عربي
https://sputnikarabic.ae/20221119/بعد-الإعلان-عن-نشر-100-سفينة-مسيرة-في-2023-معلومات-عن-الأسطول-الحربي-الأمريكي-1070330037.html
بعد الإعلان عن نشر 100 سفينة مسيرة في 2023... معلومات عن الأسطول الحربي الأمريكي
بعد الإعلان عن نشر 100 سفينة مسيرة في 2023... معلومات عن الأسطول الحربي الأمريكي
تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية أضخم جيش في العالم ويصنف أسطولها الحربي في المرتبة الثالثة عالميا بين أضخم 142 أسطول حربي في العالم. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T14:53+0000
2022-11-19T14:53+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1048433517_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_8afa0c0c7b1bbbc24a4a3c9fc002ee1f.jpg
ويصل عدد وحدات الأسطول الأمريكي إلى 484 وحدة بحرية، حسبما ذكر موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي في إحصائيات عام 2022.ويضم الأسطول الأمريكي أنواعا مختلفة من الوحدات البحرية، التي يصنف بعضها في المرتبة الأولى عالميا بينما تصنف أخرى في المرتبة رقم 48.وأورد الموقع عدد كل نوع من الوحدات البحرية التابعة للأسطول الأمريكي وترتيب كل منها عالميا:وأعلن الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية أنه سيتم نشر نحو 100 سفينة مسيرة خلال العام المقبل، إضافة إلى نشر برنامج تجريبي للتغلب على الطائرات المسيرة، التي أصبحت تمثل أكبر تهديد تكنولوجي للأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.وأطلقت الولايات المتحدة قوة عسكرية بعنوان "القوة 59" في سبتمبر/ أيلول عام 2021 من مقر الأسطول الخامس الأمريكي بالبحرين، لتكون مهمتها هي التوسع في استخدام الأسلحة المسيرة والذكاء الاصطناعي في العمليات الحربية بالمنطقة لمواجهة الهجمات المتزايدة التي يتم تنفيذها بواسطة الطائرات والوحدات البحرية المسيرة.
https://sputnikarabic.ae/20221119/الجيش-الأمريكي-يستعد-لنشر-100-سفينة-مسيرة-في-مياه-الخليج-1070327610.html
https://sputnikarabic.ae/20220831/مروحيات-الجيش-الأمريكي-تحترق-معلومات-عن-أسطول-شينوك-الذي-تم-إيقافه-1067092793.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1048433517_0:0:933:700_1920x0_80_0_0_1e4e3d7e6e32f4c755fa187537862814.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية

بعد الإعلان عن نشر 100 سفينة مسيرة في 2023... معلومات عن الأسطول الحربي الأمريكي

14:53 GMT 19.11.2022
© AFP 2022 / JACKIE HARTسفن حربية أمريكية
سفن حربية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
© AFP 2022 / JACKIE HART
تابعنا عبرTelegram
تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية أضخم جيش في العالم ويصنف أسطولها الحربي في المرتبة الثالثة عالميا بين أضخم 142 أسطول حربي في العالم.
ويصل عدد وحدات الأسطول الأمريكي إلى 484 وحدة بحرية، حسبما ذكر موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي في إحصائيات عام 2022.
قوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
الجيش الأمريكي يستعد لنشر 100 سفينة مسيرة في مياه الخليج
13:02 GMT
ويضم الأسطول الأمريكي أنواعا مختلفة من الوحدات البحرية، التي يصنف بعضها في المرتبة الأولى عالميا بينما تصنف أخرى في المرتبة رقم 48.

وأورد الموقع عدد كل نوع من الوحدات البحرية التابعة للأسطول الأمريكي وترتيب كل منها عالميا:

حاملات الطائرات: يمتلك الأسطول الأمريكي 11 حاملة طائرات ويحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا السلاح.
حاملات المروحيات: يمتلك الأسطول الأمريكي 9 حاملات مروحيات ويحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا السلاح.
المدمرات: يمتلك الأسطول الأمريكي 92 مدمرة ويحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا السلاح.
لا يمتلك الأسطول الأمريكي أي فرقاطات، وفقا لإحصائيات الموقع.
الكورفيتات: يمتلك الأسطول الأمريكي 22 كورفيتا ويحتل المرتبة الرابعة عالميا في هذا السلاح.
الغواصات: يمتلك الأسطول الأمريكي 68 غواصة ويحتل المرتبة الثالثة عالميا في هذا السلاح.
سفن الدورية: يمتلك الأسطول الأمريكي 10 سفن دورية، ويحتل المرتبة رقم 48 عالميا في هذا السلاح.
ويمتلك الجيش الأمريكي أضخم ميزانية دفاع في العالم تقدر بـ 770 مليار دولار.
وأعلن الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية أنه سيتم نشر نحو 100 سفينة مسيرة خلال العام المقبل، إضافة إلى نشر برنامج تجريبي للتغلب على الطائرات المسيرة، التي أصبحت تمثل أكبر تهديد تكنولوجي للأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.
مروحية بوينغ CH-47 شينوك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
مروحيات الجيش الأمريكي تحترق... معلومات عن أسطول "شينوك" الذي تم إيقافه
31 أغسطس, 12:16 GMT
وأطلقت الولايات المتحدة قوة عسكرية بعنوان "القوة 59" في سبتمبر/ أيلول عام 2021 من مقر الأسطول الخامس الأمريكي بالبحرين، لتكون مهمتها هي التوسع في استخدام الأسلحة المسيرة والذكاء الاصطناعي في العمليات الحربية بالمنطقة لمواجهة الهجمات المتزايدة التي يتم تنفيذها بواسطة الطائرات والوحدات البحرية المسيرة.
© Sputnikمن يغلب من...الحرس الثوري الإيراني أم الجيش الأمريكي
من يغلب من...الحرس الثوري الإيراني أم الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
من يغلب من...الحرس الثوري الإيراني أم الجيش الأمريكي
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала