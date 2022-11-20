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دوي صافرات الإنذار في جميع مناطق أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20221120/دوي-صافرات-الإنذار-في-جميع-مناطق-أوكرانيا-1070353087.html
دوي صافرات الإنذار في جميع مناطق أوكرانيا
دوي صافرات الإنذار في جميع مناطق أوكرانيا
سجلت بيانات خريطة الغارة الجوية عبر الإنترنت التابعة لوزارة الشؤون الرقمية في أوكرانيا إنذارات بالغارات الجوية في جميع أقاليم البلاد اليوم الأحد. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
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رصد عسكري
رصد عسكري

دوي صافرات الإنذار في جميع مناطق أوكرانيا

07:44 GMT 20.11.2022 (تم التحديث: 07:45 GMT 20.11.2022)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ "إسكندر" على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني
إطلاق صاروخ إسكندر على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
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سجلت بيانات خريطة الغارة الجوية عبر الإنترنت التابعة لوزارة الشؤون الرقمية في أوكرانيا إنذارات بالغارات الجوية في جميع أقاليم البلاد اليوم الأحد.
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