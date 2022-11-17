https://sputnikarabic.ae/20221117/نتنياهو-يلغي-قانون-فك-الارتباط-بضغط-بن-غفير-هل-تتوقف-مطالبات-اليمين-المتطرف-عند-هذا-الحد--1070279908.html

نتنياهو يلغي قانون "فك الارتباط" بضغط بن غفير... هل تتوقف مطالبات اليمين المتطرف عند هذا الحد؟

نتنياهو يلغي قانون "فك الارتباط" بضغط بن غفير... هل تتوقف مطالبات اليمين المتطرف عند هذا الحد؟

كشفت القناة الـ13 العبرية، أمس الأربعاء، عن اتفاق بين رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير، على تغيير قانون "فك الارتباط". 17.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-17T14:20+0000

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ملفات ساخنة

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تحت ضغط بن غفير: نتنياهو يلغي قانون فك الارتباط فهل تتوقف مطالبات اليمين المتطرف عند هذا الحد؟ حلقة برنامج "ملفات ساخنة" بعنوان "نتنياهو يلغي قانون فك الارتباط فهل تتوقف مطالبات اليمين المتطرف عند هذا الحد؟"

يأتي ذلك الاتفاق بعد ربط بن غفير انضمامه للحكومة بشرط تعديل ذلك القانون، وبذلك ستكون العودة للمستوطنات شمالي الضفة أمرا ممكنا بعد 17 عامًا من انسحاب الاحتلال من المستوطنات شمالي الضفة الغربية كجزء من خطة "فك الارتباط".يذكر أنه تم سن قانون تنفيذ خطة فك الارتباط في عام 2005، ويعرف أيضًا باسم “قانون الإخلاء والتعويض”. وكان الغرض منه تنظيم خطة فك الارتباط بإخلاء المستوطنين الإسرائيليين من مستوطنات قطاع غزة وأراضي شمالي الضفة الغربية وفق قرارات الحكومة الإسرائيلية.وأيد المجتمع الدولي حينها الانسحاب من مستوطنات شمالي الضفة الغربية كجزء من خطة فك الارتباط.ووفقا للمعطيات المتوفرة فإن هناك 451 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة تهدف إلى إحكام الطوق على التجمعات الفلسطينية ومصادرة أكبر مساحة ممكنة من الأراضي.وتكمن خطورة البؤر الاستيطانية في كونها قابلة للاتساع على حساب الأراضي الفلسطينية بدعم من المؤسسة الرسمية الإسرائيلية والجمعيات اليهودية، حيث تحظى هذه البؤر بحماية أمنية من جيش الاحتلال رغم عدم الاعتراف بها رسمياً "كمستوطنات شرعية" حسب تعبير إسرائيل.وأعلن الليكود أن البنود التي توافق عليها مع "عوتسما يهوديت" تشمل: تسوية (شرعنة) البؤر الاستيطانية خلال 60 يوماً من تشكيل الحكومة، وتعديل قانون فك الارتباط المتعلق بالبؤرة الاستيطانية "حومش" بما يسمح بوجود يهودي هناك للدراسة في المعهد الديني التوراتي، فضلا عن "قانون جنوبي" موسع في قواعد الجيش الإسرائيلي، لمنع سرقة الأسلحة من قواعد الجيش ولحماية الجنود، وقانون يفرض حدا أدنى من العقوبات على "الجرائم الزراعية" وجرائم "الخاوة".وقالت القناة الـ13 العبرية إن التغيير في القانون سيجعل من الممكن إبقاء بؤرة حومش الاستيطانية غير القانونية في مكانها.في غضون ذلك، تحتاج محكمة إسرائيل العليا أيضًا إلى إبداء رأيها في هذه القضية – مع وجوب رد الحكومة بحلول ديسمبر/ كانون الأول على إخلاء المدرسة الدينية في مستوطنة حومش.وقد يؤدي تعديل قانون فك الارتباط وإعادة مستوطنات تم إخلاؤها إلى رد فعل سلبي من المجتمع الدولي.وأضاف رفيق عوض أن مطالبات اليمين لنتنياهو في هذا الائتلاف لن تتوقف عند هذا الحد، مشيرا إلى أن نتنياهو مستعد لأن يدفع أثمان كبيرة لإرضاء اليمين المتطرف في ائتلافه، فمن المتوقع أن تمتد اعتداءات اليمين إلى المنطقة جيم، وإلى مضايقات في الأقصى والتهويد والإساءة للأسرى والاعتداء على غزة.أما طلال عوكل الكاتب الصحفي الفلسطيني فأشار إلى أن ما حدث سيحمل تغييرا فيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة لقطاع غزة، لافتًا إلى أن الانقسام بين غزة والضفة سيتعزز تمامًا، ومن ثم القضاء على آخر أمل لإقامة دولة فلسطينية بين البحر والنهر، وأي سيادة فلسطينية على أراضي ما قبل سبعة وستين.وأما د.طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية فأشار إلى أن القانون الجديد سيأخذ بعض الوقت لحين تنفيذه لكن الأكثر خطورة هو أن القانون سيلقى معارضة في الداخل الفلسطيني، لافتا إلى أن ما حدث سيتبعه مواجهة غير سهلة مع السلطة الفلسطينية لأن إسرائيل لن تستطيع تنفيذ ذلك على الأرض دون اللجوء للسلطة.وأضاف فهمي أن الخيارات أمام السلطة خيارات صفرية ولا تملك تصرفا حقيقيا مشيرا إلى أن المقاومة قد تفرض واقعًا جديدا على الأرض، وهناك تحركات عربية من الأردن والقاهرة لتدارك الأمر خاصة وأن التحرك الدولي قد يكون ضعيفا وباهتًا في حال حدوثه.المزيد من التفاصيل في حلقة الليلة من برنامج ملفات ساخنة.

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