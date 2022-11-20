https://sputnikarabic.ae/20221120/الرئيس-الإيراني-يحذر-أمريكا-والغرب-من-تقديم-الدعم-لـالجماعات-الإرهابية-1070367644.html

الرئيس الإيراني يحذر أمريكا والغرب من تقديم الدعم لـ"الجماعات الإرهابية"

الرئيس الإيراني يحذر أمريكا والغرب من تقديم الدعم لـ"الجماعات الإرهابية"

حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، الغرب والولايات المتحدة الأمريكية من "تقديم الدعم للجماعات الإرهابية والمثيرة للشغب في إيران"، مؤكدا أن ذلك "لن... 20.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-20T19:44+0000

2022-11-20T19:44+0000

2022-11-20T19:44+0000

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وقال رئيسي، خلال اجتماع مجلس الوزراء إن "التصدي للعناصر المثيرة للشغب ومعاقبتهم في إطار القانون من قبل الأجهزة المعنية وحماية المواطنين وممتلكاتهم من بطش الإرهابيين، هو مطلب الجميع ويجب تنفيذه على وجه العجالة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".واتهم رئيسي أمريكا وفرنسا ودول أوروبية أخرى بدعم الإرهابيين ومجموعات الشغب، محذرا تلك الأنظمة، من أن هذا التحيز لا يخدمها إطلاقا.وختم رئيسي كلمته بأنه "أوعز إلى وزارة الخارجية أن تتخذ إجراءات مناسبة عبر السبل الدبلوماسية والقانونية لإحباط ومواجهة هذه التحركات الفتنوية التي يتم التدبير لها وتوجيهها من خارج البلاد".وتتهم طهران خصومها الغربيين بتأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، والتي أشعلتها وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر/ أيلول بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق بزعم ارتدائها ملابس غير لائقة.وشهدت إيران موجة من الهجمات يوم الأربعاء الماضي، فقد قتل سبعة أشخاص في مدينة إيذه بجنوب غرب البلاد فيما وصفته وسائل الإعلام الرسمية بأنه "هجوم إرهابي".وفي أعمال عنف منفصلة، أطلق مسلحون يستقلون دراجة نارية الرصاص على عدد من أفراد قوات الأمن في أصفهان بوسط البلاد ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية بحسب التلفزيون الرسمي.

https://sputnikarabic.ae/20221120/إيران-تستدعي-سفير-بريطانيا-وتسلمه-مذكرة-احتجاج-بعد-هجوم-تعرضت-له-سفارتها-لدى-لندن-1070360316.html

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