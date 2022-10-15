https://sputnikarabic.ae/20221015/رئيس-الوزراء-المجري-يتكهن-بركوع-اقتصاد-أوروبا-1069059276.html

رئيس الوزراء المجري يتكهن "بركوع" اقتصاد أوروبا

رئيس الوزراء المجري يتكهن "بركوع" اقتصاد أوروبا

كشف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، أن بلاده بحاجة إلى جيش رادع للاستعداد لحرب طويلة الأمد وسط العقوبات التي تهز الاقتصاد الأوروبي. 15.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-15T14:37+0000

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أخبار الاتحاد الأوروبي

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وقال أوربان في حفل تخريج متطوعين عسكريين: "لا يمكننا طمر رؤوسنا في الرمال مثل النعام، علينا أن نواجه الواقع، إذا استمر هذا (الوضع)، فإن العقوبات ستهز أوروبا"."نحن الهنغاريون بحاجة إلى جيش من قوة رادعة وعلى استعداد للهجوم وقادر على ضمان السلام، لأن كل من ليس مستعدًا للعمل وغير منضبط لا يمكن أن ينجح، ومن ليس لديه قوة فلن يكون لديه الحق، ومن ليس لديه إيمان ليس لديه ما يناضل من أجله".ووفقًا لوزارة الدفاع المجرية، فبحلول عام 2023 ستوفر ألمانيا 46 مركبة للبلاد، وبحلول عام 2029 سيتم إنتاج 172 مركبة بالفعل في المجر.

https://sputnikarabic.ae/20221011/أوربان-يكشف-ما-قاله-له-بوتين-قبل-العملية-الخاصة-في-أوكرانيا-1068900125.html

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