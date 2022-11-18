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https://sputnikarabic.ae/20221118/وفد-من-الحراك-الجنوبي-باليمن-يزور-موسكو-ويلتقي-بوغدانوف--1070297481.html
وفد من الحراك الجنوبي باليمن يزور موسكو ويلتقي بوغدانوف
وفد من الحراك الجنوبي باليمن يزور موسكو ويلتقي بوغدانوف
استقبل نائب وزير خارجية روسيا الاحادية ميخائيل بوغدانوف والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وفد الحراك الجنوبي . 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T11:38+0000
2022-11-18T11:38+0000
العالم العربي
روسيا
الخارجية الروسية
ميخائيل بوغدانوف
صراع اليمن
الحراك الجنوبي في اليمن
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ضم الوفد ياسين مكاوي مستشار الرئيس ورئيس الحراك الجنوبي المشارك، فؤاد راشد رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري، عبد الرحيم العولقي رئيس دائرة العلاقات الخارجية، علي سعيد شلمه عضو هيئة رئاسة الحراك المشارك رئيس المكون بالمهره. بوغدانوف خلال اللقاء أشار إلى أن روسيا تتابع بإهتمام بالغ الوضع في اليمن وتدعم بقوة كل الوسائل الدبلوماسية المتاحة لإحلال السلام ووقف الحرب، وتناول اللقاء كافة المستجدات على الساحة السياسية والعسكرية والاقتصادية في اليمن وقضية الجنوب على وجه الخصوص".حول قضية مقاربة الموقف الروسي بخصوص وحدة اليمن وإصرار الحراك الجنوبي على الاستقلال قال راشد " نحن طرحنا قضية الحرب الدائرة والآلام القاسية الناتجة عنها والتي يشترك فيها الجميع في الجنوب والشمال، طرحنا هذه القضية كون روسيا تمتلك علاقات طيبة مع الجميع سواء الأطراف الإقليمية ذات التأثير كالسعودية، إيران، والإمارات العربية المتحدة وغيرها، وحتى بالنسبة للمتنازعين على الأرض من أبناء شعب اليمن كيمنيين يرتبطون بعلاقات تاريخية مع روسيا لاسًيما شعب الجنوب وعلاقته السابقة مع الإتحاد السوفييتي. الروس مطلعون على قضية الجنوب والحراك الجنوبي الذي إنطلق في ثورة سلمية، نعم هناك موانع كثيرة ليس لدى روسيا فقط بل أيضا أمريكا ودول الإقليم إذ يعارضون إستعادة دولة الجنوب. لكن هذه القضية محورية بالنسبة لنا ويجب أن تكون في أولويات المفاوضات السياسية اليمنية القادمة عن طريق وفد جنوبي خاص، وهذا مطلب شعب الجنوب. نحن رفعنا منذ البداية شعار السلمية ومطالب أساسية وهي استقلال الجنوب، ولكن عبر الحوار والنضال السلمي. نحن نرفض رفع السلاح والحرب من أجل تحقيق هذا الهدف السامي، من خلال التوصل إلى اتفاق دولي واتفاق محلي شامل".حول صعوبة الاتفاق البيني بين جميع مكونات اليمن قال راشد "نحن في ملعب لسنا وحدنا فيه ويشتغل فيه علينا آخرون من دول الإقليم وغير دول الإقليم، وللأسف الشديد الإرادة الوطنية أكانت اليمنية أو الجنوبية يتم فيها اللعب بالعداد وبالقرار المستقل، لهذا الكثير من الدول تتدخل في إرادات المكونات السياسية اليمنية، وهذا مانعاني منه ونتمنى أن نتجاوز هذه المحنة في وقت قريب، على سيبل المثال بالنسبة للمكونات الجنوبية مازال أعضاء المجلس الإنتقالي الجنوبي والمجلس الأعلى للحراك الثوري متفقون تماماً على القواسم والأهداف المشتركة لإستعادة دولة الجنوب والمضي نحو هذا الهدف لإقامة نظام ديمقراطي في دولة الجنوب ، دولة إتحادية فدرالية جنوبية، ولكن الذي يجعلنا نختلف هو أنه لاتوجد إرادة حقيقة لدى أحدنا في المضي إلا بموافقة إقليمية وهذا أمر مؤسف".وختم راشد " نحن ندعو المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لأن، تلعبا دورا خاصا لجهة موضوع الجنوب والمكونات والفصائل الجنوبية ويمكن لها أن تلعب هذا الدور من خلال جميع المكونات الجنوبية وتوحيدها، لكن الدور الأكبر في اليمن ستلعبه روسيا على مستوى اليمن كله، والروس في الحقيقة يتفهمون قضيتنا ويتعاطفون معها لكن هم ملتزمون بقرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات الحوار الوطني، ولكنهم بنفس الوقت مع أن تكون قضية الجنوب على طاولة الحوار الوطني اليمني".
https://sputnikarabic.ae/20221113/رئيس-الحراك-الثوري-الجنوبي-لـسبوتنيك-محافظ-عدن-مول-محاولة-لشق-المجلس-1070128443.html
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العالم العربي, روسيا, الخارجية الروسية, ميخائيل بوغدانوف, صراع اليمن, الحراك الجنوبي في اليمن
العالم العربي, روسيا, الخارجية الروسية, ميخائيل بوغدانوف, صراع اليمن, الحراك الجنوبي في اليمن

