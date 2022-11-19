مستوطنون يعتدون على ممتلكات فلسطينية خلال الاحتفال بـ"سبت سارة" في الخليل... فيديو
© Sputnik . Ajwad Jradatمسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
شهدت مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت، اعتداءات نفذها مئات المستوطنين الإسرائيليين بحق ممتلكات فلسطينية بما في ذلك منازل وسيارات، خلال احتفالهم بعيد "سبت سارة" اليهودي.
وتتزايد المخاوف من سطوة المتطرفين اليهود، مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية المرتقبة التي تضم أحزابا من أقصى اليمين.
בחברון מדווחים על מספר פצועים ונזק לרכוש של פלסטינים בכמה מוקדים בעיר העתיקה לרבת תל רמיידה ובאב אזאוויה ורחוב אשלאלה. pic.twitter.com/46n7WqG1Jo— Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) November 19, 2022
وبثت مواقع إخبارية عبرية وصحفيون إسرائيليون مقاطع توثق تلك الاعتداءات، وسط ترديد المستوطنين عبارات نابية وشتائم بحق الفلسطينيين في محاولة لاستفزازهم، كما تم الاعتداء على الفلسطينيين في أحد أسواق المدينة وتدمير بضائعهم.
עוד צילומים מחברון, ידוי אבנים ועימותים בעיר העתיקה באב אזאוויה. pic.twitter.com/W4lfv7TWMc— Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) November 19, 2022
وأظهرت المقاطع اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين في البلدة القديمة لمدينة الخليل، كما ألقوا الحجارة والزجاجات الفارغة على منازل المواطنين وممتلكاتهم في حارة جابر، ورشقوا المركبات والمنازل بالحجارة في أحياء واد النصارى، وواد الحصين، ومنطقة الراس، وجبل جوهر في البلدة القديمة.
חברון לפני זמן קצר. תל רומיידה, פלסטינים מדווחים על מאות מתנחלים שתוקפים בתים ורכוש של משפחות פלסטיניות באזור. pic.twitter.com/xL5xan4jGl— Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) November 19, 2022
وأغلق الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم، منطقة باب الزاوية وشارع بئر السبع المؤدي إلى وسط الخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية: "أفاد سكان في الخليل طوال اليوم (السبت) أن مئات الفلسطينيين أصيبوا في أعمال شغب في المدينة. وبحسب التقارير، فقد وقعت أعمال الشغب في عدة مواقع في المدينة، ضمن أحداث "سبت سارة"، حيث جاء حوالي 20 ألف يهودي للصلاة في المدينة. من بين أمور أخرى، أصيبت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا في وجهها بحجر وتم تحويلها إلى المستشفى لتلقي العلاج".