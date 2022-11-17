https://sputnikarabic.ae/20221117/ولي-العهد-السعودي-نأمل-في-توسيع-التعاون-مع-كوريا-الجنوبية-في-مجال-الطاقة-وصناعة-الدفاع-1070264208.html
ولي العهد السعودي: نأمل في توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية في مجال الطاقة وصناعة الدفاع
ولي العهد السعودي: نأمل في توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية في مجال الطاقة وصناعة الدفاع
أعرب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، عن أمل "المملكة في توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية وفقا لخطط التنمية ورؤية 2030". 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T07:35+0000
2022-11-17T07:35+0000
2022-11-17T07:35+0000
أخبار السعودية اليوم
كوريا الجنوبية
ولي العهد محمد بن سلمان
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وقال ابن سلمان، في تصريحات له من كوريا الجنوبية، إنه "يسعى للتعاون مع كوريا الجنوبية لتعزيز القدرات الدفاعية، ويأمل في توسيع التعاون في مجال الطاقة".وأضاف: "نسعى لأن يسهم التعاون مع كوريا الجنوبية في تطوير الطاقة المائية واستخلاص الكربون وإنتاج الهيدروجين وتقنيات المفاعلات النووية الصغيرة".وأجرى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك سول، في وقت سابق اليوم، محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي وصل أمس إلى سيئول ثاني محطات جولته الآسيوية.وقال رئيس كوريا الجنوبية إن "السعودية شريك أساسي في الاقتصاد وأمن الطاقة"، مشيراً إلى أن بلاده "تتطلع لتوسيع التعاون مع السعودية في مشروع نيوم والصناعات الدفاعية"، وذلك بحسب ما نقل القصر الرئاسي في سيئول.
https://sputnikarabic.ae/20221107/ولي-العهد-السعودي-يطلق-قمة-مبادرة-الشرق-الأوسط-الأخضر-في-مصر-1069915850.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, كوريا الجنوبية, ولي العهد محمد بن سلمان
أخبار السعودية اليوم, كوريا الجنوبية, ولي العهد محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي: نأمل في توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية في مجال الطاقة وصناعة الدفاع
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أعرب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، عن أمل "المملكة في توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية وفقا لخطط التنمية ورؤية 2030".
وقال ابن سلمان، في تصريحات له من كوريا الجنوبية، إنه "يسعى للتعاون مع كوريا الجنوبية لتعزيز القدرات الدفاعية، ويأمل في توسيع التعاون في مجال الطاقة".
وأضاف: "نسعى لأن يسهم التعاون مع كوريا الجنوبية في تطوير الطاقة المائية واستخلاص الكربون وإنتاج الهيدروجين وتقنيات المفاعلات النووية الصغيرة".
وأجرى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك سول، في وقت سابق اليوم، محادثات مع ولي العهد السعودي
الأمير محمد بن سلمان الذي وصل أمس إلى سيئول ثاني محطات جولته الآسيوية
.
وقال رئيس كوريا الجنوبية إن "السعودية شريك أساسي في الاقتصاد وأمن الطاقة"، مشيراً إلى أن بلاده "تتطلع لتوسيع التعاون مع السعودية في مشروع نيوم والصناعات الدفاعية"، وذلك بحسب ما نقل القصر الرئاسي في سيئول.