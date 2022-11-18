https://sputnikarabic.ae/20221118/وفد-من-الحراك-الجنوبي-باليمن-يزور-موسكو-ويلتقي-بوغدانوف--1070297481.html

وفد من الحراك الجنوبي باليمن يزور موسكو ويلتقي بوغدانوف

وفد من الحراك الجنوبي باليمن يزور موسكو ويلتقي بوغدانوف

استقبل نائب وزير خارجية روسيا الاحادية ميخائيل بوغدانوف والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وفد الحراك الجنوبي . 18.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-18T11:38+0000

2022-11-18T11:38+0000

2022-11-18T11:38+0000

العالم العربي

روسيا

الخارجية الروسية

ميخائيل بوغدانوف

صراع اليمن

الحراك الجنوبي في اليمن

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ضم الوفد ياسين مكاوي مستشار الرئيس ورئيس الحراك الجنوبي المشارك، فؤاد راشد رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري، عبد الرحيم العولقي رئيس دائرة العلاقات الخارجية، علي سعيد شلمه عضو هيئة رئاسة الحراك المشارك رئيس المكون بالمهره. بوغدانوف خلال اللقاء أشار إلى أن روسيا تتابع بإهتمام بالغ الوضع في اليمن وتدعم بقوة كل الوسائل الدبلوماسية المتاحة لإحلال السلام ووقف الحرب، وتناول اللقاء كافة المستجدات على الساحة السياسية والعسكرية والاقتصادية في اليمن وقضية الجنوب على وجه الخصوص".حول قضية مقاربة الموقف الروسي بخصوص وحدة اليمن وإصرار الحراك الجنوبي على الاستقلال قال راشد " نحن طرحنا قضية الحرب الدائرة والآلام القاسية الناتجة عنها والتي يشترك فيها الجميع في الجنوب والشمال، طرحنا هذه القضية كون روسيا تمتلك علاقات طيبة مع الجميع سواء الأطراف الإقليمية ذات التأثير كالسعودية، إيران، والإمارات العربية المتحدة وغيرها، وحتى بالنسبة للمتنازعين على الأرض من أبناء شعب اليمن كيمنيين يرتبطون بعلاقات تاريخية مع روسيا لاسًيما شعب الجنوب وعلاقته السابقة مع الإتحاد السوفييتي. الروس مطلعون على قضية الجنوب والحراك الجنوبي الذي إنطلق في ثورة سلمية، نعم هناك موانع كثيرة ليس لدى روسيا فقط بل أيضا أمريكا ودول الإقليم إذ يعارضون إستعادة دولة الجنوب. لكن هذه القضية محورية بالنسبة لنا ويجب أن تكون في أولويات المفاوضات السياسية اليمنية القادمة عن طريق وفد جنوبي خاص، وهذا مطلب شعب الجنوب. نحن رفعنا منذ البداية شعار السلمية ومطالب أساسية وهي استقلال الجنوب، ولكن عبر الحوار والنضال السلمي. نحن نرفض رفع السلاح والحرب من أجل تحقيق هذا الهدف السامي، من خلال التوصل إلى اتفاق دولي واتفاق محلي شامل".حول صعوبة الاتفاق البيني بين جميع مكونات اليمن قال راشد "نحن في ملعب لسنا وحدنا فيه ويشتغل فيه علينا آخرون من دول الإقليم وغير دول الإقليم، وللأسف الشديد الإرادة الوطنية أكانت اليمنية أو الجنوبية يتم فيها اللعب بالعداد وبالقرار المستقل، لهذا الكثير من الدول تتدخل في إرادات المكونات السياسية اليمنية، وهذا مانعاني منه ونتمنى أن نتجاوز هذه المحنة في وقت قريب، على سيبل المثال بالنسبة للمكونات الجنوبية مازال أعضاء المجلس الإنتقالي الجنوبي والمجلس الأعلى للحراك الثوري متفقون تماماً على القواسم والأهداف المشتركة لإستعادة دولة الجنوب والمضي نحو هذا الهدف لإقامة نظام ديمقراطي في دولة الجنوب ، دولة إتحادية فدرالية جنوبية، ولكن الذي يجعلنا نختلف هو أنه لاتوجد إرادة حقيقة لدى أحدنا في المضي إلا بموافقة إقليمية وهذا أمر مؤسف".وختم راشد " نحن ندعو المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لأن، تلعبا دورا خاصا لجهة موضوع الجنوب والمكونات والفصائل الجنوبية ويمكن لها أن تلعب هذا الدور من خلال جميع المكونات الجنوبية وتوحيدها، لكن الدور الأكبر في اليمن ستلعبه روسيا على مستوى اليمن كله، والروس في الحقيقة يتفهمون قضيتنا ويتعاطفون معها لكن هم ملتزمون بقرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات الحوار الوطني، ولكنهم بنفس الوقت مع أن تكون قضية الجنوب على طاولة الحوار الوطني اليمني".

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العالم العربي, روسيا, الخارجية الروسية, ميخائيل بوغدانوف, صراع اليمن, الحراك الجنوبي في اليمن