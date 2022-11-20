https://sputnikarabic.ae/20221120/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-وإصابة-مسلحين-من-جماعة-أنصار-الله-إثر-عملية-نفذتها-قواته-شمالي-تعز-1070360691.html
الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة مسلحين من جماعة "أنصار الله" إثر عملية نفذتها قواته شمالي تعز
الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة مسلحين من جماعة "أنصار الله" إثر عملية نفذتها قواته شمالي تعز
أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، مقتل وإصابة عدد من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين"، إثر هجوم لقواته في محافظة تعز جنوب غربي اليمن. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T16:27+0000
2022-11-20T16:27+0000
2022-11-20T16:27+0000
العالم العربي
الجيش اليمني
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القاهرة – سبوتنيك. وذكر الناطق باسم محور الجيش اليمني في محافظة تعز، العقيد عبد الباسط البحر، عبر "تويتر"، أن "اللواء 22 ميكا والمقاومة الشعبية [كيان موالٍ للجيش] نجحا في تنفيذ عملية إغارة نوعية على أحد مواقع الحوثيين المحصنة في أطراف الزنوج [وادي] شمال تعز، وألحقوا بهم قتلى وجرحى".في السياق، ذكر المركز الإعلامي لمحور الجيش اليمني في تعز، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة)، أن "مواجهات متقطعة دارت بين الجيش والحوثيين بالأسلحة المتوسطة في محيط جبل هَّان والعنين والأحطوب في الجبهة الغربية لتعز، وفي معسكر التشريفات ووادي صالة في الجبهة الشرقية بالتزامن مع قصف للحوثيين على منطقة المطار القديم (غرب مدينة تعز) بقذائف الهاون".ويوم الجمعة قبل الماضي، أعلن الجيش اليمني مقتل مهاجمين من جماعة "أنصار الله" في جبهة وادي حذران غربي مدينة تعز.ويأتي التصعيد الميداني بعد أكثر من شهر ونصف على انقضاء هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن منذ أبريل/ نيسان الماضي، حتى الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دون التوصل إلى اتفاق على تجديدها.
https://sputnikarabic.ae/20221120/القوات-اليمنية-المشتركة-تحبط-ثاني-هجوم-جوي-لـ-أنصار-الله-في-الحديدة-صورة-1070355856.html
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العالم العربي, الجيش اليمني, أنصار الله
العالم العربي, الجيش اليمني, أنصار الله
الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة مسلحين من جماعة "أنصار الله" إثر عملية نفذتها قواته شمالي تعز
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أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، مقتل وإصابة عدد من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين"، إثر هجوم لقواته في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
القاهرة – سبوتنيك. وذكر الناطق باسم محور الجيش اليمني في محافظة تعز، العقيد عبد الباسط البحر، عبر "تويتر"، أن "اللواء 22 ميكا والمقاومة الشعبية [كيان موالٍ للجيش] نجحا في تنفيذ عملية إغارة نوعية على أحد مواقع الحوثيين المحصنة في أطراف الزنوج [وادي] شمال تعز، وألحقوا بهم قتلى وجرحى".
وأضاف العقيد البحر أن "منفذي الإغارة عادوا إلى مواقعهم سالمين".
في السياق، ذكر المركز الإعلامي لمحور الجيش اليمني في تعز، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة)، أن "مواجهات متقطعة دارت بين الجيش والحوثيين بالأسلحة المتوسطة في محيط جبل هَّان والعنين والأحطوب في الجبهة الغربية لتعز، وفي معسكر التشريفات ووادي صالة في الجبهة الشرقية بالتزامن مع قصف للحوثيين على منطقة المطار القديم (غرب مدينة تعز) بقذائف الهاون".
ويوم الجمعة قبل الماضي، أعلن الجيش اليمني مقتل مهاجمين من جماعة "أنصار الله" في جبهة وادي حذران غربي مدينة تعز.
ويأتي التصعيد الميداني بعد أكثر من شهر ونصف على انقضاء هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن منذ أبريل/ نيسان الماضي، حتى الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دون التوصل إلى اتفاق على تجديدها.