وفد من الحراك الجنوبي باليمن يزور موسكو ويلتقي بوغدانوف

11:38 GMT 18.11.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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استقبل نائب وزير خارجية روسيا الاحادية ميخائيل بوغدانوف والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وفد الحراك الجنوبي .
ضم الوفد ياسين مكاوي مستشار الرئيس ورئيس الحراك الجنوبي المشارك، فؤاد راشد رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري، عبد الرحيم العولقي رئيس دائرة العلاقات الخارجية، علي سعيد شلمه عضو هيئة رئاسة الحراك المشارك رئيس المكون بالمهره. بوغدانوف خلال اللقاء أشار إلى أن روسيا تتابع بإهتمام بالغ الوضع في اليمن وتدعم بقوة كل الوسائل الدبلوماسية المتاحة لإحلال السلام ووقف الحرب، وتناول اللقاء كافة المستجدات على الساحة السياسية والعسكرية والاقتصادية في اليمن وقضية الجنوب على وجه الخصوص".

في حديث خاص لـ"سبوتنيك" قال فؤاد راشد رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري" هذا اللقاء كان رائعاً ومفيدأ جداً، إذ ناقشنا مع السيد بوغدانوف كافة الآراء بشأن كل ما يجري على الساحة اليمنية ككل سيما تعثر تمديد الهدنة، لأن الوضع في اليمن سواء في الجنوب أو الشمال بات منهاراً اقتصادياً وتعليمياً واجتماعياً، وحصيلة الوضع الاقتصادي أدت إلى الفقر الشديد وانتشار الجوع. وأشرنا إلى أن روسيا دولة عظيمة وكبيرة وكيف يمكن أن يكون لها دور في عملية السلام وشرحنا للسيد بوغدانوف تعنت "الحوثي" بخصوص تمديد الهدنة وعملية السلام".

حول قضية مقاربة الموقف الروسي بخصوص وحدة اليمن وإصرار الحراك الجنوبي على الاستقلال قال راشد " نحن طرحنا قضية الحرب الدائرة والآلام القاسية الناتجة عنها والتي يشترك فيها الجميع في الجنوب والشمال، طرحنا هذه القضية كون روسيا تمتلك علاقات طيبة مع الجميع سواء الأطراف الإقليمية ذات التأثير كالسعودية، إيران، والإمارات العربية المتحدة وغيرها، وحتى بالنسبة للمتنازعين على الأرض من أبناء شعب اليمن كيمنيين يرتبطون بعلاقات تاريخية مع روسيا لاسًيما شعب الجنوب وعلاقته السابقة مع الإتحاد السوفييتي. الروس مطلعون على قضية الجنوب والحراك الجنوبي الذي إنطلق في ثورة سلمية، نعم هناك موانع كثيرة ليس لدى روسيا فقط بل أيضا أمريكا ودول الإقليم إذ يعارضون إستعادة دولة الجنوب. لكن هذه القضية محورية بالنسبة لنا ويجب أن تكون في أولويات المفاوضات السياسية اليمنية القادمة عن طريق وفد جنوبي خاص، وهذا مطلب شعب الجنوب. نحن رفعنا منذ البداية شعار السلمية ومطالب أساسية وهي استقلال الجنوب، ولكن عبر الحوار والنضال السلمي. نحن نرفض رفع السلاح والحرب من أجل تحقيق هذا الهدف السامي، من خلال التوصل إلى اتفاق دولي واتفاق محلي شامل".

