https://sputnikarabic.ae/20221113/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-محيط-حمص-وسط-البلاد-1070124251.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط حمص وسط البلاد
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط حمص وسط البلاد
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، مساء اليوم الأحد، بتصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في محيط حمص وسط البلاد. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T16:04+0000
2022-11-13T16:04+0000
2022-11-13T17:01+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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قال مراسل "سبوتنيك" في حمص إن "أصوات انفجارات قوية سمع سمعت دويها بوضوح في الريف الشرقي للمحافظة، ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية حاولت استهداف بعض المواقع في المنطقة".وكشف المصدر الأمني عن أن طائرات إسرائيلية أطلقت دفقة من الصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية المحاذية لريف حمص، باتجاه عمق الريف الشرقي الجنوبي للمحافظة.وبين المصدر أن الفرق الفنية والهندسية باشرت عملية تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، تمهيدا للإعلان عنها.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط حمص وسط البلاد
16:04 GMT 13.11.2022 (تم التحديث: 17:01 GMT 13.11.2022) تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، مساء اليوم الأحد، بتصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في محيط حمص وسط البلاد.
قال مراسل "سبوتنيك" في حمص إن "أصوات انفجارات قوية سمع سمعت دويها بوضوح في الريف الشرقي للمحافظة، ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية حاولت استهداف
بعض المواقع في المنطقة".
وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" إن "الصواريخ الاعتراضية للدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية أثناء محاولتها الوصول إلى بعض المواقع العسكرية بريف حمص الجنوبي الشرقي".
وكشف المصدر الأمني عن أن طائرات إسرائيلية أطلقت
دفقة من الصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية المحاذية لريف حمص، باتجاه عمق الريف الشرقي الجنوبي للمحافظة.
وأكد المصدر أن صواريخ الدفاع الجوي السوري، اعترضت معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى أهدافها.
وبين المصدر أن الفرق الفنية والهندسية باشرت عملية تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، تمهيدا للإعلان عنها.