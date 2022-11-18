https://sputnikarabic.ae/20221118/بلينكن-يزور-قطر-لحضور-فعاليات-كأس-العالم-1070312663.html
بلينكن يزور قطر لحضور فعاليات كأس العالم
بلينكن يزور قطر لحضور فعاليات كأس العالم
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الوزير أنتوني بلينكن سيزور قطر الأسبوع المقبل لإجراء محادثات، بما في ذلك حول قضايا حقوق الإنسان، ولحضور... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T17:40+0000
2022-11-18T17:40+0000
2022-11-18T17:40+0000
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ويزور بلينكن الدولة الخليجية يومي الاثنين والثلاثاء لحضور الاجتماع السنوي الخامس للحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي، ويلتقي بكبار المسؤولين القطريين، بمن فيهم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.ومن المقرر أن يبحثوا التعاون الأمني الإقليمي، وحقوق الإنسان، والتغير المناخي، والقضايا الاقتصادية والصحية، بحسب الإعلان الصادر عن وزارة الخارجية. يأتي حضور بلينكن لفعاليات المونديال بعكس موقف بعض الدول الغربية مثل الدنمارك التي رفضت إرسال ممثلين حكوميين.واجهت قطر انتقادات بشأن معاملتها المزعومة للعمال المهاجرين والنساء ومجتمع المثليين في الفترة التي تسبق الحدث العالمي، الذي يبدأ يوم الأحد. وهي ادعاءات نفتها الدوحة وقالت إنها بلا أساس وتستند فقط إلى دوافع عنصرية تجاه الدولة "العربية المسلمة".سيكون بلينكن أعلى مسؤول أمريكي يحضر البطولة التي تفتتح يوم الأحد. وقالت الوزارة إنه "سيشجع الفريق الوطني الأمريكي للرجال في أول مباراة له في كأس العالم، حيث ستلعب الولايات المتحدة ضد ويلز".
https://sputnikarabic.ae/20221118/منتخب-الدنمارك-لن-يتم-إسكاتنا-عن-حقوق-الإنسان-في-قطر-1070309701.html
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العالم, العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022, رياضة
العالم, العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022, رياضة
بلينكن يزور قطر لحضور فعاليات كأس العالم
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الوزير أنتوني بلينكن سيزور قطر الأسبوع المقبل لإجراء محادثات، بما في ذلك حول قضايا حقوق الإنسان، ولحضور المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي في كأس العالم.
ويزور بلينكن الدولة الخليجية يومي الاثنين والثلاثاء لحضور الاجتماع السنوي الخامس للحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي، ويلتقي بكبار المسؤولين القطريين، بمن فيهم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
ومن المقرر أن يبحثوا التعاون الأمني الإقليمي، وحقوق الإنسان، والتغير المناخي، والقضايا الاقتصادية والصحية، بحسب الإعلان الصادر عن وزارة الخارجية. يأتي حضور بلينكن لفعاليات المونديال بعكس موقف بعض الدول الغربية مثل الدنمارك
التي رفضت إرسال ممثلين حكوميين.
واجهت قطر انتقادات بشأن معاملتها المزعومة للعمال المهاجرين والنساء ومجتمع المثليين في الفترة التي تسبق الحدث العالمي، الذي يبدأ يوم الأحد. وهي ادعاءات نفتها الدوحة وقالت إنها بلا أساس وتستند فقط إلى دوافع عنصرية
تجاه الدولة "العربية المسلمة".
سيكون بلينكن أعلى مسؤول أمريكي يحضر البطولة التي تفتتح يوم الأحد. وقالت الوزارة إنه "سيشجع الفريق الوطني الأمريكي للرجال في أول مباراة له في كأس العالم، حيث ستلعب الولايات المتحدة ضد ويلز".