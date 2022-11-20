https://sputnikarabic.ae/20221120/وزير-الخارجية-اليمني-يدعو-المجتمع-الدولي-إلى-تصنيف-أنصار-الله-جماعة-إرهابية-1070356511.html
وزير الخارجية اليمني يدعو المجتمع الدولي إلى تصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية
وزير الخارجية اليمني يدعو المجتمع الدولي إلى تصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية
اتهم وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بتهديد الملاحة الدولية، داعياً المجتمع الدولي إلى تصنيف الجماعة منظمة... 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T12:22+0000
2022-11-20T12:22+0000
2022-11-20T12:22+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
أنصار الله
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القاهرة– سبوتنيك. وقال ابن مبارك، في كلمته أمام الجلسة الخامسة لمؤتمر الأمن الإقليمي "حوار المنامة" الذي تستضيفه العاصمة البحرينية المنامة، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية: "على المجتمع الدولي الفهم الصحيح لطبيعة الحوثيين وممارسة ضغوط فعالة عليهم عبر تصنيفهم منظمة إرهابية وتجفيف مواردهم المالية والتمسك بمرجعيات الحل الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأهمها قرار 2216".واتهم جماعة "أنصار الله" بـ "تقويض أمن وسلامة الملاحة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر من خلال ممارساتها التخريبية في زرع الألغام البحرية، والقيام بأعمال القرصنة البحرية على السفن التجارية، واستهدافها الموانئ النفطية عبر الطائرات المُسيرة الإيرانية، واستخدامها ناقلة النفط صافر ورقة ابتزاز للمجتمع الدولي".وأواخر الشهر الماضي، شهد الصراع في اليمن، تصعيداً هو الأول منذ انقضاء هدنة الأمم المتحدة في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد 6 أشهر من سريانها، إذ صنف مجلس الدفاع الوطني اليمني، وهو أعلى سلطة عسكرية وأمنية في الحكومة المعترف بها دولياً، في 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي جماعة "أنصار الله" منظمةً إرهابية، وذلك غداة تبني الجماعة هجوماً جوياً على ناقلة في ميناء لتصدير النفط في محافظة حضرموت شرقي اليمن.
https://sputnikarabic.ae/20221118/وزير-خارجية-اليمن-تبني-الحوثيين-ما-يسمى-مدونة-السلوك-الوظيفي-عرقلة-إضافية-لجهود-السلام-1070317538.html
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العالم العربي, الحرب على اليمن, أنصار الله
العالم العربي, الحرب على اليمن, أنصار الله
وزير الخارجية اليمني يدعو المجتمع الدولي إلى تصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية
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اتهم وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بتهديد الملاحة الدولية، داعياً المجتمع الدولي إلى تصنيف الجماعة منظمة إرهابية دعما لقرارها الصادر أواخر الشهر الماضي.
القاهرة– سبوتنيك. وقال ابن مبارك، في كلمته أمام الجلسة الخامسة لمؤتمر الأمن الإقليمي "حوار المنامة" الذي تستضيفه العاصمة البحرينية المنامة، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية: "على المجتمع الدولي الفهم الصحيح لطبيعة الحوثيين وممارسة ضغوط فعالة عليهم عبر تصنيفهم منظمة إرهابية وتجفيف مواردهم المالية والتمسك بمرجعيات الحل الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأهمها قرار 2216".
وأضاف: "ممارسات الحوثيين تعدت كونها ممارسات تمرد داخلي أو تهديد محلي، وباستهدافها الموانئ وخطوط الشحن الدولية يقدم الحوثيون تأكيدا جديدا أنهم يمثلون تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين".
واتهم جماعة "أنصار الله" بـ "تقويض أمن وسلامة الملاحة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر من خلال ممارساتها التخريبية في زرع الألغام البحرية، والقيام بأعمال القرصنة البحرية على السفن التجارية، واستهدافها الموانئ النفطية عبر الطائرات المُسيرة الإيرانية، واستخدامها ناقلة النفط صافر ورقة ابتزاز للمجتمع الدولي".
وأكد وزير الخارجية اليمني، أن "إحلال السلام في اليمن يعتبر ضمانا أساسيا للأمن البحري وحرية الملاحة الدولية، خاصة وأن اليمن يحتل موقعا استراتيجيا وفريدا في العالم يمر به إمدادات الطاقة العالمية وخطوط الشحن الدولية".
وأواخر الشهر الماضي، شهد الصراع في اليمن، تصعيداً هو الأول منذ انقضاء هدنة الأمم المتحدة في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد 6 أشهر من سريانها، إذ صنف مجلس الدفاع الوطني اليمني، وهو أعلى سلطة عسكرية وأمنية في الحكومة المعترف بها دولياً، في 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي جماعة "أنصار الله" منظمةً إرهابية، وذلك غداة تبني الجماعة هجوماً جوياً على ناقلة في ميناء لتصدير النفط في محافظة حضرموت شرقي اليمن.