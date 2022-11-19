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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221119/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-أوكرانيا-تحاول-إشعال-مواجهة-عسكرية-بين-روسيا-والناتو-1070319247.html
السفير الروسي لدى واشنطن: أوكرانيا تحاول إشعال مواجهة عسكرية بين روسيا و"الناتو"
السفير الروسي لدى واشنطن: أوكرانيا تحاول إشعال مواجهة عسكرية بين روسيا و"الناتو"
أعلن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، أن هدف السلطات الأوكرانية، هو إشعال صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف "الناتو". 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T01:34+0000
2022-11-19T01:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنطونوف
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موسكو- سبوتنيك.وقال أنطونوف في مقابلة مع صحيفة "نيوزويك": "السلطات الأوكرانية لا تطلب من واشنطن مساعدة عسكرية إضافية فقط، ولكنها تحاول أيضا إثارة صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف "الناتو".ونوه السفير، "بأن المسؤولين الأمريكيين ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية تواصل تداول شعار "روسيا هي المسؤولة عن كل شيء". ويلجأ الجانب الأمريكي إلى هذا الأسلوب في أي موقف صعب حتى عندما أقرت الولايات المتحدة علنا بحقيقة أن كييف مسؤولة عن مقتل المواطنين البولنديين" إثر سقوط الصاروخي الأوكراني في بلدتهما.وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، أن الصاروخ الذي سقط في بولندا "أوكراني". مشيرة إلى أن واشنطن ووارسو تواصلتا مع كييف لتوضيح ملابسات الحادث.وحثت وزارة الخارجية الروسية بولندا على عدم التورط بالاستفزازات القذرة التي يرتبها نظام كييف، داعية وارسو للكف عن التكهنات المعادية لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221119/سماع-دوي-عدة-انفجارات-في-الجزء-الخاضع-لسيطرة-أوكرانيا-من-زابوروجيه-1070319101.html
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أنطونوف
أنطونوف

السفير الروسي لدى واشنطن: أوكرانيا تحاول إشعال مواجهة عسكرية بين روسيا و"الناتو"

01:34 GMT 19.11.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالسفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، أن هدف السلطات الأوكرانية، هو إشعال صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف "الناتو".
موسكو- سبوتنيك.وقال أنطونوف في مقابلة مع صحيفة "نيوزويك": "السلطات الأوكرانية لا تطلب من واشنطن مساعدة عسكرية إضافية فقط، ولكنها تحاول أيضا إثارة صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف "الناتو".
وأضاف السفير، بعد فترة قصيرة من وقوع الحادث في بولندا، حمّل رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي روسيا مسؤولية الحادث. في اليوم التالي، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن الصاروخ على الأرجح أوكراني.
ونوه السفير، "بأن المسؤولين الأمريكيين ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية تواصل تداول شعار "روسيا هي المسؤولة عن كل شيء". ويلجأ الجانب الأمريكي إلى هذا الأسلوب في أي موقف صعب حتى عندما أقرت الولايات المتحدة علنا بحقيقة أن كييف مسؤولة عن مقتل المواطنين البولنديين" إثر سقوط الصاروخي الأوكراني في بلدتهما.
انفجار في زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سماع دوي عدة انفجارات في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه
00:45 GMT
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، أن الصاروخ الذي سقط في بولندا "أوكراني". مشيرة إلى أن واشنطن ووارسو تواصلتا مع كييف لتوضيح ملابسات الحادث.
وحثت وزارة الخارجية الروسية بولندا على عدم التورط بالاستفزازات القذرة التي يرتبها نظام كييف، داعية وارسو للكف عن التكهنات المعادية لروسيا.
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