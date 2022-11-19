https://sputnikarabic.ae/20221119/روسيا-توجه-رسالة-إلى-الأمم-المتحدة-حول-المعاملة-غير-الإنسانية-لأسرى-الحرب-الروس-في-أوكرانيا--1070342660.html
روسيا توجه رسالة إلى الأمم المتحدة حول المعاملة غير الإنسانية لأسرى الحرب الروس في أوكرانيا
روسيا توجه رسالة إلى الأمم المتحدة حول المعاملة غير الإنسانية لأسرى الحرب الروس في أوكرانيا
وجهت روسيا الاتحادية، اليوم السبت، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المعاملة غير الإنسانية لأسرى الحرب الروس لدى القوات الأوكرانية، وطلبت منه توزيعها... 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T19:30+0000
2022-11-19T19:30+0000
2022-11-19T19:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إن روسيا الاتحادية بعثت برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إساءة معاملة أسرى الحرب الروس في أوكرانيا، وطلبت توزيعها على الجمعية العامة ومجلس الأمن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
روسيا توجه رسالة إلى الأمم المتحدة حول المعاملة غير الإنسانية لأسرى الحرب الروس في أوكرانيا
19:30 GMT 19.11.2022 (تم التحديث: 19:49 GMT 19.11.2022) تابعنا عبر
يتبع
وجهت روسيا الاتحادية، اليوم السبت، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المعاملة غير الإنسانية لأسرى الحرب الروس لدى القوات الأوكرانية، وطلبت منه توزيعها على الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إن روسيا الاتحادية بعثت برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إساءة معاملة أسرى الحرب الروس في أوكرانيا، وطلبت توزيعها على الجمعية العامة ومجلس الأمن.