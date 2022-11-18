https://sputnikarabic.ae/20221118/وزير-خارجية-تركيا-يستنكر-تناول-إعلام-أجنبي-تفجير-إسطنبول-من-زاوية-سياحية-1070308743.html

وزير خارجية تركيا يستنكر تناول إعلام أجنبي تفجير إسطنبول من "زاوية سياحية"

وزير خارجية تركيا يستنكر تناول إعلام أجنبي تفجير إسطنبول من "زاوية سياحية"

استنكر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، تناول وسائل إعلام أجنبية للتفجير الإرهابي الذي وقع الأحد الماضي في إسطنبول من "زاوية سياحية"، مؤكدا أن السياح... 18.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-18T15:33+0000

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بعد وضعه إكليلا من الزهور، اليوم الجمعة، على موقع التفجير بشارع الاستقلال في منطقة تقسيم بإسطنبول، وأسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 81 آخرين.وبحسب وكالة "الأناضول" الرسمية تطرق الوزير التركي "إلى طريقة تغطية بعض وسائل إعلام طالما تتحدث عن حقوق الإنسان، التفجير فقط من زاوية السياحة"، ضاربا المثل بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية".وقال تشاووش أوغلو: "فليقل هؤلاء ما يشاؤون وليواصلوا دعم التنظيمات الإرهابية ويمدوها بالسلاح ويقدموا التدريب لها، سنواصل نحن سحق الإرهابيين".وأضاف: "حتى وصولي إلى موقع التفجر رأيت العديد من السياح، من كل مكان من أوراوغوي وحتى ماليزيا، يعني من أمريكا الجنوبية وحتى أقصى شرق آسيا، ومن بلدان أوروبية مختلفة ودول الخليج العربية وفلسطين ولبنان وإيران".وأشار إلى أن قوات الأمن التركية "قامت باللازم بخصوص منفذة الهجوم وواضعة القنبلة والأشخاص الذين يقفون خلفها وأوقفتهم".واعتبر أن الهجوم الإرهابي "له أسباب وأهداف مختلفة" مضيفا "سنواصل تطهير التنظيمات الإرهابية من تركيا ومن المناطق المجاورة وأينما تكون".وكانت أجهزة الأمن التركية أعلنت عقب الهجوم توقيف 17 شخصا عقب التفجير الذي نُفذ الأحد في إسطنبول، ونسبته السلطات إلى مقاتلين أكراد من حزب العمال الكردستاني وحلفائهم في سوريا، فيما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.

https://sputnikarabic.ae/20221118/وزير-الخارجية-التركي-عملياتنا-في-سوريا-والعراق-لن-تتوقف-1070303434.html

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