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https://sputnikarabic.ae/20221119/مستوطنون-يعتدون-على-ممتلكات-فلسطينية-خلال-الاحتفال-بـسبت-سارة-في-الخليل-فيديو-1070333575.html
مستوطنون يعتدون على ممتلكات فلسطينية خلال الاحتفال بـ"سبت سارة" في الخليل... فيديو
مستوطنون يعتدون على ممتلكات فلسطينية خلال الاحتفال بـ"سبت سارة" في الخليل... فيديو
شهدت مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت، اعتداءات نفذها مئات المستوطنين الإسرائيليين بحق ممتلكات فلسطينية بما في ذلك منازل وسيارات، خلال... 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T16:12+0000
2022-11-19T16:12+0000
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وتتزايد المخاوف من سطوة المتطرفين اليهود، مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية المرتقبة التي تضم أحزابا من أقصى اليمين.وبثت مواقع إخبارية عبرية وصحفيون إسرائيليون مقاطع توثق تلك الاعتداءات، وسط ترديد المستوطنين عبارات نابية وشتائم بحق الفلسطينيين في محاولة لاستفزازهم، كما تم الاعتداء على الفلسطينيين في أحد أسواق المدينة وتدمير بضائعهم.وأظهرت المقاطع اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين في البلدة القديمة لمدينة الخليل، كما ألقوا الحجارة والزجاجات الفارغة على منازل المواطنين وممتلكاتهم في حارة جابر، ورشقوا المركبات والمنازل بالحجارة في أحياء واد النصارى، وواد الحصين، ومنطقة الراس، وجبل جوهر في البلدة القديمة.وأغلق الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم، منطقة باب الزاوية وشارع بئر السبع المؤدي إلى وسط الخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية: "أفاد سكان في الخليل طوال اليوم (السبت) أن مئات الفلسطينيين أصيبوا في أعمال شغب في المدينة. وبحسب التقارير، فقد وقعت أعمال الشغب في عدة مواقع في المدينة، ضمن أحداث "سبت سارة"، حيث جاء حوالي 20 ألف يهودي للصلاة في المدينة. من بين أمور أخرى، أصيبت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا في وجهها بحجر وتم تحويلها إلى المستشفى لتلقي العلاج".
إسرائيل
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل

مستوطنون يعتدون على ممتلكات فلسطينية خلال الاحتفال بـ"سبت سارة" في الخليل... فيديو

16:12 GMT 19.11.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatمسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022
مسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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شهدت مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت، اعتداءات نفذها مئات المستوطنين الإسرائيليين بحق ممتلكات فلسطينية بما في ذلك منازل وسيارات، خلال احتفالهم بعيد "سبت سارة" اليهودي.
وتتزايد المخاوف من سطوة المتطرفين اليهود، مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية المرتقبة التي تضم أحزابا من أقصى اليمين.
وبثت مواقع إخبارية عبرية وصحفيون إسرائيليون مقاطع توثق تلك الاعتداءات، وسط ترديد المستوطنين عبارات نابية وشتائم بحق الفلسطينيين في محاولة لاستفزازهم، كما تم الاعتداء على الفلسطينيين في أحد أسواق المدينة وتدمير بضائعهم.
وأظهرت المقاطع اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين في البلدة القديمة لمدينة الخليل، كما ألقوا الحجارة والزجاجات الفارغة على منازل المواطنين وممتلكاتهم في حارة جابر، ورشقوا المركبات والمنازل بالحجارة في أحياء واد النصارى، وواد الحصين، ومنطقة الراس، وجبل جوهر في البلدة القديمة.
وأغلق الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم، منطقة باب الزاوية وشارع بئر السبع المؤدي إلى وسط الخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية: "أفاد سكان في الخليل طوال اليوم (السبت) أن مئات الفلسطينيين أصيبوا في أعمال شغب في المدينة. وبحسب التقارير، فقد وقعت أعمال الشغب في عدة مواقع في المدينة، ضمن أحداث "سبت سارة"، حيث جاء حوالي 20 ألف يهودي للصلاة في المدينة. من بين أمور أخرى، أصيبت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا في وجهها بحجر وتم تحويلها إلى المستشفى لتلقي العلاج".
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