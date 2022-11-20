الدفاع السورية تعلن سقوط قتلى إثر الغارات التركية شمالي البلاد
10:36 GMT 20.11.2022 (تم التحديث: 10:51 GMT 20.11.2022)
© AP Photo / Anatolia, Kenan Gurbuzمقاتلة تركية
© AP Photo / Anatolia, Kenan Gurbuz
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، سقوط قتلى إثر الغارات الجوية التركية شمالي البلاد فجر اليوم.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان مقتضب: "ارتقاء عدد من الشهداء العسكريين نتيجة الاعتداءات التركية على الأراضي السورية في ريف حلب الشمالي وريف الحسكة فجر هذا اليوم".
وفي السياق، أوضح مصدر أهلي سوري لوكالة "سبوتنيك"، أن "3 من جنود الجيش السوري قتلوا وأصيب آخرين بجراح جراء قصف الطيران الحربي التركي على عدد من القرى بريف الحسكة".
وفي السياق، أوضح مصدر أهلي سوري لوكالة "سبوتنيك"، أن "3 من جنود الجيش السوري قتلوا وأصيب آخرين بجراح جراء قصف الطيران الحربي التركي على عدد من القرى بريف الحسكة".
وكان الجيش التركي قد أعلن أنه شن الليلة الماضية أكثر من 20 غارة جوية على مواقع لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية، في شمالي سوريا والعراق.
وتنفّذ تركيا عادة هجمات داخل العراق وسوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا وحزب العمال الكردستاني التي يمتلك قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.
وفيما تقول أنقرة إن تواجدها في سوريا يهدف إلى منع التهديد من الفصائل الكردية لها؛ تؤكد دمشق أن التواجد التركي في البلاد هو احتلال.
فيما أدانت الحكومة العراقية بشدة وبشكل متكرر الهجمات التركية التي تستهدف مناطق في العراق، واعتبرتها انتهاكا للسيادة.
وتنفّذ تركيا عادة هجمات داخل العراق وسوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا وحزب العمال الكردستاني التي يمتلك قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.
وفيما تقول أنقرة إن تواجدها في سوريا يهدف إلى منع التهديد من الفصائل الكردية لها؛ تؤكد دمشق أن التواجد التركي في البلاد هو احتلال.
فيما أدانت الحكومة العراقية بشدة وبشكل متكرر الهجمات التركية التي تستهدف مناطق في العراق، واعتبرتها انتهاكا للسيادة.