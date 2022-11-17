عربي
https://sputnikarabic.ae/20221117/قطر-تنتقد-تقارير-الصحف-الغربية-حول-حقيقة-المشجعين-وتدعو-لاحترام-المقيمين-على-أراضيها-1070264781.html
قطر تنتقد تقارير الصحف الغربية حول حقيقة المشجعين وتدعو لاحترام المقيمين على أراضيها
قطر تنتقد تقارير الصحف الغربية حول حقيقة المشجعين وتدعو لاحترام المقيمين على أراضيها
حملة جديدة من التشكيك تعرضت لها قطر قبل انطلاق بطولة كأس العالم بأيام لتكون الجماهير هي المستهدفة. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T07:52+0000
2022-11-17T07:56+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0e/1070141044_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d17a1e71a0eca2a113dd95e605fcd45d.jpg
ونشر عدد من الصحف الغربية مقالات وصور تناولت فيها احتفالات الجماهير في قطر قبل انطلاق البطولة بأيام، مدعية أن الدولة المضيفة كما لو أنها قد استأجرت هذه الجماهير لتشجيع منتخبات البطولة. ويفند الرئيس التنفيذي للبطولة، ناصر الخاطر، هذه التقارير، واصفًا إياها بالمحاولة الجديدة للتشويه والتشكيك بقدرة قطر على الاستضافة، حيث استمرت هذه التصاريح والتقارير على مدار 12 سنة منذ أن حظيت قطر بشرف الاستضافة، وقال الخاطر: "بعض التقارير التي خرجت من صحف فرنسية وإنجليزية بالتحديد، بخصوص استئجار عمالة آسيوية لتشجيع المنتخبات، هو أمر عار عن الصحة تماما. أولا هذه محاولة أخرى للتشويه والتشكيك بقدرة قطر على استضافة بطولة كأس العالم. قطر منذ أن حظيت بشرف استضافة البطولة، كانت هناك محاولات مستمرة على مدار 12 إلى 13 سنة لتشويه هذه البطولة". ووعد الخاطر بتنظيم بطولة استثنائية، مضيفا أن المقيمين في البلد يوجد منهم الشغوف بكرة القدم، ومن المحزن التقليل منهم ووصفهم بالعمالة المأجورة، قائلا: "المحزن في هذا الأمر هو التقليل في فئة من الناس موجودين على أرض قطر ومقيمين، وبعضهم منذ 30 و40 سنة، بالتقليل منهم وأنهم عمالة مأجورة أن يحضرون بطولة كأس العالم. أولا في البطولة تم بيع 3,1 مليون بطاقة لحد الآن والمقيمين في قطر منهم شغوفون بكرة القدم بشكل كبير، وطبعا نؤكد أن هذه التقارير عارية عن الصحة تماما". ليختم، قائلا: "نوجه رسالة لكل المقيمين على أرض قطر إن هذه البطولة بطولتكم وهذه بطولة الجميع وتمثل قطر بشعبها ومقيميها ومواطنيها ودول الخليج والمنطقة بأكملها".تعرضت قطر للعديد من الانتقادات في محاولة لتشويه استضافتها للبطولة، وكان آخرها تصريحات الرئيس السابق لـ"الفيفا" سيب بلاتر، الذي وصف فيإحدى المقابلات الإعلامية أن منح قطر لحق الاستضافة هو "خطأ" و"اختيار سيء". وتنطلق البطولة يوم الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني، بلقاء يجمع منتخبي قطر والإكوادور، وتستمر البطولة لغاية 18 ديسمبر/كانون الاول، بمشاركة 32 منتخبا.
https://sputnikarabic.ae/20221111/قطر-كسرت-الهيمنة-الغربية-على-استضافة-الأحداث-الرياضية-الكبرى-1070048204.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0e/1070141044_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_47604068d08774e6da75a4e5f776f7be.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بطولة كأس العالم 2022, رياضة
بطولة كأس العالم 2022, رياضة

قطر تنتقد تقارير الصحف الغربية حول حقيقة المشجعين وتدعو لاحترام المقيمين على أراضيها

07:52 GMT 17.11.2022 (تم التحديث: 07:56 GMT 17.11.2022)
© AP Photo / Hassan Ammarيتجمع الناس حول ساعة العد التنازلي الرسمية التي تظهر الوقت المتبقي حتى انطلاق مونديال 2022 ، في الدوحة ، قطر ، الجمعة 11 نوفمبر 2022. تجري الاستعدادات النهائية لكأس العالم لكرة القدم التي تبدأ في 20 نوفمبر. عندما تواجه قطر الإكوادور.
