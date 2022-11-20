https://sputnikarabic.ae/20221120/القوات-اليمنية-المشتركة-تحبط-ثاني-هجوم-جوي-لـ-أنصار-الله-في-الحديدة-صورة-1070355856.html
القوات اليمنية المشتركة تحبط ثاني هجوم جوي لـ "أنصار الله" في الحديدة... صورة
القوات اليمنية المشتركة تحبط ثاني هجوم جوي لـ "أنصار الله" في الحديدة... صورة
تمكنت القوات المشتركة اليمنية، اليوم الأحد، من إسقاط طائرة بدون طيار تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T11:38+0000
2022-11-20T11:38+0000
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وقالت قوات العمالقة في اليمن، في بيان، إنها "دفاعات القوات المشتركة الجوية أسقطت طائرة مسيرة حوثية في سماء مدينة الخوخة جنوب محافظة الحديدة".وأكدت أن "الدفاعات الجوية التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي تعاملت مع الطائرة المسيرة الحوثية بعد أن رصدتها قبل وصولها إلى هدفها في مدينة الخوخة".وأشارت إلى أن هذه العملية هي الثانية على التوالي خلال ساعات.وفي وقت سابق، فجر الأحد، أعلنت قوات العمالقة إسقاط طائرة بدون طيار لأنصار الله جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن.ويأتي التصعيد الميداني بعد أكثر من شهر ونصف على انقضاء هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ نيسان/ أبريل الماضي، حتى الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دون الإعلان عن تجديدها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأسفرت الحرب الدائرة في اليمن، عن سقوط آلاف الضحايا، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221117/الجيش-اليمني-يتهم-أنصار-الله-بتقويض-الأمن-الإقليمي-بتجربة-صاروخ-مضاد-للسفن-1070289740.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي
القوات اليمنية المشتركة تحبط ثاني هجوم جوي لـ "أنصار الله" في الحديدة... صورة
تابعنا عبر
تمكنت القوات المشتركة اليمنية، اليوم الأحد، من إسقاط طائرة بدون طيار تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.
وقالت قوات العمالقة في اليمن، في بيان، إنها "دفاعات القوات المشتركة الجوية أسقطت طائرة مسيرة حوثية في سماء مدينة الخوخة جنوب محافظة الحديدة".
وأكدت أن "الدفاعات الجوية التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي تعاملت مع الطائرة المسيرة الحوثية بعد أن رصدتها قبل وصولها إلى هدفها في مدينة الخوخة".
وأشارت إلى أن هذه العملية هي الثانية على التوالي خلال ساعات.
وفي وقت سابق، فجر الأحد، أعلنت قوات العمالقة إسقاط طائرة بدون طيار لأنصار الله جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن.
ويأتي التصعيد الميداني بعد أكثر من شهر ونصف على انقضاء هدنة الأمم المتحدة
التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ نيسان/ أبريل الماضي، حتى الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دون الإعلان عن تجديدها.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأسفرت الحرب الدائرة في اليمن
، عن سقوط آلاف الضحايا، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.