https://sputnikarabic.ae/20221120/ولي-العهد-السعودي-يصل-قطر-لحضور-افتتاح-كأس-العالم-2022-1070349291.html
ولي العهد السعودي يصل قطر لحضور افتتاح كأس العالم 2022
ولي العهد السعودي يصل قطر لحضور افتتاح كأس العالم 2022
وصل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى الدوحة ليل (السبت/الأحد)، تلبية لدعوة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T00:25+0000
2022-11-20T00:25+0000
2022-11-20T00:25+0000
ولي العهد محمد بن سلمان
بطولة كأس العالم 2022
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وقد وصل في رفقة ولي العهد السعودي كل من: الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وفيصل بن فرحان وزير الخارجية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.وقال الديوان الأميري القطري، إن نائب الأمير يتقدم مستقبلي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لدى وصوله اليوم إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 في استاد البيت.وتنطلق فعاليات كأس العالم قطر 2022، غدا الأحد 20 نوفمبر/تشرين ثان، في ستاد البيت، وتجمع المباراة الافتتاحية بين الدولة المضيفة قطر والإكوادور.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ولي العهد محمد بن سلمان, بطولة كأس العالم 2022
ولي العهد محمد بن سلمان, بطولة كأس العالم 2022
ولي العهد السعودي يصل قطر لحضور افتتاح كأس العالم 2022
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وصل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى الدوحة ليل (السبت/الأحد)، تلبية لدعوة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022.
وقد وصل في رفقة ولي العهد السعودي
كل من: الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وفيصل بن فرحان وزير الخارجية، وفقا لوكالة
الأنباء السعودية واس.
وقال الديوان الأميري القطري، إن نائب الأمير يتقدم مستقبلي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لدى وصوله اليوم إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 في استاد البيت.
وتنطلق فعاليات كأس العالم قطر 2022، غدا الأحد 20 نوفمبر/تشرين ثان، في ستاد البيت، وتجمع المباراة الافتتاحية بين الدولة المضيفة قطر والإكوادور.