https://sputnikarabic.ae/20221120/السودان-يعلن-عودة-مصفاة-الخرطوم-الأولى-للعمل-بكامل-طاقتها-1070351526.html
السودان يعلن عودة مصفاة الخرطوم الأولى للعمل بكامل طاقتها
السودان يعلن عودة مصفاة الخرطوم الأولى للعمل بكامل طاقتها
أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية، عودة مصفاة الخرطوم الأولى للعمل بصورة طبيعية وبكامل طاقتها الإنتاجية. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T06:38+0000
2022-11-20T06:38+0000
2022-11-20T06:38+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السودانية، عن مدير عام شركة مصفاة الخرطوم للبترول المهندس منير محمود، تأكيده بعودة المصفاة الأولى للعمل بصورة طبيعية اعتبارا من صباح أمس الجمعة.وأوضح أنه جرت عمليات ضخ الغاز في مركز التحكم ومستودعات الشركات كما تجري عمليات ضخ بقية المنتجات النفطية بصورة طيبة، لافتا إلى أن المصفاة الثانية كانت وما زالت تعمل بصورة طبيعية.وفي السياق، قال مدير عام المنشآت النفطية المهندس أبوعبيده أحمد الصديق، إن الوزارة حريصة علي سد الثغرات و متابعة المنشآت النفطية من المنبع إلي المصب للحفاظ علي ممتلكات الشعب السوداني.وبدوره، ثمن وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس محمد عبدالله محمود الجهود الكبيرة التي بذلت لعودة مصفاة الخرطوم الأولي للعمل بشكل كامل بعد توفر كميات كافية من خام مزيج النيل.يذكر أن الجزء الخاص بتكرير خام مزيج النيل فى مصافة الخرطوم للبترول كان قد توقف فترة محدودة بسبب تخريب الخط الناقل للخام عند منطقة الخرصانة وهو يعد أحد الخامات البترولية التي تمد الجزء الثاني من المصفاة، وقام المتخصصون بإصلاح العطل لتعود المصفاة للعمل من جديد.
https://sputnikarabic.ae/20220824/السودان-مستعد-لتقديم-المزيد-من-مواقع-التنقيب-النفطية-للشركات-الروسية-1066800591.html
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أخبار السودان اليوم, أسعار النفط اليوم, اقتصاد, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, أسعار النفط اليوم, اقتصاد, العالم العربي
السودان يعلن عودة مصفاة الخرطوم الأولى للعمل بكامل طاقتها
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أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية، عودة مصفاة الخرطوم الأولى للعمل بصورة طبيعية وبكامل طاقتها الإنتاجية.
ونقلت
وكالة الأنباء السودانية، عن مدير عام شركة مصفاة الخرطوم للبترول المهندس منير محمود، تأكيده بعودة المصفاة الأولى للعمل بصورة طبيعية اعتبارا من صباح أمس الجمعة.
وأوضح أنه جرت عمليات ضخ الغاز في مركز التحكم ومستودعات الشركات كما تجري عمليات ضخ بقية المنتجات النفطية بصورة طيبة، لافتا إلى أن المصفاة الثانية كانت وما زالت تعمل بصورة طبيعية.
وفي السياق، قال مدير عام المنشآت النفطية المهندس أبوعبيده أحمد الصديق، إن الوزارة حريصة علي سد الثغرات و متابعة المنشآت النفطية
من المنبع إلي المصب للحفاظ علي ممتلكات الشعب السوداني.
وبدوره، ثمن وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس محمد عبدالله محمود الجهود الكبيرة التي بذلت لعودة مصفاة الخرطوم الأولي للعمل بشكل كامل بعد توفر كميات كافية من خام مزيج النيل.
يذكر أن الجزء الخاص بتكرير خام مزيج النيل فى مصافة الخرطوم للبترول كان قد توقف فترة محدودة بسبب تخريب الخط الناقل للخام عند منطقة الخرصانة وهو يعد أحد الخامات البترولية
التي تمد الجزء الثاني من المصفاة، وقام المتخصصون بإصلاح العطل لتعود المصفاة للعمل من جديد.