https://sputnikarabic.ae/20221119/الدفاعات-الجوية-تتصدى-لهجوم-جوي-إسرائيلي-تجاه-بانياس-1070320015.html
مقتل 4 جنود سوريين جراء غارات إسرائيلية على المنطقتين الساحلية والوسطى
مقتل 4 جنود سوريين جراء غارات إسرائيلية على المنطقتين الساحلية والوسطى
قضى أربعة جنود في الجيش العربي السوري، في ساعة مبكرة اليوم السبت، بغارات جوية شنتها طائرات إسرائيلية صباح اليوم. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T05:20+0000
2022-11-19T05:20+0000
2022-11-19T05:32+0000
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1058236510_0:8:1014:578_1920x0_80_0_0_9c946491184322bcfb344e1a71dc5e1f.jpg
ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر عسكري سوري قوله، إن العدوان الإسرائيلي نفذته طائرات إسرائيلية من فوق البحر الأبيض المتوسط المقابل لمدينة بانياس الساحل.وأوضح المصدر، أن العدوان استهدف مواقع عسكرية في المنطقتين الساحلية والوسطى. مؤكدا أن الصواريخ الاعتراضية للدفاع الجوي السوري تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت عددا منها.وقال شهود عيان في مدينتي جبلة وطرطوس لـ "سبوتنيك"، إن صواريخ الدفاع الجوي انطلقت من محيط المدينتين لملاقاة الصواريخ القادمة من البحر، مؤكدين إسقاط بعضها.وفي عدوان مماثل يوم الأحد الماضي، قتل عسكريين سوريين إثنين، وأصيب 3 آخرين، جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف مطار عسكري في ريف حمص.
https://sputnikarabic.ae/20221113/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-محيط-حمص-وسط-البلاد-1070124251.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1058236510_117:0:897:585_1920x0_80_0_0_047259e95c526229c6e0f3cc592a0c9c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
مقتل 4 جنود سوريين جراء غارات إسرائيلية على المنطقتين الساحلية والوسطى
05:20 GMT 19.11.2022 (تم التحديث: 05:32 GMT 19.11.2022) تابعنا عبر
قضى أربعة جنود في الجيش العربي السوري، في ساعة مبكرة اليوم السبت، بغارات جوية شنتها طائرات إسرائيلية صباح اليوم.
ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر عسكري سوري قوله، إن العدوان الإسرائيلي نفذته طائرات إسرائيلية من فوق البحر الأبيض المتوسط المقابل لمدينة بانياس الساحل.
وأوضح المصدر، أن العدوان استهدف مواقع عسكرية في المنطقتين الساحلية والوسطى
. مؤكدا أن الصواريخ الاعتراضية للدفاع الجوي السوري تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت عددا منها.
وكشف المصدر العسكري عن أن "العدوان أدى إلى استشهاد أربعة عسكريين سوريين وإصابة خامس بجروح" إلى جانب وقوع خسائر مادية كبيرة.
وقال شهود عيان في مدينتي جبلة وطرطوس لـ "سبوتنيك"، إن صواريخ الدفاع الجوي انطلقت من محيط المدينتين لملاقاة الصواريخ القادمة من البحر، مؤكدين إسقاط بعضها.
وفي عدوان مماثل يوم الأحد الماضي، قتل عسكريين سوريين إثنين، وأصيب 3 آخرين، جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف مطار عسكري في ريف حمص.