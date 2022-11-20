https://sputnikarabic.ae/20221120/انتهاء-التصويت-في-الانتخابات-الرئاسية-الكازاخستانية-في-جميع-أنحاء-البلاد-1070360046.html
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية الكازاخستانية في جميع أنحاء البلاد
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية الكازاخستانية في جميع أنحاء البلاد
أغلقت مراكز التصويت في الانتخابات الرئاسية الكازاخستانية أبوابها، مساء اليوم الأحد، في جميع أنحاء البلاد. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T15:27+0000
2022-11-20T15:27+0000
2022-11-20T15:27+0000
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أستانا – سبوتنيك. وكانت لجنة الانتخابات المركزية الكازاخستانية، قد أعلنت سابقا، أنه بحسب ما كانت عليه الحال في الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، بلغت نسبة المشاركة في البلاد 69.31 %.وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة في كازاخستان اليوم، 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وقد سجلت لجنة الانتخبات المركزية 6 مرشحين، من بينهم الرئيس الحالي قاسم جومارت توكاييف.يذكر أن مراكز الاقتراع في كازاخستان كانت قد فتحت أبوابها، اليوم الأحد، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية مبكرة.ويخوض هذه الانتخابات على رئاسة كازاخستان 6 مترشحين بينهم امرأتان والرئيس الحالي قاسم جومارت توكاييف، وهي سابع انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ استقلالها عام 1991.وفقا لأحدث البيانات التي قدمتها اللجان الإقليمية، فقد بدأ التصويت في جميع مراكز الاقتراع البالغ عددها 1033 في جميع أنحاء البلاد، و17 مركزا للاقتراع في المكاتب التمثيلية لكازاخستان في البلدان الأجنبية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية الكازاخستانية في جميع أنحاء البلاد
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أغلقت مراكز التصويت في الانتخابات الرئاسية الكازاخستانية أبوابها، مساء اليوم الأحد، في جميع أنحاء البلاد.
أستانا – سبوتنيك. وكانت لجنة الانتخابات المركزية الكازاخستانية، قد أعلنت سابقا، أنه بحسب ما كانت عليه الحال في الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، بلغت نسبة المشاركة في البلاد 69.31 %.
وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة في كازاخستان اليوم، 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وقد سجلت لجنة الانتخبات المركزية 6 مرشحين، من بينهم الرئيس الحالي قاسم جومارت توكاييف.
يذكر أن مراكز الاقتراع في كازاخستان كانت قد فتحت أبوابها
، اليوم الأحد، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية مبكرة.
ويخوض هذه الانتخابات على رئاسة كازاخستان 6 مترشحين بينهم امرأتان والرئيس الحالي
قاسم جومارت توكاييف، وهي سابع انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ استقلالها عام 1991.
وفقا لأحدث البيانات التي قدمتها اللجان الإقليمية، فقد بدأ التصويت في جميع مراكز الاقتراع البالغ عددها 1033 في جميع أنحاء البلاد، و17 مركزا للاقتراع في المكاتب التمثيلية لكازاخستان في البلدان الأجنبية.