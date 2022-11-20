عربي
https://sputnikarabic.ae/20221120/فيفا-يكشف-عن-إيراداته-القياسية-من-كأس-العالم-2022-في-قطر-1070357395.html
‏"فيفا" يكشف عن إيراداته "القياسية" من كأس العالم 2022 في قطر
‏"فيفا" يكشف عن إيراداته "القياسية" من كأس العالم 2022 في قطر
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تحقيقه إيرادات قياسية، بلغت 7.5 مليار دولار أمريكي، في 4 ‏سنوات من الصفقات التجارية المرتبطة ببطولة كأس العالم 2022،... 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T13:36+0000
2022-11-20T13:36+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0e/1070139305_0:27:3071:1754_1920x0_80_0_0_db8cb7d1ead53c08651e56cffd07827a.jpg
وكشف "فيفا" عن أرباحه، اليوم الأحد، للمسؤولين من أكثر من 200 عضو في الاتحاد، والتي تمثل زيادة بمليار دولار عن الدخل الذي حققه من الدورة التجارية السابقة المرتبطة بكأس العالم 2018، التي أقيمت في روسيا، وفقا لصحيفة "إيكونوميك تايمز".وأوضح "فيفا" أنه تم تعزيز دخله الإضافي من خلال الصفقات التجارية مع البلد المضيف لكأس العالم، كما انضمت شركة "قطر للطاقة" إلى قائمة رعاة البطولة من الدرجة الأولى، كما كان من بين الرعاة الجدد من الدرجة الثالثة بنك "QNB" القطري، وشركة الاتصالات "Ooredoo".وتم التوقيع على صفقات البث الرئيسية لبطولة كأس العالم 2022 خلال رئاسة الرئيس السابق لـ"فيفا"، سيب بلاتر، في صفقتين تم توقيعهما في عام 2011، وشملت بطولتي روسيا وقطر، والتي تضم صفقات مع شبكة "فوكس" الأمريكية، ومجموعة قنوات "بي إن سبورت" القطرية.وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الجمعة الماضي، أنه لن يتم السماح ببيع المشروبات الكحولية، بما فيها الجعة (البيرة) الكحولية، للمشجعين في الملاعب التي ستستضيف بطولة كأس العالم بداية من الأحد المقبل، والاكتفاء بالمشروبات الخالية من الكحول.وتنطلق منافسات كأس العالم لكرة القدم، مونديال قطر 2022، اليوم الأحد، وستجمع المباراة الافتتاحية بين الدولة المضيفة قطر مع منتخب الإكوادور.
https://sputnikarabic.ae/20221119/بي-إن-سبورت-القطرية-تعلن-بث-22-مباراة-من-بطولة-كأس-العالم-2022-مجانا-1070326261.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0e/1070139305_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bca5bbcaa9e63ed3b8a49afa70e2ff01.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بطولة كأس العالم 2022, رياضة, مجتمع
بطولة كأس العالم 2022, رياضة, مجتمع

‏"فيفا" يكشف عن إيراداته "القياسية" من كأس العالم 2022 في قطر

13:36 GMT 20.11.2022
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsevفتاة تقف أمام تميمة قطر 2022 لعيب في لوسيل في 11 نوفمبر 2022، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
فتاة تقف أمام تميمة قطر 2022 لعيب في لوسيل في 11 نوفمبر 2022، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
فتاة تقف أمام تميمة قطر 2022 لعيب في لوسيل في 11 نوفمبر 2022، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev
تابعنا عبرTelegram
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تحقيقه إيرادات قياسية، بلغت 7.5 مليار دولار أمريكي، في 4 ‏سنوات من الصفقات التجارية المرتبطة ببطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر، ولأول مرة في ‏الشرق الأوسط.‏
وكشف "فيفا" عن أرباحه، اليوم الأحد، للمسؤولين من أكثر من 200 عضو في الاتحاد، والتي تمثل زيادة بمليار دولار عن الدخل الذي حققه من الدورة التجارية السابقة المرتبطة بكأس العالم 2018، التي أقيمت في روسيا، وفقا لصحيفة "إيكونوميك تايمز".
وأوضح "فيفا" أنه تم تعزيز دخله الإضافي من خلال الصفقات التجارية مع البلد المضيف لكأس العالم، كما انضمت شركة "قطر للطاقة" إلى قائمة رعاة البطولة من الدرجة الأولى، كما كان من بين الرعاة الجدد من الدرجة الثالثة بنك "QNB" القطري، وشركة الاتصالات "Ooredoo".
وتم التوقيع على صفقات البث الرئيسية لبطولة كأس العالم 2022 خلال رئاسة الرئيس السابق لـ"فيفا"، سيب بلاتر، في صفقتين تم توقيعهما في عام 2011، وشملت بطولتي روسيا وقطر، والتي تضم صفقات مع شبكة "فوكس" الأمريكية، ومجموعة قنوات "بي إن سبورت" القطرية.
رجال يمشون أمام نسخة طبق الأصل من كأس العالم لكرة القدم خارج استاد أحمد بن علي في الريان في 12 نوفمبر 2022 ، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
‏"بي إن سبورت" القطرية تعلن بث 22 مباراة من بطولة كأس العالم 2022 مجانا
أمس, 11:37 GMT
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الجمعة الماضي، أنه لن يتم السماح ببيع المشروبات الكحولية، بما فيها الجعة (البيرة) الكحولية، للمشجعين في الملاعب التي ستستضيف بطولة كأس العالم بداية من الأحد المقبل، والاكتفاء بالمشروبات الخالية من الكحول.
وتنطلق منافسات كأس العالم لكرة القدم، مونديال قطر 2022، اليوم الأحد، وستجمع المباراة الافتتاحية بين الدولة المضيفة قطر مع منتخب الإكوادور.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:02 GMTБойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала