https://sputnikarabic.ae/20221119/بعد-الإعلان-عن-نشر-100-سفينة-مسيرة-في-2023-معلومات-عن-الأسطول-الحربي-الأمريكي-1070330037.html

بعد الإعلان عن نشر 100 سفينة مسيرة في 2023... معلومات عن الأسطول الحربي الأمريكي

بعد الإعلان عن نشر 100 سفينة مسيرة في 2023... معلومات عن الأسطول الحربي الأمريكي

تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية أضخم جيش في العالم ويصنف أسطولها الحربي في المرتبة الثالثة عالميا بين أضخم 142 أسطول حربي في العالم. 19.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-19T14:53+0000

2022-11-19T14:53+0000

2022-11-19T14:53+0000

رصد عسكري

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1048433517_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_8afa0c0c7b1bbbc24a4a3c9fc002ee1f.jpg

ويصل عدد وحدات الأسطول الأمريكي إلى 484 وحدة بحرية، حسبما ذكر موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي في إحصائيات عام 2022.ويضم الأسطول الأمريكي أنواعا مختلفة من الوحدات البحرية، التي يصنف بعضها في المرتبة الأولى عالميا بينما تصنف أخرى في المرتبة رقم 48.وأورد الموقع عدد كل نوع من الوحدات البحرية التابعة للأسطول الأمريكي وترتيب كل منها عالميا:وأعلن الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية أنه سيتم نشر نحو 100 سفينة مسيرة خلال العام المقبل، إضافة إلى نشر برنامج تجريبي للتغلب على الطائرات المسيرة، التي أصبحت تمثل أكبر تهديد تكنولوجي للأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.وأطلقت الولايات المتحدة قوة عسكرية بعنوان "القوة 59" في سبتمبر/ أيلول عام 2021 من مقر الأسطول الخامس الأمريكي بالبحرين، لتكون مهمتها هي التوسع في استخدام الأسلحة المسيرة والذكاء الاصطناعي في العمليات الحربية بالمنطقة لمواجهة الهجمات المتزايدة التي يتم تنفيذها بواسطة الطائرات والوحدات البحرية المسيرة.

https://sputnikarabic.ae/20221119/الجيش-الأمريكي-يستعد-لنشر-100-سفينة-مسيرة-في-مياه-الخليج-1070327610.html

https://sputnikarabic.ae/20220831/مروحيات-الجيش-الأمريكي-تحترق-معلومات-عن-أسطول-شينوك-الذي-تم-إيقافه-1067092793.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية