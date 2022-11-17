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أردوغان يعلن تمديد العمل باتفاق الحبوب لمدة 120 يوما
https://sputnikarabic.ae/20221117/غوتيريش-يرحب-باتفاق-جميع-الأطراف-على-مواصلة-العمل-بمبادرة-تصدير-الحبوب-1070266215.html
غوتيريش يرحب باتفاق جميع الأطراف على مواصلة العمل بمبادرة تصدير الحبوب
غوتيريش يرحب باتفاق جميع الأطراف على مواصلة العمل بمبادرة تصدير الحبوب
رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، باتفاق جميع أطراف مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأوكراني... 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T08:35+0000
2022-11-17T08:35+0000
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وقال غوتيريش في بيان: "نرحب باتفاق جميع الأطراف" على مواصلة العمل باتفاق تصدير الحبوب، مضيفًا أن الأمم المتحدة "ملتزمة بدعم مركز التنسيق المشترك ما يضمن استمرار خط الإمداد الحيوي بالنسبة للعالم".وأكد أيضًا الالتزام "بإزالة جميع العوائق أمام صادرات الأغذية والأسمدة الروسية".وتم توقيع اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية في إسطنبول، في 22 يوليو/تموز.وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت روسيا تعليق المشاركة في تصدير المنتجات من الموانئ الأوكرانية بعد هجوم كييف الإرهابي على سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية بالقرب من سيفاستوبول.وفي وقت لاحق، قالت وزارة الدفاع الروسية إن روسيا تستأنف المشاركة في صفقة الحبوب. وقال الكرملين إن كييف قدمت تأكيدات بأنها لن تستخدم الممرات الإنسانية لصفقات الحبوب لأغراض عسكرية.
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غوتيريش يرحب باتفاق جميع الأطراف على مواصلة العمل بمبادرة تصدير الحبوب

08:35 GMT 17.11.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، باتفاق جميع أطراف مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تمديد العمل بها لمدة 120 يومًا.
وقال غوتيريش في بيان: "نرحب باتفاق جميع الأطراف" على مواصلة العمل باتفاق تصدير الحبوب، مضيفًا أن الأمم المتحدة "ملتزمة بدعم مركز التنسيق المشترك ما يضمن استمرار خط الإمداد الحيوي بالنسبة للعالم".

وأكد أيضًا الالتزام "بإزالة جميع العوائق أمام صادرات الأغذية والأسمدة الروسية".
وتم توقيع اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية في إسطنبول، في 22 يوليو/تموز.
وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت روسيا تعليق المشاركة في تصدير المنتجات من الموانئ الأوكرانية بعد هجوم كييف الإرهابي على سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية بالقرب من سيفاستوبول.
وفي وقت لاحق، قالت وزارة الدفاع الروسية إن روسيا تستأنف المشاركة في صفقة الحبوب. وقال الكرملين إن كييف قدمت تأكيدات بأنها لن تستخدم الممرات الإنسانية لصفقات الحبوب لأغراض عسكرية.
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