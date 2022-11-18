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https://sputnikarabic.ae/20221118/تقرير-ترامب-كشف-خلال-ولايته-صورة-سرية-لصاروخ-انفجر-داخل-إيران-1070313028.html
تقرير: ترامب كشف خلال ولايته صورة سرية لصاروخ انفجر داخل إيران
تقرير: ترامب كشف خلال ولايته صورة سرية لصاروخ انفجر داخل إيران
نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعلن هذا الأسبوع عن نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2024، تغريدة على "تويتر" قبل ثلاث سنوات خلال فترة... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T18:00+0000
2022-11-18T18:00+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
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وبحسب تقرير نشرته اليوم الجمعة، شبكة "NPR" الأمريكية، فإن الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية (NGA) رفعت السرية الآن عن الصورة، التي أظهرت تفاصيل عالية الجودة للغاية.كانت الصورة لصاروخ انفجر على منصة إطلاق في عمق إيران، وكانت واضحة لدرجة أن البعض اعتقد في البداية أنه ربما لم يتم التقاطها بواسطة قمر صناعي.وفقًا للتقرير، رأى ترامب الصورة لأول مرة كجزء من إحاطة استخبارية يومية في صباح اليوم التالي لفشل الإطلاق الإيراني.يقول جيفري لويس، الذي يدرس صور الأقمار الصناعية في معهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونتيري: "هذه الصورة رائعة للغاية، وترى الكثير من التفاصيل (...) في البداية، اعتقدت أنها التقطت بواسطة طائرة دون طيار أو شيء من هذا القبيل".لكن خبراء الفضاء سرعان ما قرروا أنها تم تصويرها باستخدام أحد أصول الاستخبارات الأمريكية الأكثر قيمة: مركبة فضائية سرية تسمى "USA 224" يعتقد على نطاق واسع أنها قمر تجسس "KH-11" بمليارات الدولارات.وبحسب لويس فإن "مجتمع الاستخبارات الأمريكية بأكمله ينفر بشكل لا يصدق من الإفصاح عن هذه المعلومات".وقال ستيفن أفرجود، الخبير في السرية والتصنيف في اتحاد العلماء الأمريكيين: "إنها إشارة واضحة إلى أن ترامب شارك معلومات سرية للحكومة الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي".يأتي هذا الكشف بعد أيام فقط من إعلان ترامب عن عزمه الترشح للرئاسة في عام 2024.كما يأتي بعد مصادرة مكتب التحقيقات الفيدرالي في أغسطس/ آب لـ 33 صندوقا مليئة بأكثر من مائة سجل سري، مخزنة في منتجع ترامب مار لاغو في فلوريدا، أفادت تقارير fأن بعض هذه الوثائق تتعلق بإيران.
https://sputnikarabic.ae/20221116/ترامب-يقدم-طلبا-للترشح-للرئاسة-الأمريكية-2024-1070225155.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران

تقرير: ترامب كشف خلال ولايته صورة سرية لصاروخ انفجر داخل إيران

18:00 GMT 18.11.2022
© AFP 2022 / STRINGERالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
© AFP 2022 / STRINGER
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نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعلن هذا الأسبوع عن نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2024، تغريدة على "تويتر" قبل ثلاث سنوات خلال فترة ولايته، كشفت عن صورة لصاروخ انفجر في الأراضي الإيرانية التقطته مركبة فضائية سرية.
وبحسب تقرير نشرته اليوم الجمعة، شبكة "NPR" الأمريكية، فإن الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية (NGA) رفعت السرية الآن عن الصورة، التي أظهرت تفاصيل عالية الجودة للغاية.
كانت الصورة لصاروخ انفجر على منصة إطلاق في عمق إيران، وكانت واضحة لدرجة أن البعض اعتقد في البداية أنه ربما لم يتم التقاطها بواسطة قمر صناعي.
وفقًا للتقرير، رأى ترامب الصورة لأول مرة كجزء من إحاطة استخبارية يومية في صباح اليوم التالي لفشل الإطلاق الإيراني.
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يقول جيفري لويس، الذي يدرس صور الأقمار الصناعية في معهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونتيري: "هذه الصورة رائعة للغاية، وترى الكثير من التفاصيل (...) في البداية، اعتقدت أنها التقطت بواسطة طائرة دون طيار أو شيء من هذا القبيل".
لكن خبراء الفضاء سرعان ما قرروا أنها تم تصويرها باستخدام أحد أصول الاستخبارات الأمريكية الأكثر قيمة: مركبة فضائية سرية تسمى "USA 224" يعتقد على نطاق واسع أنها قمر تجسس "KH-11" بمليارات الدولارات.
وبحسب لويس فإن "مجتمع الاستخبارات الأمريكية بأكمله ينفر بشكل لا يصدق من الإفصاح عن هذه المعلومات".
وقال ستيفن أفرجود، الخبير في السرية والتصنيف في اتحاد العلماء الأمريكيين: "إنها إشارة واضحة إلى أن ترامب شارك معلومات سرية للحكومة الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي".
يأتي هذا الكشف بعد أيام فقط من إعلان ترامب عن عزمه الترشح للرئاسة في عام 2024.
كما يأتي بعد مصادرة مكتب التحقيقات الفيدرالي في أغسطس/ آب لـ 33 صندوقا مليئة بأكثر من مائة سجل سري، مخزنة في منتجع ترامب مار لاغو في فلوريدا، أفادت تقارير fأن بعض هذه الوثائق تتعلق بإيران.
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