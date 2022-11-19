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روسيا توجه رسالة إلى الأمم المتحدة حول المعاملة غير الإنسانية لأسرى الحرب الروس في أوكرانيا
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221119/روسيا-توجه-رسالة-إلى-الأمم-المتحدة-حول-المعاملة-غير-الإنسانية-لأسرى-الحرب-الروس-في-أوكرانيا--1070342660.html
روسيا توجه رسالة إلى الأمم المتحدة حول المعاملة غير الإنسانية لأسرى الحرب الروس في أوكرانيا
روسيا توجه رسالة إلى الأمم المتحدة حول المعاملة غير الإنسانية لأسرى الحرب الروس في أوكرانيا
وجهت روسيا الاتحادية، اليوم السبت، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المعاملة غير الإنسانية لأسرى الحرب الروس لدى القوات الأوكرانية، وطلبت منه توزيعها... 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T19:30+0000
2022-11-19T19:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إن روسيا الاتحادية بعثت برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إساءة معاملة أسرى الحرب الروس في أوكرانيا، وطلبت توزيعها على الجمعية العامة ومجلس الأمن.
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روسيا, العالم

روسيا توجه رسالة إلى الأمم المتحدة حول المعاملة غير الإنسانية لأسرى الحرب الروس في أوكرانيا

19:30 GMT 19.11.2022 (تم التحديث: 19:49 GMT 19.11.2022)
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
© Sputnik . wasim suliman
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يتبع
وجهت روسيا الاتحادية، اليوم السبت، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المعاملة غير الإنسانية لأسرى الحرب الروس لدى القوات الأوكرانية، وطلبت منه توزيعها على الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إن روسيا الاتحادية بعثت برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إساءة معاملة أسرى الحرب الروس في أوكرانيا، وطلبت توزيعها على الجمعية العامة ومجلس الأمن.
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Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:32 GMT
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