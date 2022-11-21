https://sputnikarabic.ae/20221121/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تؤكد-أن-حالة-المفاعلات-الستة-في-محطة-زابوروجيه-مستقرة-1070404196.html

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن حالة المفاعلات الستة في محطة زابوروجيه مستقرة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن حالة المفاعلات الستة في محطة زابوروجيه مستقرة

أعلن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، أنه بعد فحص محطة زابوروجيه للطاقة النووية تم تسجيل "أضرار كبيرة". 21.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-21T19:34+0000

2022-11-21T19:34+0000

2022-11-21T19:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

محطة زابوروجيه للطاقة النووية

وكالة الطاقة الذرية

فحص

أضرار

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وجاء في بيان نشر على موقع الوكالة: "قال الرئيس التنفيذي رافائيل ماريانو غروسي، قام فريق خبراء تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم بتقييم حجم الضرر الناجم عن القصف العنيف الذي وقع في عطلة نهاية الأسبوع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية في أوكرانيا، ووفقًا للمدير التنفيذي، فقد تمكنوا من تأكيد أنه على الرغم من قوة القصف، إلا أن المعدات الرئيسية ظلت سليمة ولم تكن هناك مشاكل فورية تتعلق بالسلامة النووية".وأضاف البيان أن حالة ست وحدات من محطة زابوروجيه بعد القصف مستقرة، توصل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى هذا الاستنتاج بعد تفتيش المحطة، وجاء في البيان: "ذكرت المجموعة (خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية) أن حالة ست وحدات من المفاعلات مستقرة، وتم تأكيد سلامة الوقود المستهلك والوقود والنفايات منخفضة ومتوسطة وعالية المستوى في مرافق التخزين الخاصة بكل منها".هذا وأعلن مستشار المدير العام لشركة "روس إينيرغو آتوم"، رينات كارتشا، اليوم الاثنين، أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفحصوا ظهر اليوم الأضرار، التي لحقت بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية جراء القصف الأوكراني للمحطة، وأنهم سلموا تقريرهم إلى المقر الرئيسي للوكالة.وأضاف كارتشا: "كان برفقتهم (أثناء تفحص الأضرار التي لحقت بالمحطة) أحد خبراء المقذوفات المؤهلين تأهيلا عاليا. ومرة أخرى ثبت أن مكان صنع قذائف المدفعية تلك هو مدينة مارغانيتس (في مقاطعة دنيبروبتروفسك الأوكرانية)".

https://sputnikarabic.ae/20221121/خبراء-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يتفحصون-الأضرار-التي-لحقت-بمحطة-زابوروجيه-النووية-1070400894.html

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روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, وكالة الطاقة الذرية, فحص, أضرار