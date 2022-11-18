https://sputnikarabic.ae/20221118/-فيفا-يعلن-حظر-بيع-وتداول-المشروبات-الكحولية-في-استادات-كأس-العالم-ومحيطها-1070300320.html
"فيفا" يعلن حظر بيع وتداول المشروبات الكحولية في استادات كأس العالم ومحيطها
"فيفا" يعلن حظر بيع وتداول المشروبات الكحولية في استادات كأس العالم ومحيطها
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه لن يتم السماح ببيع المشروبات الكحولية، بما فيها الجعة (البيرة) الكحولية، للمشجعين في الملاعب التي ستستضيف بطولة كأس... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T12:13+0000
2022-11-18T12:13+0000
2022-11-18T12:32+0000
قطر
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وقال الفيفا في بيان على موقعه الإلكتروني، إن بيع المشروبات الكحولية سيكون محصورا فقط بمناطق المشجعين مع "إزالة مراكز بيع الجعة من محيط ملاعب كأس العالم 2022 في قطر"، مؤكدا أن القرار جاء بعد مناقشات مع السلطات القطرية. ولم يكشف الاتحاد عن الأسباب وراء الحظر الذي يمثل عدولا عن قرار سابق يسمح ببيع تلك المشروبات في المنشآت الرياضية التي ستستضيف البطولة.وكان القائمون على تنظيم البطولة قالوا في تصريحات سابقة إنه سيكون مسموحا بتقديم المشروبات الكحولية "في أماكن محددة داخل المنشآت الخاصة بالبطولة".وفي أثناء بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي نظمّتها الدوحة وفاز بها فريق ليفربول، كان مسموحا للمشجعين بتناول المشروبات الكحولية ولكن في موقع خارج المدينة.ومن المقرر أن ينطلق المونديال يوم الأحد 20 نوفمبر/ تشرين الثاني حيث تلعب قطر في مواجهة الإكوادور.
https://sputnikarabic.ae/20220520/المثلية-والكحول-أمير-قطر-يرجو-احترام-ثقافة-بلاده-أثناء-مونديال-2022-1062484743.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022, رياضة
قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022, رياضة
"فيفا" يعلن حظر بيع وتداول المشروبات الكحولية في استادات كأس العالم ومحيطها
12:13 GMT 18.11.2022 (تم التحديث: 12:32 GMT 18.11.2022) تابعنا عبر
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه لن يتم السماح ببيع المشروبات الكحولية، بما فيها الجعة (البيرة) الكحولية، للمشجعين في الملاعب التي ستستضيف بطولة كأس العالم بداية من الأحد المقبل، والاكتفاء بالمشروبات الخالية من الكحول.
وقال الفيفا في بيان على موقعه الإلكتروني
، إن بيع المشروبات الكحولية سيكون محصورا فقط بمناطق المشجعين مع "إزالة مراكز بيع الجعة من محيط ملاعب كأس العالم 2022 في قطر"، مؤكدا أن القرار جاء بعد مناقشات مع السلطات القطرية.
ولم يكشف الاتحاد عن الأسباب وراء الحظر الذي يمثل عدولا عن قرار سابق يسمح ببيع تلك المشروبات في المنشآت الرياضية التي ستستضيف البطولة.
وكان القائمون على تنظيم البطولة قالوا في تصريحات سابقة
إنه سيكون مسموحا بتقديم المشروبات الكحولية "في أماكن محددة داخل المنشآت الخاصة بالبطولة".
وفي أثناء بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي نظمّتها الدوحة وفاز بها فريق ليفربول، كان مسموحا للمشجعين بتناول المشروبات الكحولية ولكن في موقع خارج المدينة.
ومن المقرر أن ينطلق المونديال يوم الأحد 20 نوفمبر/ تشرين الثاني حيث تلعب قطر في مواجهة الإكوادور.