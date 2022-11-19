https://sputnikarabic.ae/20221119/بابوا-غينيا-الجديدة-تنفي-طلب-الرئيس-الصيني-إنشاء-قاعدة-عسكرية-هناك-1070324329.html

بابوا غينيا الجديدة تنفي طلب الرئيس الصيني إنشاء قاعدة عسكرية هناك

بابوا غينيا الجديدة تنفي طلب الرئيس الصيني إنشاء قاعدة عسكرية هناك

نفت بابوا غينيا الجديدة أن يكون الرئيس الصيني، شي جين بينغ، طلب إنشاء قاعدة عسكرية هناك، وذلك ‏وسط مخاوف متزايدة بين حلفاء أمريكا، بشأن المصالح الأمنية لبكين... 19.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-19T10:16+0000

2022-11-19T10:16+0000

2022-11-19T10:16+0000

الصين

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/13/1070324182_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66c7aefb76b3817292d122d6f666bc5d.jpg

وقال رئيس الوزراء في بابوا غينيا الجديدة، جيمس مارابي، في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية، اليوم السبت، إنه ناقش مع الرئيس الصيني، خلال جلسة محادثات استمرت 20 دقيقة فقط، في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك "آبيك"، "ما يمكن أن يفعلوه من أجل العمل بالنسبة لنا".وعندما سُئل عما ناقشه مع شي في محادثاتهما، قال مارابي: "لا شيء بخصوص الجيش، لا شيء عن المساعدات والمنح".وأضاف مارابي: "اسمحوا لي أن أكون منفتحا وصريحا، لم تعرب الصين أبدا بوضوح عن اهتمامها بقاعدة عسكرية أو وجود من هذا القبيل في بابوا غينيا الجديدة".وتعد بابوا غينيا الجديدة أكبر دولة في المحيط الهادئ، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 9 ملايين نسمة، وهي غنية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك الذهب والأخشاب والمأكولات البحرية.وفي السنوات الأخيرة، أدت المنافسة المتزايدة بين أمريكا والصين في المحيط الهادئ إلى تسليط الضوء على بابوا غينيا الجديدة، نظرا لعلاقاتها الاقتصادية مع بكين وعلاقاتها التاريخية مع أستراليا، التي حكمت البلاد حتى استقلالها في عام 1975.وكثفت كل من الولايات المتحدة وأستراليا ضغطهما الدبلوماسي في المحيط الهادئ، بعد أن وقعت جزر سليمان والصين اتفاقية أمنية في شهر نيسان/ أبريل.وفي شهر سبتمبر/ أيلول، استضاف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لأول مرة، جميع قادة المحيط الهادئ، في البيت الأبيض، بمن فيهم رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، جيمس مارابي.

https://sputnikarabic.ae/20221030/الصين-تعزز-مساعداتها-لجزر-سليمان-وتخفضها-في-منطقة-المحيط-الهادئ--1069643787.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, العالم