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https://sputnikarabic.ae/20221120/الطيبي-ينشر-صورة-طفل-فلسطيني-اعتدى-عليه-مستوطنون-لن-يصدر-لابيد-وكوخافي-بيانا-لأنه-ليس-جنديا-1070370462.html
الطيبي ينشر صورة طفل فلسطيني اعتدى عليه مستوطنون: لن يصدر لابيد وكوخافي بيانا لأنه ليس جنديا
الطيبي ينشر صورة طفل فلسطيني اعتدى عليه مستوطنون: لن يصدر لابيد وكوخافي بيانا لأنه ليس جنديا
نشر النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، صورة لطفل فلسطيني اعتدى عليه مستوطنون في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، مؤكدا أن قادة إسرائيل لن يصدروا... 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T21:48+0000
2022-11-20T21:48+0000
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وكتب الطيبي في تغريدة بحسابه على تويتر: "يزن الرجبي 14 عاما، هاجمه مستوطنون بالقرب من منزله في الخليل".وأضاف النائب العربي "رئيس الوزراء ورئيس الأركان لن يدينا أو يصدرا بيانا لأنه ليس "جنديا هوجم من قبل المستوطنين". هو فلسطيني".وبدت آثار الاعتداء واضحة بشدة على وجه الطفل الفلسطيني وإحدى يديه جراء ضربه من قبل المستوطنين.ومساء أمس السبت، أعرب رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، عن إدانته الشديدة لاعتداء مستوطن على مجندة إسرائيلية خلال احتفالات يهودية بمدينة الخليل، دون أن يتطرق لاعتداءات مماثلة طالت الفلسطينيين من سكان المدينة.وكذلك، فعل رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد، حيث كتب على تويتر "مهاجمة مجندة إسرائيلية هي وصمة عار وطنية"، مضيفا "هذا ضرر لأمن إسرائيل، هذا ضرر معنوي للجيش الإسرائيلي ولأولئك الذين يحمون أرواحنا".وشهدت مدينة الخليل، أمس السبت، اعتداءات نفذها مئات المستوطنين الإسرائيليين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم بما في ذلك منازل وسيارات، خلال احتفالهم بعيد "سبت سارة" اليهودي، بعد اقتحامهم المدينة بمشاركة عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير الوزير المرتقب في حكومة بنيامين نتنياهو.وتتزايد المخاوف من سطوة المتطرفين اليهود، مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية المرتقبة التي تضم أحزابا من أقصى اليمين.
https://sputnikarabic.ae/20221119/مستوطنون-يعتدون-على-ممتلكات-فلسطينية-خلال-الاحتفال-بـسبت-سارة-في-الخليل-فيديو-1070333575.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم

الطيبي ينشر صورة طفل فلسطيني اعتدى عليه مستوطنون: لن يصدر لابيد وكوخافي بيانا لأنه ليس جنديا

21:48 GMT 20.11.2022
© AFP 2022 / GIL COHEN MAGENأحمد الطيبي
أحمد الطيبي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© AFP 2022 / GIL COHEN MAGEN
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نشر النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، صورة لطفل فلسطيني اعتدى عليه مستوطنون في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، مؤكدا أن قادة إسرائيل لن يصدروا بيانا لإدانة الحادث لأنه ليس جنديا في جيش بلادهم.
وكتب الطيبي في تغريدة بحسابه على تويتر: "يزن الرجبي 14 عاما، هاجمه مستوطنون بالقرب من منزله في الخليل".
وأضاف النائب العربي "رئيس الوزراء ورئيس الأركان لن يدينا أو يصدرا بيانا لأنه ليس "جنديا هوجم من قبل المستوطنين". هو فلسطيني".
وبدت آثار الاعتداء واضحة بشدة على وجه الطفل الفلسطيني وإحدى يديه جراء ضربه من قبل المستوطنين.
ومساء أمس السبت، أعرب رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، عن إدانته الشديدة لاعتداء مستوطن على مجندة إسرائيلية خلال احتفالات يهودية بمدينة الخليل، دون أن يتطرق لاعتداءات مماثلة طالت الفلسطينيين من سكان المدينة.
مسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
مستوطنون يعتدون على ممتلكات فلسطينية خلال الاحتفال بـ"سبت سارة" في الخليل... فيديو
أمس, 16:12 GMT
وكذلك، فعل رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد، حيث كتب على تويتر "مهاجمة مجندة إسرائيلية هي وصمة عار وطنية"، مضيفا "هذا ضرر لأمن إسرائيل، هذا ضرر معنوي للجيش الإسرائيلي ولأولئك الذين يحمون أرواحنا".
وشهدت مدينة الخليل، أمس السبت، اعتداءات نفذها مئات المستوطنين الإسرائيليين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم بما في ذلك منازل وسيارات، خلال احتفالهم بعيد "سبت سارة" اليهودي، بعد اقتحامهم المدينة بمشاركة عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير الوزير المرتقب في حكومة بنيامين نتنياهو.
وتتزايد المخاوف من سطوة المتطرفين اليهود، مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية المرتقبة التي تضم أحزابا من أقصى اليمين.
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