بخصوص الأنباء عن فصل السيد فؤاد راشد من رئاسة المجلس الأعلى للحراك الثوري قال "موقع "عدن الغد" نشر هذا الخبر، و"عدن الغد" نفسها نشرت أيضا خبراً رسمياً عن رئاسة المجلس يضحد ذلك، الأمر لا يتعدى عدد من الزملاء إنشقوا عن المجلس بدعم من محافظ عدن الذي هو الأمين العام للمجلس الإنتقالي الجنوبي بهدف خلق أرباك داخل المجلس الثوري، وجر المجلس الثوري إلى الإنخراط في المجلس الأنتقالي الجنوبي وهذا مارفضناه مراراً لأننا نراه طريقاً غير سليم، كما أن التدخل بالأموال من التيار الجنوبي تجاه المكونات الأخرى سيسبب صراعا في المستقبل وهنا نكرر نصائحنا لإخوتنا في المجلس الانتقالي الجنوبي في أن يبتعدوا عن المكونات السياسية وأن لا يصادروا آراء المكونات السياسية الأخرى ،نحن متواجدون في كافة الهيئات برئاسة الجمعية الوطنية وفي المحافظاات وأعضاء في هيئة الرئاسة، لكن هناك بعض الزملاء انشقوا وقد اتخذ على الفور بحقهم قرار بالفصل، ونحن نمارس مهمتنا القيادية بشكل اعتيادي وطبيعي".

حول صعوبة الاتفاق البيني بين جميع مكونات اليمن قال راشد "نحن في ملعب لسنا وحدنا فيه ويشتغل فيه علينا آخرون من دول الإقليم وغير دول الإقليم، وللأسف الشديد الإرادة الوطنية أكانت اليمنية أو الجنوبية يتم فيها اللعب بالعداد وبالقرار المستقل، لهذا الكثير من الدول تتدخل في إرادات المكونات السياسية اليمنية، وهذا مانعاني منه ونتمنى أن نتجاوز هذه المحنة في وقت قريب، على سيبل المثال بالنسبة للمكونات الجنوبية مازال أعضاء المجلس الإنتقالي الجنوبي والمجلس الأعلى للحراك الثوري متفقون تماماً على القواسم والأهداف المشتركة لإستعادة دولة الجنوب والمضي نحو هذا الهدف لإقامة نظام ديمقراطي في دولة الجنوب ، دولة إتحادية فدرالية جنوبية، ولكن الذي يجعلنا نختلف هو أنه لاتوجد إرادة حقيقة لدى أحدنا في المضي إلا بموافقة إقليمية وهذا أمر مؤسف".
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وختم راشد " نحن ندعو المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لأن، تلعبا دورا خاصا لجهة موضوع الجنوب والمكونات والفصائل الجنوبية ويمكن لها أن تلعب هذا الدور من خلال جميع المكونات الجنوبية وتوحيدها، لكن الدور الأكبر في اليمن ستلعبه روسيا على مستوى اليمن كله، والروس في الحقيقة يتفهمون قضيتنا ويتعاطفون معها لكن هم ملتزمون بقرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات الحوار الوطني، ولكنهم بنفس الوقت مع أن تكون قضية الجنوب على طاولة الحوار الوطني اليمني".
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