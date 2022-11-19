https://sputnikarabic.ae/20221119/جدل-حول-رد-فعل-محمد-بن-سلمان-على-انحناء-رئيس-الوزراء-التايلاندي-1070320904.html

جدل حول رد فعل محمد بن سلمان على انحناء رئيس الوزراء التايلاندي

جدل حول رد فعل محمد بن سلمان على انحناء رئيس الوزراء التايلاندي

ثار جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول رد فعل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان على تحية الانحناء التي أداها له رئيس الوزراء التايلندي، برايوت تشان... 19.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-19T07:06+0000

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وتداولت حسابات وسائل التواصل صورا تظهر عدم انحناء بن سلمان بعكس ما هو مفترض للرد على تحية رئيس الحكومة التايلاندية.جاء ذلك خلال لقاء بن سلمان بأوتشا، في مقر الحكومة التايلندية في العاصمة بانكوك، وهو اللقاء الذي شهد بحث أوجه العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها وتعزيزها، بالإضافة إلى تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وفي ختام الزيارة وقف أوتشا لوداع بن سلمان بالتحية الشهيرة في تايلاند التي تكون بالتصاق راحتي اليدين مع الانحناء، إلا أن بن سلمان اكتفى بضم كفيه للمسؤول التايلاندي دون أن ينحني، وهو رد الفعل الذي لاقي استحسان العديد من مستخدمي مواقع التواصل من السعوديين.وأجريت للأمير محمد بن سلمان، مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى تايلاند، حيث عزف السلامان الملكي السعودي، والوطني التايلاندي، وتم استعراض حرس الشرف.وصرح سفير المملكة لدى تايلاند عبد الرحمن بن عبد العزيز السحيباني، بأن زيارة ولي العهد ستشهد توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات ستسهم في تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.

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