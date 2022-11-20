https://sputnikarabic.ae/20221120/دوي-صافرات-الإنذار-في-جميع-مناطق-أوكرانيا-1070353087.html
دوي صافرات الإنذار في جميع مناطق أوكرانيا
دوي صافرات الإنذار في جميع مناطق أوكرانيا
سجلت بيانات خريطة الغارة الجوية عبر الإنترنت التابعة لوزارة الشؤون الرقمية في أوكرانيا إنذارات بالغارات الجوية في جميع أقاليم البلاد اليوم الأحد. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T07:44+0000
2022-11-20T07:44+0000
2022-11-20T07:45+0000
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رصد عسكري
دوي صافرات الإنذار في جميع مناطق أوكرانيا
07:44 GMT 20.11.2022 (تم التحديث: 07:45 GMT 20.11.2022) تابعنا عبر
يتبع
سجلت بيانات خريطة الغارة الجوية عبر الإنترنت التابعة لوزارة الشؤون الرقمية في أوكرانيا إنذارات بالغارات الجوية في جميع أقاليم البلاد اليوم الأحد.