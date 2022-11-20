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https://sputnikarabic.ae/20221120/الرئيس-الإيراني-يحذر-أمريكا-والغرب-من-تقديم-الدعم-لـالجماعات-الإرهابية-1070367644.html
الرئيس الإيراني يحذر أمريكا والغرب من تقديم الدعم لـ"الجماعات الإرهابية"
الرئيس الإيراني يحذر أمريكا والغرب من تقديم الدعم لـ"الجماعات الإرهابية"
حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، الغرب والولايات المتحدة الأمريكية من "تقديم الدعم للجماعات الإرهابية والمثيرة للشغب في إيران"، مؤكدا أن ذلك "لن... 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T19:44+0000
2022-11-20T19:44+0000
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وقال رئيسي، خلال اجتماع مجلس الوزراء إن "التصدي للعناصر المثيرة للشغب ومعاقبتهم في إطار القانون من قبل الأجهزة المعنية وحماية المواطنين وممتلكاتهم من بطش الإرهابيين، هو مطلب الجميع ويجب تنفيذه على وجه العجالة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".واتهم رئيسي أمريكا وفرنسا ودول أوروبية أخرى بدعم الإرهابيين ومجموعات الشغب، محذرا تلك الأنظمة، من أن هذا التحيز لا يخدمها إطلاقا.وختم رئيسي كلمته بأنه "أوعز إلى وزارة الخارجية أن تتخذ إجراءات مناسبة عبر السبل الدبلوماسية والقانونية لإحباط ومواجهة هذه التحركات الفتنوية التي يتم التدبير لها وتوجيهها من خارج البلاد".وتتهم طهران خصومها الغربيين بتأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، والتي أشعلتها وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر/ أيلول بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق بزعم ارتدائها ملابس غير لائقة.وشهدت إيران موجة من الهجمات يوم الأربعاء الماضي، فقد قتل سبعة أشخاص في مدينة إيذه بجنوب غرب البلاد فيما وصفته وسائل الإعلام الرسمية بأنه "هجوم إرهابي".وفي أعمال عنف منفصلة، أطلق مسلحون يستقلون دراجة نارية الرصاص على عدد من أفراد قوات الأمن في أصفهان بوسط البلاد ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية بحسب التلفزيون الرسمي.
https://sputnikarabic.ae/20221120/إيران-تستدعي-سفير-بريطانيا-وتسلمه-مذكرة-احتجاج-بعد-هجوم-تعرضت-له-سفارتها-لدى-لندن-1070360316.html
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إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار العالم العربي
إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الرئيس الإيراني يحذر أمريكا والغرب من تقديم الدعم لـ"الجماعات الإرهابية"

19:44 GMT 20.11.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، الغرب والولايات المتحدة الأمريكية من "تقديم الدعم للجماعات الإرهابية والمثيرة للشغب في إيران"، مؤكدا أن ذلك "لن يخدم مصالحهم".
وقال رئيسي، خلال اجتماع مجلس الوزراء إن "التصدي للعناصر المثيرة للشغب ومعاقبتهم في إطار القانون من قبل الأجهزة المعنية وحماية المواطنين وممتلكاتهم من بطش الإرهابيين، هو مطلب الجميع ويجب تنفيذه على وجه العجالة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
واتهم رئيسي أمريكا وفرنسا ودول أوروبية أخرى بدعم الإرهابيين ومجموعات الشغب، محذرا تلك الأنظمة، من أن هذا التحيز لا يخدمها إطلاقا.
وختم رئيسي كلمته بأنه "أوعز إلى وزارة الخارجية أن تتخذ إجراءات مناسبة عبر السبل الدبلوماسية والقانونية لإحباط ومواجهة هذه التحركات الفتنوية التي يتم التدبير لها وتوجيهها من خارج البلاد".
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
إيران تستدعي سفير بريطانيا وتسلمه مذكرة احتجاج بعد هجوم تعرضت له سفارتها لدى لندن
15:35 GMT
وتتهم طهران خصومها الغربيين بتأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، والتي أشعلتها وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر/ أيلول بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق بزعم ارتدائها ملابس غير لائقة.
وشهدت إيران موجة من الهجمات يوم الأربعاء الماضي، فقد قتل سبعة أشخاص في مدينة إيذه بجنوب غرب البلاد فيما وصفته وسائل الإعلام الرسمية بأنه "هجوم إرهابي".
وفي أعمال عنف منفصلة، أطلق مسلحون يستقلون دراجة نارية الرصاص على عدد من أفراد قوات الأمن في أصفهان بوسط البلاد ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية بحسب التلفزيون الرسمي.
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