زيارة مفاجئة إلى مطار بغداد الدولي اليوم للوقوف على أسباب الحرائق في صالات المسافرين.
أكدت سلطة الطيران المدني في العراق، عدم تأثر جدول الرحلات في مطار بغداد الدولي إثر حريق اندلع في صالة نينوى، فجر اليوم الخميس.
وأوضح الطيران المدني، في بيان له اليوم، بأن "الحريق الذي اندلع في صالة نينوى بالمطار تم السيطرة عليه ولا توجد خسائر بشرية إلا بعض الخسائر المادية الطفيفة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأضاف: "جدول الرحلات الجوية مستمر بصورة منتظمة ومغادرة الرحلات المجدولة لاسيما إسطنبول، المدينة المنورة، أربيل، البصرة، مطار صبيحة".
وسيطرت قوات الدفاع المدني، فجر اليوم الخميس، على حريق نشب في صالة نينوى في مطار بغداد الدولي والمكونة من طابقين، ولم يؤد الحادث إلى ضحايا بشرية وتسبب في بعض التلفيات المادية
.
وهذا الحريق هو الثاني الذي يشهده مطار بغداد الدولي خلال 48 ساعة، وتمكنت فرق الدفاع المدني، أمس الأول، من إخماد حريق اندلع داخل كافتيريا
في صالة المغادرة في المطار.
ومن جانبه قال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني، في العراق، جهاد الديوان، إن "حريق اليوم اندلع فجراً؛ ما استدعى الأمر وجود مدير سلطة الطيران المدني ومدير مطار بغداد ومديري الأقسام، حيث تمت السيطرة على الحريق من قبل فرق الدفاع المدني الموجودة في المطار ولا توجد أي خسائر بشرية وإنما أضرار مادية فقط".
وأكد أن "إجراءات السلامة في مطار بغداد موجودة على مستوى عالٍ"، ورفض اتهام أي جهة بالتسبب أو المسؤولية عن الحريق، مشيرا إلى أن التحقيقات ما زالت جارية والأدلة الجنائية متواجدة لأخذ البصمات وننتظر نتائج التحقيق.
وأشار إلى أنه "تم تشكيل لجنة تحقيقية من وزارة الداخلية وسلطة الطيران المدني للوقوف على أسباب الحريق".