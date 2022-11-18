https://sputnikarabic.ae/20221118/المجر-ترفض-المساهمة-في-خطة-مساعدات-أوروبية-لأوكرانيا-1070311762.html

المجر ترفض المساهمة في خطة مساعدات أوروبية لأوكرانيا

المجر ترفض المساهمة في خطة مساعدات أوروبية لأوكرانيا

قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تدعم خطة الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بالمليارات من المساعدات لدعم ميزانيتها العام المقبل. 18.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-18T17:13+0000

2022-11-18T17:13+0000

2022-11-18T17:13+0000

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وفي حديثه في مؤتمر في بودابست، قال أوربان إنه بينما تدعم المجر الشعب الأوكراني، فإنه ليس على استعداد لتقديم مصالح أوكرانيا على مصالح بلاده.ستوفر خطة المساعدة 18 مليار يورو (18.6 مليار دولار) لأوكرانيا العام المقبل على شكل مدفوعات منتظمة للمساعدة في استمرار تشغيل مرافق الطاقة والرعاية الصحية وكذلك لتمويل الرواتب وأنظمة المعاشات التقاعدية.ويهدد رفض المجر تأييد الخطة بإخراجها عن مسارها تماما لأن التغييرات في قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي تتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء.كما عارض أوربان أيضا، جهارا عقوبات الكتلة ضد موسكو بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.كبديل لخطة مساعدات الاتحاد الأوروبي، أوصى أوربان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 بتحديد مدى استعدادهم لتقديمه لأوكرانيا وتوزيع المبلغ "بطريقة متناسبة وعادلة" فيما بينهم دون الحصول على قروض مشتركة لتسديد الدفعات.وقال إن المجر ستكون مستعدة لمنح أوكرانيا 60-70 مليار فورنت (152 إلى 178 مليون دولار) من ميزانيتها الخاصة بشروط ثنائية - وهو مبلغ قال إنه لن يضر بشكل أساسي بالمصالح الوطنية للمجر.يأتي تهديد الحكومة المجرية باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد حزمة المساعدات لأوكرانيا بعد أن أحبطت تبني اتفاق ضرائب الشركات العالمية على مستوى الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران وشنت حملة مكثفة في الداخل ضد العقوبات المفروضة على روسيا. ويقول أوربان إن مثل هذه الإجراءات تدمر اقتصاد أوروبا.لكن البعض في الاتحاد الأوروبي يرون في هذه التحركات علامة على أن بودابست تمارس ضغوطا في محاولة لإجبار الكتلة على الإفراج عن مليارات من صناديق التعافي الاقتصادي وغيرها من الأموال التي تم تجميدها بسبب مخاوف من قيام أوربان بتقليص المعايير الديمقراطية وانتهاك قواعد القانون.كانت المفوضية الأوروبية، الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، قالت في وقت سابق إن المساعدات لأوكرانيا ستشمل قروضا بشروط مواتية للغاية تبلغ قيمتها حوالي 1.5 مليار يورو شهريا، ومن المحتمل أن تبدأ في يناير/ كانون الثاني 2023. لن تضطر أوكرانيا إلى سداد الأموال لمدة عقد على الأقل، وستغطي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تكاليف الفائدة.تعتزم المفوضية اقتراض الأموال من أسواق رأس المال لتمويل القروض لأوكرانيا باستخدام الوزن المجمع للدول الـ 27 لتأمين شروط أكثر ملاءمة.وقد تتضمن بعض الجهود إعادة هيكلة جزء من ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل، وهذا يتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء.

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