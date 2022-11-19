https://sputnikarabic.ae/20221119/مقتل-3-جنود-هنود-في-كشمير-1070322620.html
مقتل 3 جنود هنود في كشمير
مقتل 3 جنود هنود في كشمير
أعلن الجيش الهندي، اليوم السبت، مقتل ثلاثة من جنوده في إقليم كشمير إثر انهيار جليدي وقع في منطقة جبال الهيملايا على طول الحدود بين الهند وباكستان. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T08:33+0000
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وصرح المتحدث باسم الجيش الهندي، إمرون موسافي، بأن الانهيار الجليدي ضرب قطاع ماتشيل الشمالي الغربي في كشمير، الذي تسيطر عليها الهند، يوم أمس الجمعة وحاصر ثلاثة جنود في دورية، وأضاف أنه تم إنقاذ الثلاثة جنود ونقلوا إلى المستشفى لكنهم ماتوا لاحقا متأثرين بإصابتهم.يشار إلى أن الانهيارات الثلجية والانهيارات الأرضية شائعة في إقليم كشمير، المقسم بين الهند وباكستان ويطالب كلاهما بضمه بالكامل.وتسببت الانهيارات الجليدية في وقوع أشد الخسائر في صفوف الجيشين الهندي والباكستاني واللذان يمتلكان معسكرات في المنطقة.يذكر أنه في عام 2017، قتل ما لا يقل عن 20 جنديا هنديا في ثلاثة انهيارات جليدية، وفي عام 2012، أدى انهيار جليدي هائل في الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير إلى مقتل 140 شخصا، من بينهم 129 جنديا باكستانيا.
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مقتل 3 جنود هنود في كشمير
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أعلن الجيش الهندي، اليوم السبت، مقتل ثلاثة من جنوده في إقليم كشمير إثر انهيار جليدي وقع في منطقة جبال الهيملايا على طول الحدود بين الهند وباكستان.
وصرح المتحدث باسم الجيش الهندي، إمرون موسافي، بأن الانهيار الجليدي ضرب قطاع ماتشيل الشمالي الغربي في كشمير، الذي تسيطر عليها الهند، يوم أمس الجمعة وحاصر ثلاثة جنود في دورية، وأضاف أنه تم إنقاذ الثلاثة جنود ونقلوا إلى المستشفى لكنهم ماتوا لاحقا متأثرين بإصابتهم.
يشار إلى أن الانهيارات الثلجية والانهيارات الأرضية شائعة في إقليم كشمير، المقسم بين الهند وباكستان ويطالب كلاهما بضمه بالكامل.
وتسببت الانهيارات الجليدية في وقوع أشد الخسائر في صفوف الجيشين الهندي والباكستاني
واللذان يمتلكان معسكرات في المنطقة.
يذكر أنه في عام 2017، قتل ما لا يقل عن 20 جنديا هنديا في ثلاثة انهيارات جليدية، وفي عام 2012، أدى انهيار جليدي هائل في الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير إلى مقتل 140 شخصا، من بينهم 129 جنديا باكستانيا.