يتجمع الناس حول ساعة العد التنازلي الرسمية التي تظهر الوقت المتبقي حتى انطلاق مونديال 2022 ، في الدوحة ، قطر ، الجمعة 11 نوفمبر 2022. تجري الاستعدادات النهائية لكأس العالم لكرة القدم التي تبدأ في 20 نوفمبر. عندما تواجه قطر الإكوادور. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبرTelegram
حملة جديدة من التشكيك تعرضت لها قطر قبل انطلاق بطولة كأس العالم بأيام لتكون الجماهير هي المستهدفة.
ونشر عدد من الصحف الغربية مقالات وصور تناولت فيها احتفالات الجماهير في قطر قبل انطلاق البطولة بأيام، مدعية أن الدولة المضيفة كما لو أنها قد استأجرت هذه الجماهير لتشجيع منتخبات البطولة.
ويفند الرئيس التنفيذي للبطولة، ناصر الخاطر، هذه التقارير، واصفًا إياها بالمحاولة الجديدة للتشويه والتشكيك بقدرة قطر على الاستضافة، حيث استمرت هذه التصاريح والتقارير على مدار 12 سنة منذ أن حظيت قطر بشرف الاستضافة، وقال الخاطر: "بعض التقارير التي خرجت من صحف فرنسية وإنجليزية بالتحديد، بخصوص استئجار عمالة آسيوية لتشجيع المنتخبات، هو أمر عار عن الصحة تماما. أولا هذه محاولة أخرى للتشويه والتشكيك بقدرة قطر على استضافة بطولة كأس العالم. قطر منذ أن حظيت بشرف استضافة البطولة، كانت هناك محاولات مستمرة على مدار 12 إلى 13 سنة لتشويه هذه البطولة".
ووعد الخاطر بتنظيم بطولة استثنائية، مضيفا أن المقيمين في البلد يوجد منهم الشغوف بكرة القدم، ومن المحزن التقليل منهم ووصفهم بالعمالة المأجورة، قائلا: "المحزن في هذا الأمر هو التقليل في فئة من الناس موجودين على أرض قطر ومقيمين، وبعضهم منذ 30 و40 سنة، بالتقليل منهم وأنهم عمالة مأجورة أن يحضرون بطولة كأس العالم. أولا في البطولة تم بيع 3,1 مليون بطاقة لحد الآن والمقيمين في قطر منهم شغوفون بكرة القدم بشكل كبير، وطبعا نؤكد أن هذه التقارير عارية عن الصحة تماما".
حفيظ دراجي معلق شبكة بي إن سبورت - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
قطر كسرت الهيمنة الغربية على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى
11 نوفمبر, 11:37 GMT
ليختم، قائلا: "نوجه رسالة لكل المقيمين على أرض قطر إن هذه البطولة بطولتكم وهذه بطولة الجميع وتمثل قطر بشعبها ومقيميها ومواطنيها ودول الخليج والمنطقة بأكملها".
تعرضت قطر للعديد من الانتقادات في محاولة لتشويه استضافتها للبطولة، وكان آخرها تصريحات الرئيس السابق لـ"الفيفا" سيب بلاتر، الذي وصف فيإحدى المقابلات الإعلامية أن منح قطر لحق الاستضافة هو "خطأ" و"اختيار سيء". وتنطلق البطولة يوم الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني، بلقاء يجمع منتخبي قطر والإكوادور، وتستمر البطولة لغاية 18 ديسمبر/كانون الاول، بمشاركة 32 منتخبا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:24 GMTПилот возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала