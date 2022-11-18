https://sputnikarabic.ae/20221118/محافظ-البنك-المركزي-الأردني-ارتفاع-التضخم-في-المملكة-إلى-41-1070316152.html
محافظ البنك المركزي الأردني: ارتفاع التضخم في المملكة إلى 4.1%
محافظ البنك المركزي الأردني: ارتفاع التضخم في المملكة إلى 4.1%
قال محافظ البنك المركزي الأردني، عادل شركس، إن التضخم في المملكة وصل إلى 4.1% متأثرا بحالة الاقتصادي العالمي الذي يعاني حالة من عدم اليقين وصدمات غير مسبوقة. 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T19:19+0000
2022-11-18T19:19+0000
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جاء ذلك خلال استضافته، مساء اليوم الجمعة، على برنامج "60 دقيقة" الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني الرسمي، بحسب وكالة "عمون" المحلية.وقال شركس إن جائحة كورونا أثرت على اقتصادات العالم "بما يتضمن الإغلاقات الشديدة والتي أدت إلى اختلال سلاسل التوريد والإمداد، ما نتج نقص في الإنتاج، بالإضافة إلى تأثيرات الجائحة على سوق العمل".وأكد أن الأزمة الأوكرانية أثرت على الاقتصاد العالمي مجددا "مع الإشارة إلى أن أوكرانيا وروسيا تمثلان 30 في المئة من مصادر القمح في العالم".وأشار إلى أن "صندوق النقد الدولي يتوقع أن تصل نسبة التضخم في العالم إلى 8.8% بنهاية العام، بعدما كانت التوقعات تصب أن تكون بداية العام 3.8%".وقال شركس إن الاقتصاد الأردني "يعد صغيرا ومنفتحا؛ لذا نتأثر بما يحدث في العالم".ولفت إلى أن متوسط التضخم في الأردن كان خلال الـ 15 عاما الأخيرة يصل إلى 3%، إلا أنه ارتفع خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2022 ليصل إلى 4.1%.مع ذلك أكد محافظ البنك المركزي الأردني أن التضخم في بلاده يعد الأقل، إذا ما تمت مقارنته مع دول المنطقة، مرجعا ذلك إلى "تثبيت أسعار المشتقات النفطية حتى نهاية شهر نيسان (أبريل) واعتماد السقوف لنقل البضائع المستوردة لغايات احتساب الضريبة والجمارك واستمرار تثبيت أجور النقل العام، بالإضافة إلى المخزون الاستراتيجي من القمح".وتوقع أن "ينخفض معدل التضخم في الأردن إلى 3.8 في المئة خلال العام المقبل"، مشيرا إلى "حساسية الرقم استنادا على أسعار النفط".
https://sputnikarabic.ae/20221116/موافقة-صندوق-النقد-على-المراجعة-الخامسة-هل-حقق-الأردن-الإصلاحات-المطلوبة-وماذا-عن-الفقر-والبطالة؟-1070254723.html
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أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي
محافظ البنك المركزي الأردني: ارتفاع التضخم في المملكة إلى 4.1%
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قال محافظ البنك المركزي الأردني، عادل شركس، إن التضخم في المملكة وصل إلى 4.1% متأثرا بحالة الاقتصادي العالمي الذي يعاني حالة من عدم اليقين وصدمات غير مسبوقة.
جاء ذلك خلال استضافته، مساء اليوم الجمعة، على برنامج "60 دقيقة" الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني الرسمي، بحسب وكالة
"عمون" المحلية.
وقال شركس إن جائحة كورونا أثرت على اقتصادات العالم "بما يتضمن الإغلاقات الشديدة والتي أدت إلى اختلال سلاسل التوريد والإمداد، ما نتج نقص في الإنتاج، بالإضافة إلى تأثيرات الجائحة على سوق العمل".
وأكد أن الأزمة الأوكرانية أثرت على الاقتصاد العالمي مجددا "مع الإشارة إلى أن أوكرانيا وروسيا
تمثلان 30 في المئة من مصادر القمح في العالم".
وأشار إلى أن "صندوق النقد الدولي يتوقع أن تصل نسبة التضخم في العالم إلى 8.8% بنهاية العام، بعدما كانت التوقعات تصب أن تكون بداية العام 3.8%".
وقال شركس إن الاقتصاد الأردني
"يعد صغيرا ومنفتحا؛ لذا نتأثر بما يحدث في العالم".
ولفت إلى أن متوسط التضخم في الأردن كان خلال الـ 15 عاما الأخيرة يصل إلى 3%، إلا أنه ارتفع خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2022 ليصل إلى 4.1%.
مع ذلك أكد محافظ البنك المركزي الأردني أن التضخم في بلاده يعد الأقل، إذا ما تمت مقارنته مع دول المنطقة، مرجعا ذلك إلى "تثبيت أسعار المشتقات النفطية حتى نهاية شهر نيسان (أبريل) واعتماد السقوف لنقل البضائع المستوردة لغايات احتساب الضريبة والجمارك واستمرار تثبيت أجور النقل العام، بالإضافة إلى المخزون الاستراتيجي من القمح".
وتوقع أن "ينخفض معدل التضخم في الأردن إلى 3.8 في المئة خلال العام المقبل"، مشيرا إلى "حساسية الرقم استنادا على أسعار النفط".