عربي
https://sputnikarabic.ae/20221120/لا-أغلبية-بسيطة-لحزب-أو-ائتلاف-في-الانتخابات-الوطنية-الماليزية-1070349988.html
لا أغلبية بسيطة لحزب أو ائتلاف في الانتخابات الوطنية الماليزية
لا أغلبية بسيطة لحزب أو ائتلاف في الانتخابات الوطنية الماليزية
لم يحصل أي حزب أو ائتلاف سياسي على أغلبية بسيطة في الانتخابات العامة الـ15 في ماليزيا، وفقا للنتائج التي نشرت في وقت مبكر من، اليوم الأحد، على الموقع... 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T02:40+0000
2022-11-20T02:40+0000
أخبار ماليزيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/14/1070349842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a597c1cd56a976d931e212cbc6fcef3.jpg
ومن بين الائتلافات السياسية الرئيسية التي تتنافس على 220 مقعدا في مجلس النواب في البرلمان، فاز باكاتان هارابان بـ82 مقعدا، وبيريكاتان ناسيونال بـ73 مقعدا، وباريسان ناسيونال بـ30 مقعدا، وفاز حزب "جي بي إس"، وهو مجموعة من الأحزاب من ولاية ساراواك في شمال بورنيو، بـ22 مقعدا، وفقا للجنة الانتخابات.وحتى الساعة 4:30 صباحا بالتوقيت المحلي، لم يتم بعد فرز أصوات مقعد واحد في ولاية صباح بشمال بورنيو.ولدى مجلس النواب في البرلمان 222 مقعدا وتم تأجيل التصويت على المقعدين المتبقيين، أحدهما بسبب الوفاة المفاجئة لأحد المرشحين والآخر، بسبب الفيضانات التي عطلت عملية الإدلاء بالأصوات، وفقا لوكالة شينخوا.
أخبار ماليزيا اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/14/1070349842_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_dd66989e9704303cb13f8acc09ca54f1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ماليزيا اليوم
أخبار ماليزيا اليوم

لا أغلبية بسيطة لحزب أو ائتلاف في الانتخابات الوطنية الماليزية

02:40 GMT 20.11.2022
© AFP 2022 / MOHD RASFANزعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم يعقد مؤتمرا صحفيا في كوالالمبور، 20 نوفمبر 2022.
زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم يعقد مؤتمرا صحفيا في كوالالمبور، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© AFP 2022 / MOHD RASFAN
تابعنا عبرTelegram
لم يحصل أي حزب أو ائتلاف سياسي على أغلبية بسيطة في الانتخابات العامة الـ15 في ماليزيا، وفقا للنتائج التي نشرت في وقت مبكر من، اليوم الأحد، على الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات في البلاد.
ومن بين الائتلافات السياسية الرئيسية التي تتنافس على 220 مقعدا في مجلس النواب في البرلمان، فاز باكاتان هارابان بـ82 مقعدا، وبيريكاتان ناسيونال بـ73 مقعدا، وباريسان ناسيونال بـ30 مقعدا، وفاز حزب "جي بي إس"، وهو مجموعة من الأحزاب من ولاية ساراواك في شمال بورنيو، بـ22 مقعدا، وفقا للجنة الانتخابات.
وحتى الساعة 4:30 صباحا بالتوقيت المحلي، لم يتم بعد فرز أصوات مقعد واحد في ولاية صباح بشمال بورنيو.
أما بقية المقاعد البالغ عددها 220 مقعدا فقد فازت بها مجموعات أصغر ومرشحون مستقلون.
ولدى مجلس النواب في البرلمان 222 مقعدا وتم تأجيل التصويت على المقعدين المتبقيين، أحدهما بسبب الوفاة المفاجئة لأحد المرشحين والآخر، بسبب الفيضانات التي عطلت عملية الإدلاء بالأصوات، وفقا لوكالة شينخوا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала