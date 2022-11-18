https://sputnikarabic.ae/20221118/ما-هي-الصواريخ-التي-أطلقتها-كوريا-الشمالية-خلال-هذا-العام؟-1070294323.html
ما هي الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية خلال هذا العام؟
ما هي الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية خلال هذا العام؟
كثفت كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ الباليستية والصواريخ الأخرى في عام 2022، وأجرت أكثر من 30 تجربة إطلاق منذ بداية العام. 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T09:06+0000
2022-11-18T09:06+0000
2022-11-18T09:06+0000
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في أكتوبر/ تشرين الأول، أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا قيل إنه حلّق فوق أراضي اليابان. قطع الصاروخ الباليستي مسافة 4500 كيلومتر وسقط في المحيط الهادي. كان هذا أول إطلاق صاروخ كوري شمالي فوق اليابان منذ عام 2017.وشددت بيونغ يانغ على أن تجارب إطلاقها تتم ردا على "استفزازات" سيؤول في كوريا الجنوبية، التي أجرت مؤخرا تدريبات عسكرية نشطة سواء بشكل مستقل أو بالاشتراك مع الولايات المتحدة واليابان.اقرأ أيضا - ريابكوف: روسيا تتابع بقلق إطلاق كوريا الشمالية للصواريخأصرت سلطة الحرب في كوريا الشمالية على أنها ستواصل الرد بالمثل على أعمال العدو بإجراءات عسكرية "عملية وحازمة وساحقة".وسط إطلاق الصواريخ المكثف من قبل كوريا الديمقراطية، أعربت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عن قلقهما بشأن احتمال قيام كوريا الشمالية بإجراء تجارب نووية جديدة.
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وسائط متعددة, انفوجرافيك, كوريا الشمالية, инфографика
وسائط متعددة, انفوجرافيك, كوريا الشمالية, инфографика
ما هي الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية خلال هذا العام؟
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كثفت كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ الباليستية والصواريخ الأخرى في عام 2022، وأجرت أكثر من 30 تجربة إطلاق منذ بداية العام.
في أكتوبر/ تشرين الأول، أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا قيل إنه حلّق فوق أراضي اليابان. قطع الصاروخ الباليستي مسافة 4500 كيلومتر وسقط في المحيط الهادي. كان هذا أول إطلاق صاروخ كوري شمالي فوق اليابان منذ عام 2017.
وشددت بيونغ يانغ على أن تجارب إطلاقها تتم ردا على "استفزازات" سيؤول في كوريا الجنوبية، التي أجرت مؤخرا تدريبات عسكرية نشطة سواء بشكل مستقل أو بالاشتراك مع الولايات المتحدة واليابان.
أصرت سلطة الحرب في كوريا الشمالية على أنها ستواصل الرد بالمثل على أعمال العدو بإجراءات عسكرية "عملية وحازمة وساحقة".
وسط إطلاق الصواريخ المكثف من قبل كوريا الديمقراطية، أعربت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عن قلقهما بشأن احتمال قيام كوريا الشمالية بإجراء تجارب نووية جديدة.