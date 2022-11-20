https://sputnikarabic.ae/20221120/بينهم-السيسي-وأردوغان-ومحمد-بن-سلمان-رؤساء-وقادة-دول-يشاركون-في-افتتاح-المونديال-1070358757.html

بينهم السيسي وأردوغان ومحمد بن سلمان... رؤساء وقادة دول يشاركون في افتتاح المونديال

بينهم السيسي وأردوغان ومحمد بن سلمان... رؤساء وقادة دول يشاركون في افتتاح المونديال

يمثل افتتاح مونديال 2022، المقرر مساء اليوم الأحد، ملتقى للعديد من رؤساء وقادة دول عربية وأفريقية، سافروا إلى الدوحة للمشاركة في انطلاق أول كأس عالم يقام في... 20.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-20T14:49+0000

2022-11-20T14:49+0000

2022-11-20T14:49+0000

بطولة كأس العالم 2022

قطر

أخبار قطر اليوم

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ويفتتح أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني هذه البطولة التي تقام في الفترة بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتنطلق في استاد البيت، بمباراة قطر - الإكوادور ضمن منافسات المجموعة الأولى.وقالت وكالة الأنباء التركية الرسمية إن الرئيس رجب طيب أردوغان وصل إلى الدوحة، للمشاركة في الافتتاح، تلبية لدعوة من أمير قطر.وأعلن التلفزيون المصري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم.كما وصل إلى الدوحة، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرؤساء الجزائري عبد المجيد تبون والفلسطيني محمود عباس والسنغالي ماكي سال والرواندي بول كاغامي، بحسب قناة "الجزيرة" القطرية.ووصل إلى العاصمة القطرية، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية وصول ممثل أمير البلاد ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022.وأعلن الديوان الملكي الأردني مغادرة عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين إلى العاصمة القطرية الدوحة.

https://sputnikarabic.ae/20221120/فيفا-يكشف-عن-إيراداته-القياسية-من-كأس-العالم-2022-في-قطر-1070357395.html

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