https://sputnikarabic.ae/20221121/المصالحة-الروسي-يرصد-4-حالات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-منطقة-إدلب-بسوريا-1070371316.html
المصالحة الروسي يرصد 4 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في منطقة إدلب بسوريا
المصالحة الروسي يرصد 4 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في منطقة إدلب بسوريا
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 4 حالات قصف من قبل مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا) في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال... 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T01:00+0000
2022-11-21T01:00+0000
2022-11-21T01:00+0000
مركز المصالحة الروسي
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف، في بيان له يوم الأحد، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 4 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وأوضح أنه تم تسجيل عملية قصف واحدة في كل من محافظتي إدلب وحماة وعمليتان في محافظة اللاذقية.في وقت سابق الأحد، كان المركز الروسي للمصالحة في سوريا أفاد بأن مقاتلي "جبهة النصرة" في سوريا قاموا بتجهيز مستودعات بالأسلحة في منشآت إنسانية في مخيمات اللاجئين في محافظة إدلب ومنعوا وصول المنظمات الدولية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مركز المصالحة الروسي, أخبار سوريا اليوم
مركز المصالحة الروسي, أخبار سوريا اليوم
المصالحة الروسي يرصد 4 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في منطقة إدلب بسوريا
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 4 حالات قصف من قبل مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا) في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال سوريا.
موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف، في بيان له يوم الأحد، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 4 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية
".
وأوضح أنه تم تسجيل عملية قصف واحدة في كل من محافظتي إدلب وحماة وعمليتان في محافظة اللاذقية.
في وقت سابق الأحد، كان المركز الروسي للمصالحة في سوريا أفاد بأن مقاتلي "جبهة النصرة" في سوريا قاموا بتجهيز مستودعات بالأسلحة في منشآت إنسانية في مخيمات اللاجئين في محافظة إدلب ومنعوا وصول المنظمات الدولية.