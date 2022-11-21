عربي
https://sputnikarabic.ae/20221121/المصالحة-الروسي-يرصد-4-حالات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-منطقة-إدلب-بسوريا-1070371316.html
المصالحة الروسي يرصد 4 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في منطقة إدلب بسوريا
المصالحة الروسي يرصد 4 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في منطقة إدلب بسوريا
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 4 حالات قصف من قبل مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا) في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال... 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T01:00+0000
2022-11-21T01:00+0000
مركز المصالحة الروسي
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103687/57/1036875739_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_284f7eb4dd488f109d2c15531556b500.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف، في بيان له يوم الأحد، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 4 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وأوضح أنه تم تسجيل عملية قصف واحدة في كل من محافظتي إدلب وحماة وعمليتان في محافظة اللاذقية.في وقت سابق الأحد، كان المركز الروسي للمصالحة في سوريا أفاد بأن مقاتلي "جبهة النصرة" في سوريا قاموا بتجهيز مستودعات بالأسلحة في منشآت إنسانية في مخيمات اللاجئين في محافظة إدلب ومنعوا وصول المنظمات الدولية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103687/57/1036875739_83:0:1224:856_1920x0_80_0_0_801ea1b41513bf85c1e36b21d0d160fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مركز المصالحة الروسي, أخبار سوريا اليوم
مركز المصالحة الروسي, أخبار سوريا اليوم

المصالحة الروسي يرصد 4 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في منطقة إدلب بسوريا

01:00 GMT 21.11.2022
© Sputnik . Firas al-Ahmadمركز المصالحة الروسي يقدم مئات السلل الغذائية لفقراء إنخل بريف درعا
مركز المصالحة الروسي يقدم مئات السلل الغذائية لفقراء إنخل بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
© Sputnik . Firas al-Ahmad
تابعنا عبرTelegram
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 4 حالات قصف من قبل مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا) في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال سوريا.
موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف، في بيان له يوم الأحد، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 4 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".
وأوضح أنه تم تسجيل عملية قصف واحدة في كل من محافظتي إدلب وحماة وعمليتان في محافظة اللاذقية.
في وقت سابق الأحد، كان المركز الروسي للمصالحة في سوريا أفاد بأن مقاتلي "جبهة النصرة" في سوريا قاموا بتجهيز مستودعات بالأسلحة في منشآت إنسانية في مخيمات اللاجئين في محافظة إدلب ومنعوا وصول المنظمات الدولية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 08:02 GMTБойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 نوفمبر, 20:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала