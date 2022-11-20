https://sputnikarabic.ae/20221120/فيفا-يكشف-عن-إيراداته-القياسية-من-كأس-العالم-2022-في-قطر-1070357395.html
"فيفا" يكشف عن إيراداته "القياسية" من كأس العالم 2022 في قطر
"فيفا" يكشف عن إيراداته "القياسية" من كأس العالم 2022 في قطر
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تحقيقه إيرادات قياسية، بلغت 7.5 مليار دولار أمريكي، في 4 سنوات من الصفقات التجارية المرتبطة ببطولة كأس العالم 2022،... 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T13:36+0000
2022-11-20T13:36+0000
2022-11-20T13:36+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
مجتمع
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وكشف "فيفا" عن أرباحه، اليوم الأحد، للمسؤولين من أكثر من 200 عضو في الاتحاد، والتي تمثل زيادة بمليار دولار عن الدخل الذي حققه من الدورة التجارية السابقة المرتبطة بكأس العالم 2018، التي أقيمت في روسيا، وفقا لصحيفة "إيكونوميك تايمز".وأوضح "فيفا" أنه تم تعزيز دخله الإضافي من خلال الصفقات التجارية مع البلد المضيف لكأس العالم، كما انضمت شركة "قطر للطاقة" إلى قائمة رعاة البطولة من الدرجة الأولى، كما كان من بين الرعاة الجدد من الدرجة الثالثة بنك "QNB" القطري، وشركة الاتصالات "Ooredoo".وتم التوقيع على صفقات البث الرئيسية لبطولة كأس العالم 2022 خلال رئاسة الرئيس السابق لـ"فيفا"، سيب بلاتر، في صفقتين تم توقيعهما في عام 2011، وشملت بطولتي روسيا وقطر، والتي تضم صفقات مع شبكة "فوكس" الأمريكية، ومجموعة قنوات "بي إن سبورت" القطرية.وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الجمعة الماضي، أنه لن يتم السماح ببيع المشروبات الكحولية، بما فيها الجعة (البيرة) الكحولية، للمشجعين في الملاعب التي ستستضيف بطولة كأس العالم بداية من الأحد المقبل، والاكتفاء بالمشروبات الخالية من الكحول.وتنطلق منافسات كأس العالم لكرة القدم، مونديال قطر 2022، اليوم الأحد، وستجمع المباراة الافتتاحية بين الدولة المضيفة قطر مع منتخب الإكوادور.
https://sputnikarabic.ae/20221119/بي-إن-سبورت-القطرية-تعلن-بث-22-مباراة-من-بطولة-كأس-العالم-2022-مجانا-1070326261.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بطولة كأس العالم 2022, رياضة, مجتمع
بطولة كأس العالم 2022, رياضة, مجتمع
"فيفا" يكشف عن إيراداته "القياسية" من كأس العالم 2022 في قطر
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تحقيقه إيرادات قياسية، بلغت 7.5 مليار دولار أمريكي، في 4 سنوات من الصفقات التجارية المرتبطة ببطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر، ولأول مرة في الشرق الأوسط.
وكشف "فيفا" عن أرباحه، اليوم الأحد، للمسؤولين من أكثر من 200 عضو في الاتحاد، والتي تمثل زيادة بمليار دولار عن الدخل الذي حققه من الدورة التجارية السابقة المرتبطة بكأس العالم 2018، التي أقيمت في روسيا، وفقا لصحيفة
"إيكونوميك تايمز".
وأوضح "فيفا" أنه تم تعزيز دخله الإضافي من خلال الصفقات التجارية مع البلد المضيف لكأس العالم، كما انضمت شركة "قطر للطاقة" إلى قائمة رعاة البطولة من الدرجة الأولى، كما كان من بين الرعاة الجدد من الدرجة الثالثة بنك "QNB" القطري، وشركة الاتصالات "Ooredoo".
وتم التوقيع على صفقات البث الرئيسية لبطولة كأس العالم 2022 خلال رئاسة الرئيس السابق لـ"فيفا"، سيب بلاتر، في صفقتين تم توقيعهما في عام 2011، وشملت بطولتي روسيا وقطر، والتي تضم صفقات مع شبكة "فوكس" الأمريكية، ومجموعة قنوات "بي إن سبورت" القطرية.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الجمعة الماضي، أنه لن يتم السماح ببيع المشروبات الكحولية
، بما فيها الجعة (البيرة) الكحولية، للمشجعين في الملاعب التي ستستضيف بطولة كأس العالم بداية من الأحد المقبل، والاكتفاء بالمشروبات الخالية من الكحول.
وتنطلق منافسات كأس العالم لكرة القدم، مونديال قطر 2022، اليوم الأحد، وستجمع المباراة الافتتاحية بين الدولة المضيفة قطر مع منتخب الإكوادور.