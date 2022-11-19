https://sputnikarabic.ae/20221119/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-أوكرانيا-تحاول-إشعال-مواجهة-عسكرية-بين-روسيا-والناتو-1070319247.html

السفير الروسي لدى واشنطن: أوكرانيا تحاول إشعال مواجهة عسكرية بين روسيا و"الناتو"

السفير الروسي لدى واشنطن: أوكرانيا تحاول إشعال مواجهة عسكرية بين روسيا و"الناتو"

أعلن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، أن هدف السلطات الأوكرانية، هو إشعال صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف "الناتو". 19.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-19T01:34+0000

2022-11-19T01:34+0000

2022-11-19T01:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أنطونوف

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موسكو- سبوتنيك.وقال أنطونوف في مقابلة مع صحيفة "نيوزويك": "السلطات الأوكرانية لا تطلب من واشنطن مساعدة عسكرية إضافية فقط، ولكنها تحاول أيضا إثارة صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف "الناتو".ونوه السفير، "بأن المسؤولين الأمريكيين ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية تواصل تداول شعار "روسيا هي المسؤولة عن كل شيء". ويلجأ الجانب الأمريكي إلى هذا الأسلوب في أي موقف صعب حتى عندما أقرت الولايات المتحدة علنا بحقيقة أن كييف مسؤولة عن مقتل المواطنين البولنديين" إثر سقوط الصاروخي الأوكراني في بلدتهما.وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، أن الصاروخ الذي سقط في بولندا "أوكراني". مشيرة إلى أن واشنطن ووارسو تواصلتا مع كييف لتوضيح ملابسات الحادث.وحثت وزارة الخارجية الروسية بولندا على عدم التورط بالاستفزازات القذرة التي يرتبها نظام كييف، داعية وارسو للكف عن التكهنات المعادية لروسيا.

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أنطونوف