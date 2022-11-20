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https://sputnikarabic.ae/20221120/محمد-بن-سلمان-يوجه-المؤسسات-السعودية-لتقديم-أي-دعم-تحتاجه-قطر-خلال-استضافتها-بطولة-كأس-العالم-1070358371.html
محمد بن سلمان يوجه المؤسسات السعودية بتقديم أي دعم تحتاجه قطر خلال استضافتها بطولة كأس العالم
محمد بن سلمان يوجه المؤسسات السعودية بتقديم أي دعم تحتاجه قطر خلال استضافتها بطولة كأس العالم
وجه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المؤسسات في المملكة لتقديم أي دعم تحتاجه قطر خلال استضافتها بطولة كأس العالم التي تبدأ فعالياتها اليوم. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T14:36+0000
2022-11-20T14:45+0000
بطولة كأس العالم 2022
منوعات
قطر
السعودية
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وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، وجه "جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بالمملكة بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة في دولة قطر لمساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم 2022".وقال وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، إن "الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجّه جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية في المملكة بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة في قطر، لمساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم 2022، وأن يقوم وزير الرياضة بمتابعة ذلك"، حسب صحيفة "سبق" السعودية.وكان الأمير محمد بن سلمان وصل إلى دولة قطر فجر اليوم الأحد، تلبيةً لدعوة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022.وتنطلق فعاليات كأس العالم قطر 2022، اليوم الأحد 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، في ستاد البيت، وتجمع المباراة الافتتاحية بين الدولة المضيفة قطر والإكوادور.
https://sputnikarabic.ae/20221120/ولي-العهد-السعودي-يصل-قطر-لحضور-افتتاح-كأس-العالم-2022-1070349291.html
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بطولة كأس العالم 2022, منوعات, قطر, السعودية
بطولة كأس العالم 2022, منوعات, قطر, السعودية

محمد بن سلمان يوجه المؤسسات السعودية بتقديم أي دعم تحتاجه قطر خلال استضافتها بطولة كأس العالم

14:36 GMT 20.11.2022 (تم التحديث: 14:45 GMT 20.11.2022)
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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وجه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المؤسسات في المملكة لتقديم أي دعم تحتاجه قطر خلال استضافتها بطولة كأس العالم التي تبدأ فعالياتها اليوم.
وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، وجه "جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بالمملكة بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة في دولة قطر لمساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم 2022".
وقال وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، إن "الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجّه جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية في المملكة بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة في قطر، لمساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم 2022، وأن يقوم وزير الرياضة بمتابعة ذلك"، حسب صحيفة "سبق" السعودية.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في جدة، السعودية، 16 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
ولي العهد السعودي يصل قطر لحضور افتتاح كأس العالم 2022
00:25 GMT
وكان الأمير محمد بن سلمان وصل إلى دولة قطر فجر اليوم الأحد، تلبيةً لدعوة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022.
وتنطلق فعاليات كأس العالم قطر 2022، اليوم الأحد 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، في ستاد البيت، وتجمع المباراة الافتتاحية بين الدولة المضيفة قطر والإكوادور.
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