https://sputnikarabic.ae/20221119/انهيار-مبنى-مكون-من-5-طوابق-إثر-انفجار-غاز-في-سخالين-جنوب-شرق-روسيا-فيديو-1070319576.html
انهيار مبنى مكون من 5 طوابق إثر انفجار غاز في سخالين جنوب شرق روسيا.. فيديو
انهيار مبنى مكون من 5 طوابق إثر انفجار غاز في سخالين جنوب شرق روسيا.. فيديو
أفادت وزارة الطوارئ الروسية، أن انفجار غاز محلي وقع في مبنى سكني مكون من خمسة طوابق في منطقة سخالين جنوب شرق روسيا. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T03:33+0000
2022-11-19T03:33+0000
2022-11-19T03:34+0000
أخبار روسيا اليوم
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وفقا للمعلومات الأولية، الانفجار أدى إلى انهيار المبنى بالكامل، وقد يكون هناك ستة أشخاص تحت الأنقاض.وقال فاليري ليمارينكو، حاكم منطقة سخالين على تلغرام، إن هناك ضحايا في أعقاب انفجار الغاز المنزلي في تيموفسكوي.وأضاف أن شخصا توفي وأصيب آخر جراء الانهيار حتى الآن.
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أخبار روسيا اليوم, فيديو
انهيار مبنى مكون من 5 طوابق إثر انفجار غاز في سخالين جنوب شرق روسيا.. فيديو
03:33 GMT 19.11.2022 (تم التحديث: 03:34 GMT 19.11.2022) تابعنا عبر
أفادت وزارة الطوارئ الروسية، أن انفجار غاز محلي وقع في مبنى سكني مكون من خمسة طوابق في منطقة سخالين جنوب شرق روسيا.
وفقا للمعلومات الأولية، الانفجار أدى إلى انهيار المبنى بالكامل، وقد يكون هناك ستة أشخاص تحت الأنقاض.
وقال فاليري ليمارينكو، حاكم منطقة سخالين على تلغرام، إن هناك ضحايا في أعقاب انفجار الغاز المنزلي
في تيموفسكوي.
وأضاف أن شخصا توفي وأصيب آخر جراء الانهيار حتى الآن.