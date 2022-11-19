https://sputnikarabic.ae/20221119/الولايات-المتحدة-واليابان-تجريان-تدريبات-عسكرية-بعد-تجارب-باليستية-في-كوريا-الشمالية-1070328687.html
الولايات المتحدة واليابان تجريان تدريبات عسكرية بعد تجارب باليستية في كوريا الشمالية
الولايات المتحدة واليابان تجريان تدريبات عسكرية بعد تجارب باليستية في كوريا الشمالية
أجرت اليابان والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة، اليوم السبت، بالقرب من شمال غرب جزيرة كيوشو، حيث نشرت طائرات مقاتلة وقاذفات استراتيجية بعدما أجرت كوريا... 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T13:44+0000
2022-11-19T13:44+0000
2022-11-19T13:44+0000
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1067326574_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_3bf50e8f8f7374cce06e2c569406edf3.jpg
سبوتنيك. شاركت في التدريبات العسكرية خمس مقاتلات يابانية من طراز "ميتسوبيشي إف 2" وسرب مقاتلات تكتيكية من طراز "آير وينغ الثامن" وقاذفتان ثقيلتان أمريكيتان من طراز "روكويل بي 1 لانسر" ووحدة سلاح الجو رقم 28.وفي وقت سابق، قال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت، أمس الجمعة، صاروخا باليستيا مشتبها به، وفقا لوزارة الدفاع اليابانية، كان بإمكان كوريا الشمالية إطلاق ما يعتقد أنه صاروخ باليستي.وقال خفر السواحل في بيان إن "الطائرات والسفن البحرية تحث على مراقبة المعلومات، والامتناع عن الاقتراب من الشظايا في حالة سقوطها، وإبلاغ خفر السواحل".وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء، نقلا عن مصدر عسكري مع هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن قذيفة بيونغ يانغ يعتقد أنها صاروخ باليستي عابر للقارات.
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1067326574_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_83c822093acd5eb537210ba82cc1e961.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية
الولايات المتحدة واليابان تجريان تدريبات عسكرية بعد تجارب باليستية في كوريا الشمالية
تابعنا عبر
أجرت اليابان والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة، اليوم السبت، بالقرب من شمال غرب جزيرة كيوشو، حيث نشرت طائرات مقاتلة وقاذفات استراتيجية بعدما أجرت كوريا الشمالية تجارب لصواريخ باليستية، حسبما ذكرت هيئة الأركان المشتركة اليابانية اليوم السبت.
سبوتنيك. شاركت في التدريبات العسكرية خمس مقاتلات يابانية من طراز "ميتسوبيشي إف 2" وسرب مقاتلات تكتيكية من طراز "آير وينغ الثامن" وقاذفتان ثقيلتان أمريكيتان من طراز "روكويل بي 1 لانسر" ووحدة سلاح الجو رقم 28.
وفي وقت سابق، قال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية
أطلقت، أمس الجمعة، صاروخا باليستيا مشتبها به، وفقا لوزارة الدفاع اليابانية، كان بإمكان كوريا الشمالية إطلاق ما يعتقد أنه صاروخ باليستي.
وقال خفر السواحل في بيان إن "الطائرات والسفن البحرية تحث على مراقبة المعلومات، والامتناع عن الاقتراب من الشظايا في حالة سقوطها، وإبلاغ خفر السواحل".
وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء، نقلا عن مصدر عسكري مع هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن قذيفة بيونغ يانغ يعتقد أنها صاروخ باليستي عابر للقارات.