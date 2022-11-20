https://sputnikarabic.ae/20221120/مستشار-السيسي-مصر-ستكون-المنبع-والمصدر-للهيدروجين-الأخضر-في-المنطقة-1070366488.html
مستشار السيسي: مصر ستكون المنبع والمصدر للهيدروجين الأخضر في المنطقة
مستشار السيسي: مصر ستكون المنبع والمصدر للهيدروجين الأخضر في المنطقة
قال مستشار رئيس الجمهورية، في مصر، مهاب مميش إن بلاده ستكون المنبع والمصدر للهيدروجين الأخضر في المنطقة، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أعطى... 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T18:58+0000
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وأوضح مميش، مستشار رئيس الجمهورية المصري لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، أن "الهيدروجين الأخضر يمثل نوعًا جديدًا من الوقود وهناك اتفاقيات دولية تعمل على مكافحة التلوث البيئي ومن ثم سيتم الاعتماد عليه".ولفت في تصريحات خاصة لـ"وكالة أنباء الشرق الأوسط"، إلى أن "مصر ستكون المنبع والمصدر للهيدروجين الأخضر في المنطقة".وشارك مميش اليوم الأحد في منتدى حوارات الإسكندرية الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، وأكد "أهمية الحوار من أجل الخروج بقرارات جيدة والخروج بتوصيات تدفع عجلة التنمية الاقتصادية".وشدد على أن "مصر أقوى دولة في المنطقة وتمتلك العديد من المقومات وأن الرئيس السيسي يعيد كفاءة الموانئ البحرية والتي تعد نقطة اتصالنا بالعالم الخارجي".وأشار إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد انفتاحًا في الفكر البحري وأن مصر تمتلك العديد من المقومات البشرية والطبيعية فهي تعد دولة مائية من الدرجة الأولى فنحن نطل علي البحر المتوسط والأحمر والنيل ويجب توظيف تلك المقومات مع وجود قوانين فعالة تحدد كيفية استغلالها".وشهدت مدينة شرم الشيخ المصرية، الأربعاء، الماضب، توقيع اتفاقية إطارية بين تحالف شركات محلية وإماراتية وعدد من الهيئات الحكومية، لتطوير أول مشروع للهيدروجين الأخضر، في إطار برنامج طموح لإنتاج 4 آلاف ميغاوات.وتصل قدرة المشروع إلى 2000 ميغاوات ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك كمرحلة أولى من برنامج إنتاج 4 آلاف ميغاوات من المورد الحيوي.
https://sputnikarabic.ae/20221116/مصر-اتفاق-لتشغيل-أول-مشروع-لإنتاج-الهيدروجين-الأخضر-بقدرة-4-آلاف-ميغاوات-1070245521.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار المناخ في العالم, قمة المناخ 2022
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار المناخ في العالم, قمة المناخ 2022
مستشار السيسي: مصر ستكون المنبع والمصدر للهيدروجين الأخضر في المنطقة
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قال مستشار رئيس الجمهورية، في مصر، مهاب مميش إن بلاده ستكون المنبع والمصدر للهيدروجين الأخضر في المنطقة، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أعطى تعليماته بالبدء في تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة.
وأوضح مميش، مستشار رئيس الجمهورية المصري لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، أن "الهيدروجين الأخضر
يمثل نوعًا جديدًا من الوقود وهناك اتفاقيات دولية تعمل على مكافحة التلوث البيئي ومن ثم سيتم الاعتماد عليه".
ولفت في تصريحات خاصة لـ"وكالة أنباء الشرق الأوسط"، إلى أن "مصر ستكون المنبع والمصدر للهيدروجين الأخضر في المنطقة".
وشارك مميش اليوم الأحد في منتدى حوارات الإسكندرية الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، وأكد "أهمية الحوار من أجل الخروج بقرارات جيدة والخروج بتوصيات تدفع عجلة التنمية الاقتصادية".
وشدد على أن "مصر أقوى دولة في المنطقة
وتمتلك العديد من المقومات وأن الرئيس السيسي يعيد كفاءة الموانئ البحرية والتي تعد نقطة اتصالنا بالعالم الخارجي".
وأشار إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد انفتاحًا في الفكر البحري وأن مصر تمتلك العديد من المقومات البشرية والطبيعية فهي تعد دولة مائية من الدرجة الأولى فنحن نطل علي البحر المتوسط والأحمر والنيل ويجب توظيف تلك المقومات مع وجود قوانين فعالة تحدد كيفية استغلالها".
وشهدت مدينة شرم الشيخ المصرية، الأربعاء، الماضب، توقيع اتفاقية إطارية بين تحالف
شركات محلية وإماراتية وعدد من الهيئات الحكومية، لتطوير أول مشروع للهيدروجين الأخضر، في إطار برنامج طموح لإنتاج 4 آلاف ميغاوات.
وتصل قدرة المشروع إلى 2000 ميغاوات ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك كمرحلة أولى من برنامج إنتاج 4 آلاف ميغاوات من المورد الحيوي.