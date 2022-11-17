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https://sputnikarabic.ae/20221117/توقيع-اتفاقية-تبادل-إخباري-بين-وكالات-عالمية-ووكالة-أنباء-الإمارات-على-هامش-الكونغرس-العالمي-1070267539.html
توقيع اتفاقية تبادل إخباري بين وكالات عالمية ووكالة أنباء الإمارات على هامش الكونغرس العالمي للإعلام
توقيع اتفاقية تبادل إخباري بين وكالات عالمية ووكالة أنباء الإمارات على هامش الكونغرس العالمي للإعلام
وقّعت وكالة أنباء الإمارات "وام" اتفاقيات تبادل إخباري مع عدد من وكالات الأنباء العالمية ومنها وكالات روسية وصينية. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T08:59+0000
2022-11-17T08:59+0000
العالم العربي
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جاء ذلك على هامش اليوم الثالث لمؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام، الذي تنظمه دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وذكر مراسل "سبوتنيك" أن التوقيع جرى بحضور مدير وكالة أنباء الإمارات، محمد جلال الريسي، الذي يتولى منصب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام.ولفت إلى أنه تم التوقيع بين "وام" والمؤسسة المستقلة غير الربحية "تي في نوفوستي" الروسية ووكالة "شينخوا" الصينية.
https://sputnikarabic.ae/20221116/رئيس-الكونغرس-العالمي-للإعلام-يؤكد-لـسبوتنيك-أهمية-تعاون--المؤسسات-الإعلامية-الروسية-والإماراتية-1070233753.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, روسيا, الصين
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, روسيا, الصين

توقيع اتفاقية تبادل إخباري بين وكالات عالمية ووكالة أنباء الإمارات على هامش الكونغرس العالمي للإعلام

08:59 GMT 17.11.2022
© Sputnikمؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات
مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
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وقّعت وكالة أنباء الإمارات "وام" اتفاقيات تبادل إخباري مع عدد من وكالات الأنباء العالمية ومنها وكالات روسية وصينية.
جاء ذلك على هامش اليوم الثالث لمؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام، الذي تنظمه دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
جناح وكالة سبوتنيك في مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
رئيس الكونغرس العالمي للإعلام يؤكد لـ"سبوتنيك" أهمية تعاون المؤسسات الإعلامية الروسية والإماراتية
أمس, 09:18 GMT
وذكر مراسل "سبوتنيك" أن التوقيع جرى بحضور مدير وكالة أنباء الإمارات، محمد جلال الريسي، الذي يتولى منصب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام.
© Sputnikمؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات
مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات - سبوتنيك عربي
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مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات
© Sputnikمؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات
مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات - سبوتنيك عربي
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مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات
© Sputnikمؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات
مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات - سبوتنيك عربي
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مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات
© Sputnikمؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات
مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات - سبوتنيك عربي
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مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات
© Sputnikمؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات
مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات - سبوتنيك عربي
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مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات
© Sputnikمؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات
مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات - سبوتنيك عربي
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© Sputnik
مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات
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مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات
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مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات
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مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات
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مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات
5/6
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مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات
6/6
© Sputnik
مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات
ولفت إلى أنه تم التوقيع بين "وام" والمؤسسة المستقلة غير الربحية "تي في نوفوستي" الروسية ووكالة "شينخوا" الصينية.
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