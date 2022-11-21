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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221121/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تؤكد-أن-حالة-المفاعلات-الستة-في-محطة-زابوروجيه-مستقرة-1070404196.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن حالة المفاعلات الستة في محطة زابوروجيه مستقرة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن حالة المفاعلات الستة في محطة زابوروجيه مستقرة
أعلن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، أنه بعد فحص محطة زابوروجيه للطاقة النووية تم تسجيل "أضرار كبيرة". 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T19:34+0000
2022-11-21T19:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
وكالة الطاقة الذرية
فحص
أضرار
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وجاء في بيان نشر على موقع الوكالة: "قال الرئيس التنفيذي رافائيل ماريانو غروسي، قام فريق خبراء تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم بتقييم حجم الضرر الناجم عن القصف العنيف الذي وقع في عطلة نهاية الأسبوع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية في أوكرانيا، ووفقًا للمدير التنفيذي، فقد تمكنوا من تأكيد أنه على الرغم من قوة القصف، إلا أن المعدات الرئيسية ظلت سليمة ولم تكن هناك مشاكل فورية تتعلق بالسلامة النووية".وأضاف البيان أن حالة ست وحدات من محطة زابوروجيه بعد القصف مستقرة، توصل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى هذا الاستنتاج بعد تفتيش المحطة، وجاء في البيان: "ذكرت المجموعة (خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية) أن حالة ست وحدات من المفاعلات مستقرة، وتم تأكيد سلامة الوقود المستهلك والوقود والنفايات منخفضة ومتوسطة وعالية المستوى في مرافق التخزين الخاصة بكل منها".هذا وأعلن مستشار المدير العام لشركة "روس إينيرغو آتوم"، رينات كارتشا، اليوم الاثنين، أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفحصوا ظهر اليوم الأضرار، التي لحقت بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية جراء القصف الأوكراني للمحطة، وأنهم سلموا تقريرهم إلى المقر الرئيسي للوكالة.وأضاف كارتشا: "كان برفقتهم (أثناء تفحص الأضرار التي لحقت بالمحطة) أحد خبراء المقذوفات المؤهلين تأهيلا عاليا. ومرة أخرى ثبت أن مكان صنع قذائف المدفعية تلك هو مدينة مارغانيتس (في مقاطعة دنيبروبتروفسك الأوكرانية)".
https://sputnikarabic.ae/20221121/خبراء-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يتفحصون-الأضرار-التي-لحقت-بمحطة-زابوروجيه-النووية-1070400894.html
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روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, وكالة الطاقة الذرية, فحص, أضرار
روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, وكالة الطاقة الذرية, فحص, أضرار

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن حالة المفاعلات الستة في محطة زابوروجيه مستقرة

19:34 GMT 21.11.2022
© Sputnik . Константин Михальчевский / الانتقال إلى بنك الصوروفقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتفقد محطة زابوروجيه النووية
وفقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتفقد محطة زابوروجيه النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
© Sputnik . Константин Михальчевский
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أعلن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، أنه بعد فحص محطة زابوروجيه للطاقة النووية تم تسجيل "أضرار كبيرة".
وجاء في بيان نشر على موقع الوكالة: "قال الرئيس التنفيذي رافائيل ماريانو غروسي، قام فريق خبراء تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم بتقييم حجم الضرر الناجم عن القصف العنيف الذي وقع في عطلة نهاية الأسبوع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية في أوكرانيا، ووفقًا للمدير التنفيذي، فقد تمكنوا من تأكيد أنه على الرغم من قوة القصف، إلا أن المعدات الرئيسية ظلت سليمة ولم تكن هناك مشاكل فورية تتعلق بالسلامة النووية".
وأضاف البيان أن حالة ست وحدات من محطة زابوروجيه بعد القصف مستقرة، توصل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى هذا الاستنتاج بعد تفتيش المحطة، وجاء في البيان: "ذكرت المجموعة (خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية) أن حالة ست وحدات من المفاعلات مستقرة، وتم تأكيد سلامة الوقود المستهلك والوقود والنفايات منخفضة ومتوسطة وعالية المستوى في مرافق التخزين الخاصة بكل منها".
وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتفحصون الأضرار التي لحقت بمحطة زابوروجيه النووية
18:00 GMT
هذا وأعلن مستشار المدير العام لشركة "روس إينيرغو آتوم"، رينات كارتشا، اليوم الاثنين، أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفحصوا ظهر اليوم الأضرار، التي لحقت بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية جراء القصف الأوكراني للمحطة، وأنهم سلموا تقريرهم إلى المقر الرئيسي للوكالة.
وقال كارتشا عبر القناة الأولى الروسية: "في الساعة 14:00 قامت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم تقريرها إلى المقر الرئيسي".
وأضاف كارتشا: "كان برفقتهم (أثناء تفحص الأضرار التي لحقت بالمحطة) أحد خبراء المقذوفات المؤهلين تأهيلا عاليا. ومرة أخرى ثبت أن مكان صنع قذائف المدفعية تلك هو مدينة مارغانيتس (في مقاطعة دنيبروبتروفسك الأوكرانية)".
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